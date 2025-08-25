Κύκλωμα διακίνησης μεταναστών: Από τη δομή Ριτσώνας το «ντιλ» δύο ιρακινών – Η μέθοδος του ghost landing και οι ταρίφες

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για την καταπολέμηση κυκλώματος που δραστηριοποιούνταν στην παράνομη διακίνηση αλλοδαπών στην περιοχή της Εύβοιας διεξήχθη έπειτα από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών που παρείχε η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (ΕΥΠ), τις βραδινές ώρες του περασμένου Σαββάτου (23.08.2025), από τη Διεύθυνση Ασφαλείας και Προστασίας Θαλασσίων Συνόρων (ΔΑΠΘΑΣ), σε συνεργασία με στελέχη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Χαλκίδας, του Λιμεναρχείου Καρύστου και των Λιμενικών Αρχών των Νέων Στύρων και του Αλιβερίου.

Με την μέθοδο «ghost landing», τη λεγόμενη «αχαρτογράφητη άφιξη» δύο Ιρακινοί προσπάθησαν να περάσουν στην ενδοχώρα μετανάστες. Οι βάρκες έφευγαν από τα τουρκικά παράλια και κατέληγαν όχι σε γνωστά περάσματα του Αιγαίου, αλλά σε αχαρτογράφητες παραλίες της Θεσσαλίας, της Εύβοιας και της Στερεάς Ελλάδας. Εκεί, μακριά από την προσοχή των περιπόλων, οι επιβάτες αποβιβάζονταν και μεταφέρονταν με αυτοκίνητα-«ταρίφες» προς εσωτερικούς προορισμούς.

Σύμφωνα με το Λιμενικό, στην περιοχή των Νέων Στύρων εντοπίστηκαν και ακινητοποιήθηκαν δύο οχήματα με επιβαίνοντες 15 αλλοδαπούς, ενώ συνελήφθησαν οι δύο οδηγοί, ηλικίας 47 και 29 ετών (υπήκοοι Ιράκ), για παράβαση του άρθρου 24 παρ. 4 του Ν. 5038/2023 (Κώδικας μετανάστευσης) όπως ισχύει.

Στη συνέχεια, στην περιοχή του Αλιβερίου εντοπίστηκε άλλο όχημα, με 9 αλλοδαπούς επιβαίνοντες, ενώ ο οδηγός, στη θέα των περιπολικών οχημάτων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ακινητοποίησε το όχημά του και τράπηκε σε φυγή. Ακολούθως, στην περιοχή του Αγίου Στεφάνου Χαλκίδας εντοπίστηκε ένα ακόμη όχημα, με 8 αλλοδαπούς επιβαίνοντες, ο οδηγός του οποίου στη θέα περιπολικών οχημάτων του Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ. και της ΟΠΚΕ Δ.Α Εύβοιας ομοίως τράπηκε σε φυγή.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χαλκίδας που διενεργεί την προανάκριση, κατασχέθηκαν τα τέσσερα Ι.Χ.Ε. οχήματα, δύο κινητά τηλέφωνα των συλληφθέντων οδηγών και τα χρηματικά ποσά των τριακοσίων ογδόντα πέντε ευρώ (385€) και δεκατεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα τουρκικών λιρών (14.440₺).

Η Διεύθυνση Ασφαλείας και Προστασίας Θαλασσίων Συνόρων (ΔΑΠΘΑΣ) σε συνεργασία με την Λιμενική Αρχή Χαλκίδας αναλύει και επεξεργάζεται εις βάθος όλα τα στοιχεία που έχουν προκύψει και διερευνά την ενδεχόμενη επέκταση της δράσης των μελών της υπόψη εγκληματικής οργάνωσης, όπως επίσης και την συνεργασία τους με έτερα μέλη οργανωμένων κυκλωμάτων με ίδιες ή παρόμοιες εγκληματικές δραστηριότητες.

Το εν λόγω κύκλωμα, φέρεται να μετέφερε τους μετανάστες από την Τουρκία προς Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα και Εύβοια. Οι συλληφθέντες, σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, ζούσαν στη Δομή της Ριτσώνας, από την οποία έφευγαν με σκοπό να προχωρήσουν σε κατόπτευση στα παράλια, ακόμα και 10 ώρες πριν την άφιξη των μεταναστών.

Από εκεί, τους οδηγούσαν στη συνέχεια σε safe houses, είτε στην Εύβοια, είτε στην Αθήνα. Η ταρίφα που είχε οριστεί για την μετακίνηση κάθε μετανάστη κυμαινόταν από 1.000 μέχρι 9.000 ευρώ, ανάλογα με την οικονομική δυνατότητα κάθε «πελάτη» και την χώρα του τελικού προορισμού εντός Ευρώπης.

Καθοριστικό στοιχείο στην έρευνα ήταν οι διασυνδέσεις των συλληφθέντων με ομοεθνείς τους που διέμεναν στη δομή φιλοξενίας της Ριτσώνας, καθώς φέρονται να λειτουργούσαν ως σύνδεσμοι και πληροφοριοδότες, διευκολύνοντας τις μετακινήσεις των νεοεισερχόμενων.

