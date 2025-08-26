search
ΤΡΙΤΗ 26.08.2025 09:23
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

26.08.2025 09:07

Burning Man 2025: Καταιγίδες και αμμοθύελλες διέκοψαν το δημοφιλές φεστιβάλ (Photos/Videos)

26.08.2025 09:07
burning_man_new_123

Είναι αναμενόμενο να λερωθείς λίγο όταν συμμετέχεις στο διαβόητο φεστιβάλ Burning Man, στη Νεβάδα, κατά τη διάρκεια του οποίου οι διοργανωτές συμβουλεύουν να κάνεις ντους με έναν φίλο ή να πλυθείς με σφουγγάρι για να εξοικονομήσεις νερό.

Ωστόσο, οι εικόνες που βγήκαν από το φετινό φεστιβάλ, το οποίο ξεκίνησε επίσημα την Κυριακή, δείχνουν ανθρώπους καλυμμένους με σκόνη και λάσπη, καθώς σφοδρή κακοκαιρία έπληξε την Playa, καταστρέφοντας κατασκηνώσεις και προκαλώντας ζημιές στα οχήματα που βρισκόταν στο δρόμο των διασκορπισμένων μουσαμάδων και των σκηνών.

Την Κυριακή και τη Δευτέρα, η κυκλοφορία προς τις πύλες της Black Rock City, της προσωρινής τοποθεσίας του φεστιβάλ, σταμάτησε. Το προσωρινό αεροδρόμιο του Burning Man διέκοψε τις πτήσεις του το βράδυ της Κυριακής, όταν συνήθως προσγειώνονται δεκάδες αεροπλάνα.

Αν και οι πύλες έχουν ξανανοίξει και το αεροδρόμιο επαναλειτούργησε, η οδήγηση παραμένει απαγορευμένη εντός της Black Rock City. Οι Burners που βρίσκονταν ήδη στην Playa εργάστηκαν για να ανακάμψουν από την καταστροφή. «Κατέστρεψε πολλά καταλύματα. Συμπεριλαμβανομένου και του δικού μας. Ώρα να ξαναχτίσουμε», έγραψε ένας συμμετέχων στο X μετά τον άνεμο, τη σκόνη και τη βροχή της Κυριακής.

Πριν από το φετινό φεστιβάλ, οι Burners προέβλεπαν πλήρη κάλυψη από σκόνη λόγω των καιρικών συνθηκών. Το Σάββατο, οι ριπές ανέμου έφτασαν τα 80 χλμ/ώρα, σύμφωνα με τις μετρήσεις του μετεωρολογικού σταθμού στο αεροδρόμιο Black Rock City. Οι άνεμοι προκάλεσαν καταστροφές στις σκηνές και τις καλλιτεχνικές εγκαταστάσεις και οδήγησαν στο κλείσιμο των πυλών για δύο ώρες.

@earth_wanders Crazy storms currently at Burning Man 2025. #foryou #foryoupage #trending #burningman #burningman2025 ♬ original sound – earth_wanders

Την Κυριακή, προστέθηκε και η βροχή, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν συνθήκες που καθυστέρησαν την είσοδο στο φεστιβάλ. Σε ορισμένα βίντεο, οι άνεμοι φαίνεται να σφυροκοπούν τις κατασκηνώσεις, ενώ η σκόνη καθιστά σχεδόν αδύνατη την ορατότητα πέρα από μερικά μέτρα. Οι επισκέπτες του φεστιβάλ φορούν μάσκες και γυαλιά για να προστατευθούν από τα σωματίδια που αιωρούνται στον αέρα.

Δεν είναι η πρώτη φορά που το φεστιβάλ επηρεάζεται από τις καιρικές συνθήκες. Το Burning Man του 2023 έγινε πρωτοσέλιδο μετά από τις έντονες βροχές που πλημμύρισαν την Playa. Οι γεννήτριες χάλασαν, οι σκηνές κατέρρευσαν, τα συστήματα ύδρευσης έπαψαν να λειτουργούν και οι δρόμοι ήταν αδιάβατοι. Παρ’ όλα αυτά, οι άνθρωποι διασκέδασαν, παντρεύτηκαν και, τελικά, έκαψαν το ομοίωμα που δίνει το όνομά του στο φεστιβάλ.

Ο καιρός φέτος δεν προβλέπεται να είναι τόσο ακραίος, αν και αναμένεται βροχή για όλη την εβδομάδα.

Διαβάστε επίσης

Έκφραση προθέσεων ή ευσεβείς πόθοι; Ο Τραμπ λέει ότι πολλοί Αμερικανοί θα ήθελαν έναν…δικτάτορα (Videos)

Αυστραλία: Απελάθηκε ο Ιρανός Πρέσβης – Κατηγορήθηκε για αντισημιτικές επιθέσεις

Ο Ντόναλντ Τραμπ απομάκρυνε τη διοικήτρια της Fed, Λίζα Κουκ – H πρώτη απόλυση διοικητή της Τράπεζας μετά από 111 χρόνια

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
argiris-aggelou_ndp
LIFESTYLE

Αργύρης Αγγέλου: Όταν με θεωρούν δεδομένο την κάνω με ελαφρά πηδηματάκια και δεν ενημερώνω κιόλας

eopyy_new
ΥΓΕΙΑ

Clawback – Rebate προς τον ΕΟΠΥΥ: «Το πολιτικό χαράτσι που οδηγεί σε brain drain και χρεώσεις στους ασφαλισμένους»

burning_man_new_123
ΚΟΣΜΟΣ

Burning Man 2025: Καταιγίδες και αμμοθύελλες διέκοψαν το δημοφιλές φεστιβάλ (Photos/Videos)

eforia gise
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δέλεαρ από την εφορία για όσους έχουν ανοιχτές υποθέσεις: Εκπτώσεις, αλλά με «παγίδες» 

pantazis_mazonakis
LIFESTYLE

Πανταζής για Μαζωνάκη: Το δίκιο το έχει ο Γιώργος και το ξέρω, έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
giannis makrygiannis
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Για κάθε Γλυκερία, Τσέρτο και «εξαγριωμένη κυρία» υπάρχουν ο Ρόκκος, η Μποφίλιου και ένας κόσμος που φωνάζει

thanassis_eythmiadis
LIFESTYLE

Ο Θανάσης Ευθυμιάδης «αποχωρίζεται» τη φύση και επιστρέφει στο θέατρο

atairiastoi_new
MEDIA

Πρεμιέρα για τους Αταίριαστους - «Περισσότερα κιλά, λιγότερα μαλλιά, καθόλου... λεφτά» (video)

zizel pelicot 554- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ζιζέλ Πελικό: «Δεν της μιλάω, δεν θα τη συγχωρήσω ποτέ» λέει η κόρη της

giatroi_pixabay
ΥΓΕΙΑ

Συνεχίζεται η φυγή των γιατρών από το ΕΣΥ: Τι αποκαλύπτει ο ΠΙΣ για τις προσλήψεις - αποχωρήσεις που καταρρίπτει το αφήγημα της κυβέρνησης

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 26.08.2025 09:21
argiris-aggelou_ndp
LIFESTYLE

Αργύρης Αγγέλου: Όταν με θεωρούν δεδομένο την κάνω με ελαφρά πηδηματάκια και δεν ενημερώνω κιόλας

eopyy_new
ΥΓΕΙΑ

Clawback – Rebate προς τον ΕΟΠΥΥ: «Το πολιτικό χαράτσι που οδηγεί σε brain drain και χρεώσεις στους ασφαλισμένους»

burning_man_new_123
ΚΟΣΜΟΣ

Burning Man 2025: Καταιγίδες και αμμοθύελλες διέκοψαν το δημοφιλές φεστιβάλ (Photos/Videos)

1 / 3