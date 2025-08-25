Ενσυναίσθηση τέλος by Άκης Σκέρτσος, το κίνημα «free Gerapetritis», τα ζόρια της επιστροφής Τσίπρα και η έγνοια Ανδρουλάκη, και το μέτωπο κυβέρνησης με Κουτσούμπα

Καλημέρα και καλή εβδομάδα

Με την επιστροφή του Κυριάκου Μητσοτάκη στις… καθιερωμένες εδώ και ένα χρόνο κυριακάτικες αναρτήσεις, εγκαινιάζεται ουσιαστικά η νέα πολιτική σεζόν.

Τα κεφάλια μέσα λοιπόν από σήμερα ενόψει του πρώτου μεγάλου σταθμού της νέας περιόδου, της ΔΕΘ.

Παρατήρησα ότι η πρωθυπουργός προτίμησε να ασχοληθεί εκτενέστατα με το ουκρανικό στη χθεσινή ανάρτησή του.

Και να διακηρύξει με σθένος και αποφασιστικότητα ότι «δεν θα επιτρέψει ποτέ ξανά η Ελλάδα να βρεθεί στο περιθώριο».

Την ίδια ώρα, ο Χαφτάρ εγκρίνει το τουρκολιβυκό σύμφωνο και εξαγγέλλει έρευνες και εξορύξεις στο χώρο που «δέσμευσαν» οι δύο χώρες, οι Αιγύπτιοι στρέφονται και κείνοι προς την Άγκυρα, ενώ η μονή Σινά χάνεται, το καλώδιο με Κύπρο αναζητείται, ο Λευκός Οίκος επί Τραμπ παραμένει ένας… άγνωστος πλανήτης και πάει λέγοντας.

– Ωραία, συγκινητικά και επικολυρικά αυτά τα «μη χτυπάτε τον Γιώργο τον Γεραπετρίτη», από το ιδιότυπο νεοεμφανιζόμενο κίνημα «free Gerapetritis», αλλά η εξωτερική πολιτική δείχνει να παραπαίει. Τα υπόλοιπα είναι για εσωκυβερνητική κατανάλωση.

Άλμπουμ, χάντρες και φύκια

Η φαεινή ιδέα του Άκη Σκέρτσου να κάνει ανάρτηση, συμβουλεύοντας όσους δεν κατάφεραν να πάνε φέτος διακοπές να… φυλάξουν στο συρτάρι του μυαλού τους ηλιοβασιλέματα – βάζοντας μάλιστα μερικές φωτογραφίες και ο ίδιος, ως… δώρο – πρέπει να περιληφθεί στις πιο ατυχείς και γελοίες επικοινωνιακές ενέργειες αυτής της κυβέρνησης.

Να λες στον άλλο χτυπώντας τον με συγκατάβαση στον ώμο «δεν πειράζει που έμεινες χωρίς διακοπές, θα έχεις ωραία καρτ ποστάλ άλλων για να σου περάσει ο καημός» είναι κορυφαίο δείγμα έλλειψης ενσυναίσθησης.

Αλλά ας μην απογοητεύουμε τον Άκη: Ας προτείνει στον πρωθυπουργό να εξαγγείλει από τη ΔΕΘ μαζί με τις παροχές, «άλμπουμ» με φωτογραφίες – όλα σε usb παρακαλώ. Για παράδειγμα «φωτογραφική περιήγηση στις απόκρημνες παραλίες της Μήλου και της Φολεγάνδρου», «στιγμιότυπα αγάπης από την Αλόννησο», «οι καλύτερες ανατολές ηλίου στο Αιγαίο», «τα παιχνίδια με τις μπουρμπουλήθρες στον Αβλέμμονα», «μία βόλτα με καρέτα καρέτα στον Λαγανά» και άλλα τέτοια.

Από τις χάντρες στους ιθαγενείς που έδιναν παλιά και τα φύκια που πουλάνε κάποιοι για μεταξωτές κορδέλες, είναι μία εξέλιξη, να το αναγνωρίσουμε αυτό στον Άκη Σκέρτσο…

Όλα της επιστροφής δύσκολα

Τα βέλη που έριξε ο Ευκλείδης Τσακαλώτος στον Αλέξη Τσίπρα, με αφορμή τη συνέντευξη του δεύτερου στη Le Monde, καταδεικνύει χωρίς άλλη αμφιβολία, τι περιμένει τον πρώην πρωθυπουργό μόλις θα επιταχύνει τις διαδικασίες και θα ανακοινώσει το νέο κόμμα – μέχρι αρχές του 2026, όπως φαίνεται.

Τι τον περιμένει από τους ίδιους τους πρώην συντρόφους του για την ακρίβεια.

Βλέπετε, ο Τσίπρας δεν θα… ανασυστήσει τον παλιό ΣΥΡΙΖΑ, ούτε βασίζει το εγχείρημα στους άλλοτε συνοδοιπόρους του.

Όμως, ούτε εκείνοι έχουν κάποια διάθεση να τον ακολουθήσουν. Το «διαζύγιο» και οι χωριστοί δρόμοι είναι δεδομένοι.

Γι’ αυτό και η σύγκρουση μπορεί να είναι… χωρίς γάντια.

Βέβαια, το να δέχεται κριτική από τον Τσακαλώτο, μάλλον διευκολύνει τον Τσίπρα να απευθυνθεί στη μεσαία τάξη – η οποία έχει χρόνια τώρα… επικηρύξει τον υπουργό Οικονομικών της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.

– Πέρα από τις αντιπαραθέσεις αυτού του είδους, το μαρτύριο θα είναι για τους τωρινούς Συριζαίους, καθώς ο χρόνος μέχρι τις αρχές του 2026 είναι μεγάλος και δεν υπάρχει έτοιμη συνταγή για το πώς θα τοποθετούνται έναντι της επικείμενης πρωτοβουλίας Τσίπρα, χωρίς να αδειάζουν το ίδιο τους το κόμμα και τον αρχηγό τους, τον Σωκράτη Φάμελλο.

– Πάντως κρατάω ως ενδεικτικό του ενδιαφέροντος για τον Τσίπρα, το γεγονός ότι σε μεγάλης κυκλοφορίας εφημερίδες την Κυριακή, τα δημοσιεύματα για τον πρώην πρωθυπουργό ήταν σαφώς περισσότερα από κάθε άλλο πολιτικό πρόσωπο.

Αμηχανία και στο ΠΑΣΟΚ για Τσίπρα

Εξ αντικειμένου η κινητικότητα του Αλέξη Τσίπρα προκαλεί περίσκεψη μέχρι και ανησυχία στο ΠΑΣΟΚ.

Η Χαριλάου Τρικούπη θεωρεί δεδομένη την καθαρή (επανα)κατάκτηση της δεύτερης θέσης στα γκάλοπ αυτό το φθινόπωρο.

Και ελπίζει πως μία τέτοια εξέλιξη θα επαναφέρει τη θεωρία της «δημοσκοπικής έκρηξης», υπό την έννοια ότι η ψήφος αντικυβερνητικής διαμαρτυρίας και δυσφορίας, θα κατευθυνθεί σαν κύμα αναγκαστικά στο δεύτερο κόμμα εκτοξεύοντάς το.

Αλλά με τον Τσίπρα να απειλεί τη δεύτερη θέση – δεν είναι δα και ψηλά ο πήχης, όποιος έχει 14% την κερδίζει στο σημερινό σκηνικό – όλη αυτή η προσδοκία του Νίκου Ανδρουλάκη κινδυνεύει.

Θα πει κάποιος μπορεί να φτάσει σε αυτό το ποσοστό ο Τσίπρας;

Κανείς δεν είναι βέβαιος, καθώς αυτά κρίνονται στο… πεδίο, που λέει κι ένας έμπειρος υπουργός.

Αλλά το ερώτημα βασανίζει ήδη το ΠΑΣΟΚ…

Ξύνονται στη γκλίτσα του ΚΚΕ

Από τις εξελίξεις των τελευταίων ημερών μου έκανε εντύπωση η στροφή, τρόπον τινά, της κυβέρνησης έναντι του ΚΚΕ. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη ήταν πάντα προσεκτική έναντι του Περισσού. Γενικά δεν ήθελε πολλές κόντρες με το Κόμμα.

Η επιλογή όμως να τα βάλει η κυβέρνηση με τον δήμαρχο Πάτρας Πελετίδη, άλλαξε το κλίμα. Στην απελπισία της η κυβέρνηση για την καταστροφική πυρκαγιά στην Αχαϊκή πρωτεύουσα τα έριξε αδίκως εν πολλοίς, στον δήμαρχο, ενώ σχεδόν ποτέ δεν ασχολήθηκε με τυχόν ευθύνες γαλάζιων τοπικών αρχόντων σε ανάλογες περιπτώσεις.

Σαν να μην έφτανε αυτό ήρθε και η «έμπνευση» της Ομάδας Αλήθειας – ξέρετε, ιδιώτης πληρώνει ιδιώτη για να κάνει τελικά τη δουλειά του κόμματος, όπως το παραδέχονται κορυφαία γαλάζια στελέχη – που τα έβαλε με τον Δημήτρη Κουτσούμπα προσωπικά επειδή έχει, λέει, ένα πορτρέτο με τον Στάλιν στο γραφείο του! Αλήθεια, όταν η ΝΔ συνεργαζόταν με το ΚΚΕ για τη συγκυβέρνηση Τζανετάκη, το ΚΚΕ είχε αποκηρύξει τον… Στάλιν και δεν το γνωρίζαμε;

Τρικυμία σε γαλάζιο κρανίο, εν ολίγοις.

Υποψιάζομαι ότι όλο αυτό δεν θα πάει καλά…

