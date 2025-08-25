search
ΔΕΥΤΕΡΑ 25.08.2025 14:44
LIFESTYLE

25.08.2025 14:33

Η Μελίνα Νικολαΐδη αποχαιρετά την Αλεξάνδρα Νικολαΐδου με μια συγκινητική ανάρτηση: «Το αγγελάκι μου» (photo)

25.08.2025 14:33
MELINA_DEMIS_ALEXANDRA_NIKOLAIDI

Συγκινεί η ανάρτηση της Μελίνας Νικολαΐδη για τον θάνατο της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου σε ηλικία 41 ετών, με την οποία ο πατέρας της Ντέμης Νικολαΐδης ήταν σε σχέση τα τελευταία χρόνια

Η κόρη του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ και της Δέσποινας Βανδή αποχαιρέτησε την Αλεξάνδρα Νικολαΐδου, με ένα στόρι στο Instagram.

Στο στιγμιότυπο, φαίνεται το χέρι της να κρατά σφιχτά εκείνο της 41χρονης ενώ η λεζάντα γράφει: «το αγγελάκι μου».

