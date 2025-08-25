search
ΔΕΥΤΕΡΑ 25.08.2025 21:29
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

25.08.2025 21:16

Συνελήφθη 48χρονος για φωτιά στη Ρόδο

25.08.2025 21:16
astynomia new

Στη σύλληψη ενός 48χρονου προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές για πυρκαγιά που προκλήθηκε σε αύλειο χώρο οικίας στη Ρόδο.

Όπως αναφέρει η πυροσβεστική σε ανακοίνωσή της, συνελήφθη χθες, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από ανακριτικούς υπαλλήλους της Π.Υ. Ρόδου, ημεδαπός, για πυρκαγιά που προκλήθηκε σε αύλειο χώρο οικίας, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, σε περιοχή της νήσου Ρόδου.

Διαβάστε επίσης:

Πάτρα: Τραγωδία σε γάμο – Πέθανε ο παππούς της νύφης μετά τον χορό

Μύκονος: Από βάθος 68 μέτρων ανασύρθηκε το πτώμα του τούρκου επιχειρηματία – Αναζητείτο από τις 4 Αυγούστου (videos)

Αιματηρό επεισόδιο στα Καμένα Βούρλα: Τέσσερις τραυματίες στο νοσοκομείο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
PERIPOLIKO
ΕΛΛΑΔΑ

Προφυλακιστέοι οι πέντε Τούρκοι που κατηγορούνται για ναρκωτικά και όπλα – Τι ισχυρίστηκαν για τις βίλες και τα χρήματα

asthenoforo_ekav_new
ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: Γυναίκα αυτοκτόνησε πέφτοντας από το μπαλκόνι 4ου ορόφου 

astynomia new
ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη 48χρονος για φωτιά στη Ρόδο

KKE_SIMAIA_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΚΚΕ: Να αποσυρθεί το νέο αντεργατικό έκτρωμα της κυβέρνησης

trump_1508_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Δυσαρέσκεια για το πλήγμα στο νοσοκομείο Νάσερ εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ – «Δεν το γνώριζα»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
giannis makrygiannis
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Για κάθε Γλυκερία, Τσέρτο και «εξαγριωμένη κυρία» υπάρχουν ο Ρόκκος, η Μποφίλιου και ένας κόσμος που φωνάζει

amvlemonas-new
ΘΕΜΑ

Αβλέμονας: Ένα από τα ομορφότερα ψαροχώρια της Μεσογείου βρίσκεται στα Κύθηρα (Video)

nea_dimokratia_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Διάχυτη δυσαρέσκεια και ενόχληση στην Κ.Ο. της Ν.Δ.

bofiliou-new
ΕΛΛΑΔΑ

Κατακραυγή και οργή για το μπουλινγκ Βουλαρίνου στην Μποφίλιου

thanassis_eythmiadis
LIFESTYLE

Ο Θανάσης Ευθυμιάδης «αποχωρίζεται» τη φύση και επιστρέφει στο θέατρο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 25.08.2025 21:27
PERIPOLIKO
ΕΛΛΑΔΑ

Προφυλακιστέοι οι πέντε Τούρκοι που κατηγορούνται για ναρκωτικά και όπλα – Τι ισχυρίστηκαν για τις βίλες και τα χρήματα

asthenoforo_ekav_new
ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: Γυναίκα αυτοκτόνησε πέφτοντας από το μπαλκόνι 4ου ορόφου 

astynomia new
ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη 48χρονος για φωτιά στη Ρόδο

1 / 3