search
ΔΕΥΤΕΡΑ 25.08.2025 16:25
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

25.08.2025 15:57

Τηλεθέαση καναλιών: Με φόρα παρέμεινε πρώτος ο Alpha την Παρασκευή (22/8)

25.08.2025 15:57
tileorasi_tiletheasi_1701_1460-820_new
credit: pixabay

Ο Alpha, χωρίς να διαφοροποιείται από τον ανταγωνισμό, φαίνεται να έχει καταφέρει το μίγμα προγράμματος από επαναλήψεις να αποτελεί τη… χρυσή «συνταγή» ώστε να συγκεντρώνει την σημαντικότερη μερίδα τηλεθεατών από κάθε άλλο αντίπαλο του.

Την Παρασκευή ήταν για πέμπτη κατά σειρά ημέρα από την αρχή της εβδομάδας πρώτος σε τηλεθέαση. Και μάλιστα με απρόσμενη για την εποχή επίδοση.

Το Mega έχοντας «κλειδώσει» τη δεύτερη θέση στις τηλεπροτιμήσεις ήταν στο τέλος του πενθήμερου το κανάλι-μετά τον Alpha- με διψήφιο μερίδιο τηλεθέασης.

Εν τω μεταξύ κοντά στο 34% διαμορφώθηκε η μερίδα των τηλεθεατών που κινήθηκαν σε επιλογές  εκτός των 10 σταθμών πανελλαδικής κάλυψης, σύμφωνα με τα στοιχεία της Nielsen.

Διαβάστε επίσης:

Ένας στους δύο Αμερικανούς πιστεύει ότι οι δημοσιογράφοι χάνουν την επιρροή τους στην κοινωνία των ΗΠΑ

ΣΚΑΪ: Στο δυναμικό του σταθμού ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης

ΕΡΤ: H νέα καθημερινή εκπομπή «Live now» είναι έτοιμη για την πρεμιέρα της και τη «μάχη» της τηλεθέασης – Με ραδιοφωνική διάσταση

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
vitamini-new
ΥΓΕΙΑ

ΕΟΦ: Προσοχή σε δυο συμπληρώματα διατροφής με μη εγκεκριμένες ουσίες

tsoukalas_2304_1460-820_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κώστας Τσουκαλάς για κυβέρνηση: «Αν ψάχνουν πολιτικούς απατεώνες, ας μην κουράζονται-αρκεί να κοιτάξουν στον καθρέφτη τους»

tileorasi_tiletheasi_1701_1460-820_new
MEDIA

Τηλεθέαση καναλιών: Με φόρα παρέμεινε πρώτος ο Alpha την Παρασκευή (22/8)

woddy-allen
ΚΟΣΜΟΣ

H Ουκρανία… τα βάζει και με τον Γούντι Άλεν – Δείτε γιατί

doukas_2508_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αυτοδιοικητικό μέτωπο ενόψει ΔΕΘ από τον Χάρη Δούκα – Το κάλεσμα σε δημάρχους και αυτοδιοικητικούς

Δείτε όλες τις ειδήσεις
nea_dimokratia_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Διάχυτη δυσαρέσκεια και ενόχληση στην Κ.Ο. της Ν.Δ.

bofiliou-new
ΕΛΛΑΔΑ

Κατακραυγή και οργή για το μπουλινγκ Βουλαρίνου στην Μποφίλιου

amvlemonas-new
ΘΕΜΑ

Αβλέμονας: Ένα από τα ομορφότερα ψαροχώρια της Μεσογείου βρίσκεται στα Κύθηρα (Video)

kalxas-8637
ΚΑΛΧΑΣ

Ένα περίεργο καλοκαίρι, η άφαντη Κεφαλογιάννη, το μπάχαλο στο αεροδρόμιο και τα κέρδη της Gold air, η παρουσία Τσίπρα πριν τη ΔΕΘ 

thanassis_eythmiadis
LIFESTYLE

Ο Θανάσης Ευθυμιάδης «αποχωρίζεται» τη φύση και επιστρέφει στο θέατρο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 25.08.2025 16:24
vitamini-new
ΥΓΕΙΑ

ΕΟΦ: Προσοχή σε δυο συμπληρώματα διατροφής με μη εγκεκριμένες ουσίες

tsoukalas_2304_1460-820_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κώστας Τσουκαλάς για κυβέρνηση: «Αν ψάχνουν πολιτικούς απατεώνες, ας μην κουράζονται-αρκεί να κοιτάξουν στον καθρέφτη τους»

tileorasi_tiletheasi_1701_1460-820_new
MEDIA

Τηλεθέαση καναλιών: Με φόρα παρέμεινε πρώτος ο Alpha την Παρασκευή (22/8)

1 / 3