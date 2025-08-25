Παγκόσμια κατάταξη Πανεπιστημίων: Το ΕΚΠΑ στην 1η θέση στη νοτιο-ανατολική Ευρώπη και 237η παγκοσμίως

Δημοσιεύθηκε η παγκόσμια κατάταξη πανεπιστημίων «Webometrics Ranking Web of Universities», σύμφωνα με την οποία το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) βρίσκεται στην 237η θέση παγκοσμίως μεταξύ 32.000 πανεπιστημίων και στην 1η θέση για Ελλάδα και Κύπρο, μεταξύ των 105 ελληνικών και κυπριακών πανεπιστημίων, καθώς και Παρόχων Υπηρεσιών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, που επίσης περιλαμβάνονται στη σχετική κατάταξη.

Μετά το ΕΚΠΑ, ακολουθούν το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης στη θέση 249 παγκοσμίων, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο στη θέση 378, ενώ την πρώτη πεντάδα κλείνουν το Πανεπιστήμιο Πατρών στη θέση 524 και το Πανεπιστήμιο Κρήτης στη θέση 573.

Το πρώτο κυπριακό πανεπιστήμιο, είναι το Δημόσιο Πανεπιστήμιο Κύπρου, το οποίο βρίσκεται στη θέση 619 παγκοσμίως.

Η συγκεκριμένη κατάταξη, η οποία φέτος κλείνει 22 χρόνια παρουσίας στα παγκόσμια rankings πανεπιστημίων, καταρτίζεται από τη Cybermetrics (CCHS), μια μονάδα του Ισπανικού Εθνικού Κέντρου Ερευνών (Spanish National Research Council – CSIC), που αποτελεί και το κύριο ερευνητικό ίδρυμα της Ισπανίας. Δίνει πληροφορίες για περισσότερα από 32.000 πανεπιστήμια, από 200 χώρες, σύμφωνα με την παρουσία τους στο διαδίκτυο και την απήχηση του ερευνητικού τους έργου.

Τα πανεπιστήμια κατατάσσονται με κριτήρια τα οποία αφορούν κυρίως στην παρουσία και στη δημοτικότητα τους στον παγκόσμιο ιστό, την επίδραση του ερευνητικού τους έργου, όπως αυτή αποτυπώνεται στο συνολικό αριθμό ετεροαναφορών των άρθρων και των δημοσιεύσεων των καθηγητών και των ερευνητών τους, αλλά και στο ποσοστό των δημοσιεύσεών τους που βρίσκεται στο 10% των πλέον «διαβασμένων» και σημαντικών δημοσιεύσεων παγκοσμίως.

«Θεωρείται από τους πλέον έγκυρους πίνακες κατάταξης παγκοσμίως διότι στηρίζεται σε στοιχεία άμεσα επαληθεύσιμα στο διαδίκτυο, και όχι σε δείκτες που στηρίζονται σε μεγάλο βαθμό σε συνεντεύξεις, ερωτηματολόγια και “έρευνες γνώμης” οι οποίοι διακατέχονται σε κάποιες περιπτώσεις από μεροληψία ή υποκειμενισμό», σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση, καθώς «βασική αρχή της συγκεκριμένης κατάταξης είναι ότι στη σημερινή εποχή η πλειονότητα των σημαντικότερων δραστηριοτήτων ενός ακαδημαϊκού ιδρύματος πρέπει να ανακλάται στον παγκόσμιο ιστό».

Η κατάταξη δημοσιεύεται για 23η χρονιά, από το 2004, και ανανεώνεται δύο φορές το χρόνο κάθε Ιανουάριο και Ιούλιο.

Η λίστα με τα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια και τους παρόχους υπηρεσιών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι διαθέσιμη ΕΔΩ.

Ολόκληρη η παγκόσμια κατάταξη πανεπιστημίων «Webometrics Ranking Web of Universities» είναι διαθέσιμη ΕΔΩ.

