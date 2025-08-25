Ο Τραμπ ξεκαθαρίζει ότι οι ΗΠΑ δεν ξοδεύουν άλλα χρήματα για την Ουκρανία – Τι είπε για Πούτιν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι είχε πρόσφατα εκ νέου συνομιλίες με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν για τον πόλεμο στην Ουκρανία, τις οποίες χαρακτήρισε «καλές», αλλά σημείωσε πως «μετά πάει και βομβαρδίζει την Ουκρανία».

Ερωτηθείς γιατί ο Πούτιν δεν συναντά τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, απάντησε: «Επειδή δεν τον συμπαθεί». Και συνέχισε λέγοντας ότι «γενικά δεν συμπαθιούνται μεταξύ τους», επαναλαμβάνοντας μία πάγια σκέψη του, ότι «αν ήμουν εγώ πρόεδρος, ο πόλεμος δεν θα είχε αρχίσει ποτέ».

Αναφερόμενος στη συνάντηση που είχαν στην Αλάσκα, την χαρακτήρισε «επιτυχία», λέγοντας ότι συζητήθηκαν πολλά θέματα, μεταξύ αυτών και τα πυρηνικά όπλα. «Θέλουμε αποπυρηνικοποίηση», πρόσθεσε.

Ο Τραμπ επανέλαβε ότι επιθυμεί να τερματιστεί ο πόλεμος, ξεκαθάρισε ωστόσο πως δεν έχουν συζητηθεί συγκεκριμένες εγγυήσεις ασφαλείας ούτε ζήτημα αεροπορικής υποστήριξης.

«Θα επανέλθουμε», είπε, επισημαίνοντας ότι οι ΗΠΑ «ασχολούνται με το ΝΑΤΟ, όχι πραγματικά με την Ουκρανία» και ότι «δεν ξοδεύουμε πλέον χρήματα για την Ουκρανία».

Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε αιφνιδιαστική επίθεση σήμερα κατά της Νότιας Κορέας, μιας χώρας που, σύμφωνα με τον ίδιο, βρίσκεται στο έλεος μιας «εκκαθάρισης», λίγες ώρες προτού συναντηθεί με τον πρόεδρο Λι Τζάε-μιουνγκ στον Λευκό Οίκο.

«ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΤΗ ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ; Θα λέγαμε μία εκκαθάριση ή μια επανάσταση. Δεν μπορούμε να έχουμε συναλλαγές με μια χώρα υπό αυτές τις συνθήκες. Θα συναντηθώ με τον νέο πρόεδρο σήμερα στον Λευκό Οίκο. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα!!!!», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος στο δίκτυό του Truth Social, χωρίς να διευκρινίζει σε τι ακριβώς αναφέρεται.

Ο Νοτιοκορεάτης ηγέτης αναμένεται να γίνει δεκτός σήμερα από τον Ντόναλντ Τραμπ, με τον οποίο θα έχουν κατόπιν συνομιλίες στο Οβάλ Γραφείο, όπου ο οικοδεσπότης του έχει ήδη επικρίνει δημοσίως τους προέδρους της Ουκρανίας και της Νότιας Αφρικής.

Απομένει επομένως να δούμε εάν η συνάντηση αυτή θα καταλήξει επίσης σε μια παγίδα για τον πρόεδρο Λι, που είναι αριστερός και ανήλθε στην εξουσία τον Ιούνιο έπειτα από μια μεγάλη πολιτική αναταραχή.

Διαδέχθηκε τον συντηρητικό Γιουν Σουκ Γεόλ, ο οποίος καθαιρέθηκε τον Απρίλιο αφού επιχείρησε να επιβάλει στρατιωτικό νόμο.

Είναι πιθανό το μήνυμα του Ντόναλντ Τραμπ να αναφέρεται σε αυτήν την πολιτική κρίση και στις δικαστικές διαδικασίες που ακολούθησαν.

Ο πρώην πρόεδρος της Νότιας Κορέας, που επιχείρησε να ανατρέψει την πολιτική τάξη την 3η Δεκεμβρίου του 2024 στέλνοντας ένοπλους στρατιώτες στο κοινοβούλιο, αυτήν τη στιγμή τελεί υπό κράτηση, όπως και η σύζυγός του.

Νοτιοκορεάτες εισαγγελείς εξέδωσαν, εξάλλου, χθες ένταλμα σύλληψης σε βάρος του πρώην πρωθυπουργού Χαν Ντουκ-σο, καθώς θεωρείται ύποπτος ότι βοήθησε τον Γιουν Σουκ Γεόλ να κηρύξει τον στρατιωτικό νόμο και ότι κατόπιν είπε ψέματα ενώπιον ενός δικαστηρίου.

Ο νέος πρόεδρος της Κορέας πηγαίνει στην Ουάσινγκτον επιδιώκοντας τη σύναψη συμφωνιών στον εμπορικό τομέα και στη στρατηγική που πρέπει να υιοθετηθεί ενώπιον της Βόρειας Κορέας, ο ηγέτης της οποίας Κιμ Γιονγκ Ουν επέβλεψε το Σάββατο τις δοκιμές αντιαεροπορικών πυραύλων, όπως μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων KCNA.

Οι συνομιλίες αναμένεται να επικεντρωθούν ευρύτερα στη στρατιωτική συμμαχία μεταξύ των ΗΠΑ και της Νότιας Κορέας, όπου βρίσκονται 28.500 Αμερικανοί στρατιώτες.

Επίσης, ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε σήμερα πως θα συναντηθεί με τον Βορειοκορεάτη δικτάτορα Κιμ Γιονγκ Ουν «κάποια στιγμή», χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.

«Έχω πολύ καλές σχέσεις με τον Κιμ Γιονγκ Ουν», δήλωσε επίσης ο Αμερικανός πρόεδρος, λίγο προτού υποδεχθεί τον Νοτιοκορεάτη ομόλογό του Λι Τζάε-μιουνγκ στον Λευκό Οίκο, για μια συνάντηση που θα επικεντρωθεί μεταξύ άλλων στην στρατηγική που θα ακολουθηθεί απέναντι στη Βόρεια Κορέα.

