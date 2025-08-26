Εργασιακό νομοσχέδιο: Απόσυρση άρθρων-«δωρο» σε συμφέροντας ζητά η ΓΣΕΕ

Με έντονο τρόπο σχολίασε η ΓΣΕΕ το νέο εργασιακό νομοσχέδιο που το υπουργείο Εργασίας έδωσε προς δημόσια διαβούλευση, με την συνομοσπονδία να κάνει λόγο για «άρθρα-“δώρο” σε συγκεκριμένα συμφέροντα».

Σε ανακοίνωσή της, η ΓΣΕΕ σημειώνει ότι το υπουργείο Εργασίας «επέλεξε να παρουσιάσει μια απαράδεκτη δέσμη μέτρων για τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας ικανοποιώντας πολύ συγκεκριμένα εργοδοτικά συμφέροντα και ταυτόχρονα καταφέροντας ένα ισχυρό πλήγμα στα εργασιακά δικαιώματα και στη διαδικασία ρύθμισης τέτοιας υφής θεμάτων μόνο μέσω των συλλογικών διαπραγματεύσεων».

«Η προσχηματική μετάθεση της εφαρμογής του 13ωρου σε έναν εργοδότη ή της λήψης της ετήσιας άδειας στην “βούληση του εργαζόμενου”, όταν η σχέση εργοδότη-εργαζόμενου είναι ξεκάθαρα ανισοβαρής, αποκαλύπτει την πρόθεση του νομοθέτη. Φαίνεται πως ξεχνούν την καταδίκη της χώρας το 2014 από το Συμβούλιο της Ευρώπης μετά από καταγγελία της ΓΣΕΕ για την διευθέτηση του χρόνου εργασίας», υπογραμμίζει η συνομοσπονδία, τονίζοντας ότι το νομοσχέδιο «αποδυναμώνει εσκεμμένα τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, μιας που η διευθέτηση του χρόνου εργασίας αποτελεί πανευρωπαϊκά βασικό πυλώνα των ΣΣΕ».

Στο πλαίσιο αυτό η ΓΣΕΕ ζητά «την άμεση απόσυρση των συγκεκριμένων άρθρων του Ν/Σ που αναφέρονται στη διευθέτηση του χρόνου εργασίας. Ζητούμε ταυτόχρονα, μετά τη λήξη της δημόσιας διαβούλευσης, την αναγκαία κοινωνική διαπραγμάτευση ως στοιχειώδες συστατικό πλουραλιστικής διαδικασίας νομοθέτησης, ώστε να αναδειχθούν οι ουσιαστικές και λεπτομερώς καταγεγραμμένες διαφωνίες μας που αποδεικνύουν ότι οι ρυθμίσεις υπερ-διευθέτησης του χρόνου εργασίας πλήττουν τους πλέον ευάλωτους και σε συνθήκες διαρκούς επισφάλειας εργαζόμενους».

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το υπουργείο «ένας εργαζόμενος έχει τη δυνατότητα να εργάζεται κατ’ εξαίρεση έως 13 ώρες ημερησίως σε δύο ή περισσότερους εργοδότες. Με το νομοσχέδιο, η δυνατότητα 13ωρης απασχόλησης επεκτείνεται και σε εργαζόμενους που απασχολούνται σε έναν εργοδότη, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται πιστά τα όρια ανάπαυσης και μέγιστου ορίου εβδομαδιαίων ωρών εργασίας καθώς και η καταβολή των νόμιμων προσαυξήσεων από υπερωρίες (συν 40%)».

Ταυτόχρονα, υποστηρίζεται ότι «το να εργαστεί ο εργαζόμενος σε υπερωριακή απασχόληση (δηλ. την 10η έως την 13η ώρα σε μία ημέρα) απαιτεί την συναίνεσή του. Ο εργαζόμενος προστατεύεται ρητά από την απόλυση σε περίπτωση που αρνηθεί να εργαστεί υπερωριακά».

