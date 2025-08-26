FT: Data και αεράμυνα προσφέρουν οι ΗΠΑ στις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία – Αν βάλει η Ευρώπη δεκάδες χιλιάδες στρατιώτες

Οι ΗΠΑ έχουν δηλώσει ότι είναι έτοιμες να παράσχουν μέσα πληροφοριών και εποπτεία πεδίου μάχης σε οποιοδήποτε δυτικό σχέδιο ασφαλείας για την Ουκρανία μετά τον πόλεμο και να συμμετάσχουν σε μια ασπίδα αεράμυνας υπό ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για τη χώρα, δήλωσαν Ευρωπαίοι και Ουκρανοί αξιωματούχοι που επικαλούνται οι Financial Times.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στους Ευρωπαίους ηγέτες την περασμένη εβδομάδα ότι η Αμερική θα συμμετάσχει στον «συντονισμό» των εγγυήσεων ασφαλείας για την Ουκρανία μετά τον πόλεμο, κάτι που το Κίεβο απαίτησε για να αποτρέψει μια μελλοντική επίθεση από τη Ρωσία μετά από οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία.

Ανώτεροι Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν έκτοτε δηλώσει στους Ευρωπαίους ομολόγους τους σε πολλαπλές συζητήσεις ότι η Ουάσινγκτον θα ήταν έτοιμη να συμβάλει με «στρατηγικά μέσα», συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών, της επιτήρησης και της αναγνώρισης (ISR), μέσα διοίκησης και ελέγχου και στοιχεία αεράμυνας, για να υποστηρίξει οποιαδήποτε ευρωπαϊκή ανάπτυξη στο έδαφος, δήλωσαν στους Financial Times τέσσερις αξιωματούχοι που ενημερώθηκαν για τις συνομιλίες.

Η λεγόμενη «συμμαχία των πρόθυμων», με επικεφαλής το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γαλλία, έχει ορκιστεί να προστατεύσει την Ουκρανία από οποιαδήποτε μελλοντική ρωσική επιθετικότητα, μετά τον πόλεμο.

Ωστόσο, Ευρωπαίοι αξιωματούχοι έχουν παραδεχτεί κατ’ ιδίαν ότι οποιαδήποτε ανάπτυξη θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί μόνο με την υποστήριξη των ΗΠΑ για να να επιβλέπουν και να προστατεύσουν τα ευρωπαϊκά στρατεύματα.

Η Ουάσινγκτον ήδη παρέχει στην Ουκρανία πυραύλους αεράμυνας Patriot, αλλά η στήριξη μετά τον πόλεμο θα περιλάμβανε αμερικανικά αεροσκάφη, logistics και επίγεια ραντάρ που θα υποστήριζαν και θα διευκόλυναν μια ευρωπαϊκά επιβαλλόμενη ζώνη απαγόρευσης πτήσεων για τη χώρα, υποστήριξαν οι αξιωματούχοι.

Σύμφωνα με οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία, οι εξαιρετικά ανώτερες δυνατότητες πληροφοριών, επιτήρησης και διοίκησης και ελέγχου των ΗΠΑ θα επιτρέψουν την δορυφορική παρακολούθηση μιας κατάπαυσης του πυρός και τον αποτελεσματικό συντονισμό των δυτικών δυνάμεων στη χώρα.

Η προσφορά των ΗΠΑ, η οποία εκφράστηκε μέσα από μια σειρά συναντήσεων μεταξύ αξιωματούχων εθνικής ασφάλειας και στρατιωτικών από τις ΗΠΑ και μεγάλων ευρωπαϊκών χωρών τις τελευταίες ημέρες, προϋποθέτει τις δεσμεύσεις των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων για την ανάπτυξη δεκάδων χιλιάδων στρατευμάτων στην Ουκρανία, προειδοποίησαν οι αξιωματούχοι.

Θα μπορούσε να ανακληθεί η προσφορά, είπαν. Αλλά οι Ευρωπαίοι θέλουν να την παρουσιάσουν ως μια σημαντική μετατόπιση στη στάση της κυβέρνησης Τραμπ – η οποία νωρίτερα φέτος απέκλεισε οποιαδήποτε συμμετοχή των ΗΠΑ στην προστασία της Ουκρανίας μετά τον πόλεμο- και έχει ενθαρρύνει αξιωματούχους που ασκούν πιέσεις στην Ουάσιγκτον για να παράσχει μεγαλύτερη υποστήριξη στο Κίεβο.

Ο Τραμπ έχει πιέσει τις δύο πλευρές να καταλήξουν σε μια ειρηνευτική συμφωνία, αλλά η Μόσχα και το Κίεβο παραμένουν μακριά από το να καταλήξουν σε βασικά ζητήματα, συμπεριλαμβανομένου του εδαφικού και των εγγυήσεων ασφάλειας μετά τον πόλεμο. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν επέμεινε ότι οποιεσδήποτε τέτοιες εγγυήσεις πρέπει να περιλαμβάνουν τη Ρωσία, κάτι που απορρίπτει η Ουκρανία.

Οι ΗΠΑ εξακολουθούν να αντιτίθενται στην ανάπτυξη δικών τους στρατευμάτων στην Ουκρανία, πρόσθεσαν οι αξιωματούχοι. Άλλοι αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ, συμπεριλαμβανομένου του υπουργού Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, είναι επιφυλακτικοί σχετικά με οποιαδήποτε συμμετοχή σε μεταπολεμικές εγγυήσεις, φοβούμενοι ότι αυτό θα σύρει τις ΗΠΑ σε μελλοντική σύγκρουση.

Ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε: «Ο Πρόεδρος Τραμπ και η ομάδα εθνικής ασφαλείας του συνεχίζουν να συνεργάζονται με Ρώσους και Ουκρανούς αξιωματούχους για μια διμερή συνάντηση (μεταξύ Πούτιν και Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι) για να σταματήσουν οι δολοφονίες και να τερματιστεί ο πόλεμος». «Δεν είναι προς το εθνικό συμφέρον να διαπραγματευόμαστε αυτά τα θέματα δημόσια», πρόσθεσε.

Ο Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα ότι «δεν έχουμε καν συζητήσει τις λεπτομέρειες» των εγγυήσεων ασφαλείας για την Ουκρανία. «Θα συμμετάσχουμε από την πλευρά της υποστήριξης. Θα τους βοηθήσουμε», δήλωσε στους δημοσιογράφους.

Στο Fox News δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι οι ΗΠΑ ήταν «πρόθυμες να βοηθήσουν» μια ευρωπαϊκή δύναμη «ειδικά, πιθανώς, με αεροπορικά μέσα».

Οι δυτικές πρωτεύουσες έχουν σκιαγραφήσει ένα πρόχειρο σχέδιο που θα περιλαμβάνει μια αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη, πιθανώς περιπολούμενη από ουδέτερα ειρηνευτικά στρατεύματα τρίτης χώρας που θα συμφωνηθεί από Ουκρανία και Ρωσία. Πίσω από αυτήν θα υπάρχει μια πολύ πιο ισχυρή συνοριογραμμή, που θα υπερασπίζεται ο ουκρανικός στρατός εξοπλισμένος και εκπαιδευμένος από στρατεύματα του ΝΑΤΟ, δήλωσαν τρεις από τους αξιωματούχους.

Μια ευρωπαϊκή δύναμη αποτροπής θα εγκατασταθεί βαθύτερα στην Ουκρανία ως τρίτη γραμμή άμυνας, με αμερικανικά μέσα να την υποστηρίζουν από πίσω.

Αλλά ακόμη και με την πιθανή υποστήριξη των ΗΠΑ, η κοινή γνώμη και οι πολιτικοί σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες παραμένουν επιφυλακτικοί απέναντι στο ενδεχόμενο αποστολής στρατευμάτων στην Ουκρανία.

