Αποθέωσε Καραλή ο Ντουπλάντις: «Αυτός o τύπος κάνει τρελά άλματα» – Δεν αποκλείει παγκόσμιο ρεκόρ

Με τα καλύτερα λόγια για τον Εμμανουήλ Καραλή, μίλησε ο Αρμάντ Ντουπλάντις, στην κοινή τους συνέντευξη Τύπου για τον τελικό των Diamond League που φιλοξενείται την Τετάρτη και την Πέμπτη στη Ζυρίχη.

Σε ένα από τα πάνελ βρέθηκαν ο Εμμανουήλ Καραλής και ο Αρμάντ Ντουπλάντις, μαζί με την Ανζέλικα Μοζέρ, με τον τελικό στο επί κοντώ ανδρών να διεξάγεται την Τετάρτη (27/8, 18:43). Ο Ντουπλάντις, που έχει ανεβάσει το παγκόσμιο ρεκόρ στα 6,29μ., ρωτήθηκε από δημοσιογράφο αν στο υπόλοιπο της σεζόν θα δοκιμάσει στα 6,30μ.

Πριν προλάβει να απαντήσει, πρώην Βρετανός αστέρα των 110μ. εμπ., Κόλιν Τζάκσον, που ήταν ο συντονιστής της συνέντευξης Τύπου, αστειευόμενος είπε προς τον Σουηδό, «και αν θα είσαι εσύ αυτός που θα το κάνει…», υπονοώντας τον Καραλή που καθόταν δίπλα του.

«Δεν ξέρεις ποτέ, ειλικρινά, αυτός ο τύπος κάνει τρελά άλματα φέτος, τα πάντα μπορούν να συμβούν. Εγώ προσπαθώ να μεγιστοποιήσω τις μέρες μου στην κορυφή, κι αν νιώθω μέσα στον αγώνα ότι είμαι σε θέση να κάνω παγκόσμιο ρεκόρ, θα το προσπαθήσω. Μακάρι να έρθει και αύριο στον τελικό ή και στον παγκόσμιο πρωτάθλημα στο Τόκιο. Θα είναι πολύ ιδιαίτερο. Ειλικρινά, είμαι πολύ ενθουσιασμένος που επιστρέφω εκεί. Μου φάνηκε τόσο όμορφο το στάδιο αλλά δεν είχα την ευκαιρία να ζήσω την πλήρη εμπειρία την προηγούμενη φορά (σ.σ. Ολυμπιακοί Αγώνες Τόκιο 2021), οπότε είμαι πολύ ενθουσιασμένος που θα ζήσω την πραγματική εμπειρία αυτή τη φορά με ένα πραγματικό κοινό, κερκίδες και ενέργεια από το πλήθος», απάντησε ο Ντουπλάντις.

Σε ερώτηση προς τον Καραλή, αν μετά το δικό του ρεκόρ στα 6,08μ. σκέφτηκε «πού έχει φθάσει ο Ντουπλάντις», και μπορεί να τον νικήσει, ο Μανόλο απάντησε: «Στο επί κοντώ είμαστε μια μεγάλη οικογένεια, όλοι γνωριζόμαστε μεταξύ μας και όταν θέτουμε νέους στόχους και πετυχαίνουμε είμαστε πραγματικά χαρούμενοι ο ένας για τον άλλον, γιατί αυτό σημαίνει ότι εξελίσσουμε το άθλημα. Εκτός από τον Μόντο, φυσικά, που έχει κάνει όλα αυτά τα καταπληκτικά πράγματα, έχουμε τόσους πολλούς άλτες που είναι σε θέση να πηδήξουν πάνω από τα έξι και να έχουν τη δυνατότητα να δώσουν μεγάλες μάχες. Ο Μόντο πιέζει τα όρια και προσπαθεί να μας πιέσει και εμείς τον κυνηγάμε, αλλά όλοι εξελίσσουν το άθλημα και αυτό είναι πολύ σημαντικό να δείξουμε στον κόσμο ότι είμαστε κι εμείς εδώ και προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Όλοι παρακολουθούν επί κοντώ και ακόμη και στη Λωζάνη, που ο Μόντο δεν ήταν εκεί, το κοινό εμφανίστηκε, όλοι ήρθαν και μας έδειξαν αγάπη».

«Πιστεύω πως αυτό σκεφτόταν, κι ας μην το λέει. Και είναι λογικό. Είμαστε φίλοι, αλλά είμαστε και συναγωνιστές, είναι η φύση του αθλήματος αυτή. Ψάχνει το επόμενο πράγμα που θα κυνηγήσει. Αφού έφτασε τέτοιο επίπεδο σκέφτηκε απευθείας “έλα εδώ”. Ξέρω ότι πρέπει να είμαι στο πικ μου να μπορέσω να νικήσω και νομίζω πως αυτό είναι πολύ ωραίο. Και για το άθλημα είναι πολύ ωραίο», ανταπάντησε ο Ντουπλάντις.

Σε ό,τι αφορά στις προσδοκίες του κόσμου, να κάνει πλέον μόνο μεγάλες επιδόσεις, επιδόσεις, ο Καραλής είπε: «Δεν μπορεί κάθε μέρα ο Μόντο να κάνει παγκόσμιο ρεκόρ, ούτε εγώ να κάνω πάνω από έξιμ μέτρα, 6.10μ Είμαστε εδώ, στη μεγάλη σκηνή, προσπαθούμε να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό μου και μία μέρα μπορείς να κάνεις ένα νέο ατομικό ρεκόρ, αλλά την άλλη μέρα θα είναι φυσικό αν το σώμα σου δεν είναι στα καλύτερά του, δεν είναι το τέλος του κόσμου. Ελπίζω πως οι φίλαθλοι καταλαβαίνουν πως όταν είμαστε εκεί, προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό».

