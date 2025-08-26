Burning Man 2025: Καταιγίδες και αμμοθύελλες διέκοψαν το δημοφιλές φεστιβάλ (Photos/Videos)

Είναι αναμενόμενο να λερωθείς λίγο όταν συμμετέχεις στο διαβόητο φεστιβάλ Burning Man, στη Νεβάδα, κατά τη διάρκεια του οποίου οι διοργανωτές συμβουλεύουν να κάνεις ντους με έναν φίλο ή να πλυθείς με σφουγγάρι για να εξοικονομήσεις νερό.

Ωστόσο, οι εικόνες που βγήκαν από το φετινό φεστιβάλ, το οποίο ξεκίνησε επίσημα την Κυριακή, δείχνουν ανθρώπους καλυμμένους με σκόνη και λάσπη, καθώς σφοδρή κακοκαιρία έπληξε την Playa, καταστρέφοντας κατασκηνώσεις και προκαλώντας ζημιές στα οχήματα που βρισκόταν στο δρόμο των διασκορπισμένων μουσαμάδων και των σκηνών.

Burning Man 2025…off to a great start?? pic.twitter.com/tLt3uV20zd — Bag chaser 🧌 (@deadbynextweek) August 26, 2025

Την Κυριακή και τη Δευτέρα, η κυκλοφορία προς τις πύλες της Black Rock City, της προσωρινής τοποθεσίας του φεστιβάλ, σταμάτησε. Το προσωρινό αεροδρόμιο του Burning Man διέκοψε τις πτήσεις του το βράδυ της Κυριακής, όταν συνήθως προσγειώνονται δεκάδες αεροπλάνα.

Αν και οι πύλες έχουν ξανανοίξει και το αεροδρόμιο επαναλειτούργησε, η οδήγηση παραμένει απαγορευμένη εντός της Black Rock City. Οι Burners που βρίσκονταν ήδη στην Playa εργάστηκαν για να ανακάμψουν από την καταστροφή. «Κατέστρεψε πολλά καταλύματα. Συμπεριλαμβανομένου και του δικού μας. Ώρα να ξαναχτίσουμε», έγραψε ένας συμμετέχων στο X μετά τον άνεμο, τη σκόνη και τη βροχή της Κυριακής.

Insane wipeout/dust storm hit burning man this afternoon.



It devastated a lot of camps. Ours included.



Time to rebuild. pic.twitter.com/69mcCjUGO9 August 24, 2025

Πριν από το φετινό φεστιβάλ, οι Burners προέβλεπαν πλήρη κάλυψη από σκόνη λόγω των καιρικών συνθηκών. Το Σάββατο, οι ριπές ανέμου έφτασαν τα 80 χλμ/ώρα, σύμφωνα με τις μετρήσεις του μετεωρολογικού σταθμού στο αεροδρόμιο Black Rock City. Οι άνεμοι προκάλεσαν καταστροφές στις σκηνές και τις καλλιτεχνικές εγκαταστάσεις και οδήγησαν στο κλείσιμο των πυλών για δύο ώρες.

Την Κυριακή, προστέθηκε και η βροχή, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν συνθήκες που καθυστέρησαν την είσοδο στο φεστιβάλ. Σε ορισμένα βίντεο, οι άνεμοι φαίνεται να σφυροκοπούν τις κατασκηνώσεις, ενώ η σκόνη καθιστά σχεδόν αδύνατη την ορατότητα πέρα από μερικά μέτρα. Οι επισκέπτες του φεστιβάλ φορούν μάσκες και γυαλιά για να προστατευθούν από τα σωματίδια που αιωρούνται στον αέρα.

Burning Man 2025 started Sunday, August 24, and thousands of "Burners" were met with a massive dust storm. Last year, attendance was down after the 2023 flooding and mud caused major problems. However, this year, they are expecting anywhere from 70,000 to 80,000 attendees.… pic.twitter.com/LYBWRAUthi August 26, 2025

Δεν είναι η πρώτη φορά που το φεστιβάλ επηρεάζεται από τις καιρικές συνθήκες. Το Burning Man του 2023 έγινε πρωτοσέλιδο μετά από τις έντονες βροχές που πλημμύρισαν την Playa. Οι γεννήτριες χάλασαν, οι σκηνές κατέρρευσαν, τα συστήματα ύδρευσης έπαψαν να λειτουργούν και οι δρόμοι ήταν αδιάβατοι. Παρ’ όλα αυτά, οι άνθρωποι διασκέδασαν, παντρεύτηκαν και, τελικά, έκαψαν το ομοίωμα που δίνει το όνομά του στο φεστιβάλ.

Ο καιρός φέτος δεν προβλέπεται να είναι τόσο ακραίος, αν και αναμένεται βροχή για όλη την εβδομάδα.

Διαβάστε επίσης

Έκφραση προθέσεων ή ευσεβείς πόθοι; Ο Τραμπ λέει ότι πολλοί Αμερικανοί θα ήθελαν έναν…δικτάτορα (Videos)

Αυστραλία: Απελάθηκε ο Ιρανός Πρέσβης – Κατηγορήθηκε για αντισημιτικές επιθέσεις

Ο Ντόναλντ Τραμπ απομάκρυνε τη διοικήτρια της Fed, Λίζα Κουκ – H πρώτη απόλυση διοικητή της Τράπεζας μετά από 111 χρόνια