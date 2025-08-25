Η Μελίνα Νικολαΐδη αποχαιρετά την Αλεξάνδρα Νικολαΐδου με μια συγκινητική ανάρτηση: «Το αγγελάκι μου» (photo)

Συγκινεί η ανάρτηση της Μελίνας Νικολαΐδη για τον θάνατο της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου σε ηλικία 41 ετών, με την οποία ο πατέρας της Ντέμης Νικολαΐδης ήταν σε σχέση τα τελευταία χρόνια

Η κόρη του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ και της Δέσποινας Βανδή αποχαιρέτησε την Αλεξάνδρα Νικολαΐδου, με ένα στόρι στο Instagram.

Στο στιγμιότυπο, φαίνεται το χέρι της να κρατά σφιχτά εκείνο της 41χρονης ενώ η λεζάντα γράφει: «το αγγελάκι μου».

