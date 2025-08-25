Τηλεθέαση καναλιών: Με φόρα παρέμεινε πρώτος ο Alpha την Παρασκευή (22/8)

Ο Alpha, χωρίς να διαφοροποιείται από τον ανταγωνισμό, φαίνεται να έχει καταφέρει το μίγμα προγράμματος από επαναλήψεις να αποτελεί τη… χρυσή «συνταγή» ώστε να συγκεντρώνει την σημαντικότερη μερίδα τηλεθεατών από κάθε άλλο αντίπαλο του.

Την Παρασκευή ήταν για πέμπτη κατά σειρά ημέρα από την αρχή της εβδομάδας πρώτος σε τηλεθέαση. Και μάλιστα με απρόσμενη για την εποχή επίδοση.

Το Mega έχοντας «κλειδώσει» τη δεύτερη θέση στις τηλεπροτιμήσεις ήταν στο τέλος του πενθήμερου το κανάλι-μετά τον Alpha- με διψήφιο μερίδιο τηλεθέασης.

Εν τω μεταξύ κοντά στο 34% διαμορφώθηκε η μερίδα των τηλεθεατών που κινήθηκαν σε επιλογές εκτός των 10 σταθμών πανελλαδικής κάλυψης, σύμφωνα με τα στοιχεία της Nielsen.

