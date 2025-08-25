Ουκρανία: Τέλος τα λεφτά λέει ο Τραμπ, μηνιαίο «επίδομα» ψάχνει ο Ζελένσκι στην Ευρώπη – Η συνάντηση με Πούτιν και η αποπυρηνικοποίηση

Φρένο στα αμερικανικά χρήματα στην Ουκρανία βάζει ο Τραμπ, κάνοντaς σαφές πως δεν χρηματοδοτεί πλέον τη χώρα, την ώρα που ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναζητά 1 δισ. δολάρια τον μήνα για την αγορά αμερικανικών όπλων και σκοπεύει να τα ζητήσει από τους ευρωπαίους συμμάχους του. Ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε πως δεν έχει γίνει καμία συζήτηση σχετικά με τις λεπτομέρειες των εγγυήσεων ασφαλείας, ενώ παράλληλα προανήγγειλε ιστορική συμφωνία ΗΠΑ, Ρωσίας και Κίνας για την αποπυρηνικοποίηση.

Δεν έχουν συζητηθεί συγκεκριμένες εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία, ωστόσο οι ΗΠΑ θα στηρίξουν τη χώρα, δήλωσε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ., αν και προηγουμένως είχε αποκλείσει την παρουσία αμερικανικών δυνάμεων στο έδαφος.

«Οι ΗΠΑ θα στηρίξουν την ασφάλεια της Ουκρανίας, αλλά οι λεπτομέρειες εξακολουθούν να διευθετούνται», είπε. «Τα αμερικανικά αεροπορικά μέσα πάνω από τον ουρανό της Ουκρανίας αποτελούν μέρος μιας εγγύησης ασφαλείας», πρόσθεσε.

Οι πιθανές εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία αποτελούν σημαντικό εμπόδιο για τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία.

«Για το θέμα αυτό συνεργαζόμαστε με το ΝΑΤΟ, όχι με την Ουκρανία», σημείωσε παράλληλα, τονίζοντας: «Δεν θα ξοδέψουμε άλλα χρήματα για την Ουκρανία».

Επίσης, επανέλαβε την επιθυμία του να τελειώσει ο πόλεμος και έκανε γνωστό ότι στις πρόσφατες συζητήσεις του με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν τέθηκε και το θέμα της αποπυρηνικοποίησης, ενώ εξέφρασε την πεποίθηση ότι η Ρωσία και η Κίνα θα ήταν πρόθυμες για αυτό. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιδιώκουν να μειώσουν περαιτέρω τα πυρηνικά όπλα μαζί με τη Ρωσία, καθώς και να εμπλέξουν την Κίνα σε αυτή τη διαδικασία, δήλωσε χαρακτηριστικά. «Μιλάμε για τον περιορισμό των πυρηνικών όπλων. Θα πείσουμε την Κίνα να συμμετάσχει σε αυτό», δήλωσε στους δημοσιογράφους, απαντώντας στις ερωτήσεις τους. «Έχουμε τα περισσότερα [πυρηνικά όπλα]. Η Ρωσία είναι η δεύτερη μεγαλύτερη δύναμη και η Κίνα η τρίτη», σημείωσε ο Τραμπ.

Παράλληλα, τόνισε πως είναι απαραίτητο να σεβαστούμε την πυρηνική ισχύ της Ρωσίας. Σύμφωνα με την πρόβλεψή του, η Κίνα θα ισοφαρίσει τις ΗΠΑ στον αριθμό των στρατηγικών πυρηνικών κεφαλών «σε πέντε χρόνια».

«Κάθε συζήτηση που έχω μαζί του είναι μια καλή συζήτηση», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους. «Και μετά, δυστυχώς, μια βόμβα πέφτει στο Κίεβο ή κάπου αλλού».

Όταν ρωτήθηκε αν είχε μιλήσει με τον Πούτιν από την περασμένη Δευτέρα, ο Τραμπ απάντησε: «Ναι». Σημείωσε επίσης ότι η σύνοδος κορυφής στην Αλάσκα με τον Πούτιν τον έκανε να πιστεύει ότι ο Ρώσος ηγέτης θέλει μια λύση με την Ουκρανία.

Ωστόσο, ο Αμερικανός πρόεδρος δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τυχόν επίσημες διμερείς ή τριμερείς συνόδους κορυφής που θα περιλαμβάνουν τον Πούτιν και τον Ουκρανό Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, παρά τις πολλαπλές πρόσφατες συναντήσεις του Τραμπ με τους δύο ηγέτες και Ευρωπαίους που επικεντρώθηκαν εν μέρει στη διευθέτηση μιας συνάντησης μεταξύ Ζελένσκι και Πούτιν.

Παράλληλα, σημείωσε ότι ο Πούτιν είναι διστακτικός απέναντι σε τυχόν συνάντηση με τον Ουκρανό πρόεδρο, διότι «δεν τον συμπαθεί». «Δεν συμπαθούν ο ένας τον άλλον, πραγματικά», πρόσθεσε.

Ωστόσο, σημείωσε ότι οι Πούτιν και Ζελένσκι πρέπει να συναντηθούν, τονίζοντας ότι θα μπορούσαν να υπάρξουν συνέπειες αν δεν το κάνουν.

Όπως είπε «πρέπει να συναντηθούν. Δεν ξέρω αν θα συναντηθούν. Ίσως παρευρεθώ, ίσως και όχι. Ίσως υπάρξουν συνέπειες αν δεν συναντηθούν. Θα δούμε τι θα συμβεί σε μια-δυο εβδομάδες, τότε θα παρέμβω», πρόσθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Χαρακτήρισε τον πόλεμο στην Ουκρανία «μεγάλη προσωπική υπόθεση», ενώ παρά το αδιέξοδο, εμφανίστηκε αισιόδοξος, λέγοντας ότι πιστεύει «ότι θα τερματίσουμε τον πόλεμο».

Ο Ζελένσκι ζητά 1 δισ. δολάρια τον μήνα από την Ευρώπη για την αγορά αμερικανικών όπλων

Ένα δισ. δολάρια μηνιαίως σκοπεύει να ζητήσει από τους ευρωπαίους συμμάχους του ο ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, για την αγορά αμερικανικών όπλων.

Κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου στο Κίεβο με τον πρωθυπουργό της Νορβηγίας, ανέφερε ότι σκοπεύει να συζητήσει με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ, Κιθ Κέλογκ, τις προετοιμασίες για μια πιθανή συνάντηση με τον ρώσο πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν.

Επίσης, δήλωσε ότι αμερικανοί και ουκρανοί αξιωματούχοι αναμένεται να συναντηθούν για το ζήτημα αυτό, καθώς και για τις ενδεχόμενες εγγυήσεις ασφαλείας, αργότερα αυτή την εβδομάδα.

Today, Prime Minister of Norway @jonasgahrstore is in Ukraine. I am grateful for this visit and for such support. It means a lot to us. Ukraine will always value Norway’s sincere engagement with our state.



We had very substantive discussions on many issues – our defense needs,… pic.twitter.com/9DHzzsGKlP — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 25, 2025

Παράλληλα, σημείωσε ότι η Νορβηγία θα μπορούσε να συμβάλει στις εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία όσον αφορά την αεροπορική άμυνα και την ασφάλεια στη θάλασσα.

Τέλος, υποστήριξε ότι η Ρωσία επιτίθεται στις εγκαταστάσεις παραγωγής φυσικού αερίου της Ουκρανίας για να διαταράξει τις προετοιμασίες εν όψει της χειμερινής περιόδου.

