ΕΛΛΑΔΑ

26.08.2025 20:25

Φθιώτιδα: Βλήματα του Β' Παγκοσμίου Πολέμου εντοπίστηκαν σε έργα φυσικού αερίου – Την Τετάρτη η εξουδετέρωσή τους

26.08.2025 20:25
Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τρίτης (26/8) στην περιοχή της Ροδίτσας στη Φθιώτιδα, όταν κατά τη διάρκεια εργασιών για την τοποθέτηση δικτύου φυσικού αερίου, εντοπίστηκαν μεταλλικά αντικείμενα που έμοιαζαν με παλιά πολεμικά πυρομαχικά.

Σύμφωνα με το lamianow.gr, στο σημείο κλήθηκε άμεσα το ειδικό κλιμάκιο εξουδετέρωσης πυρομαχικών του Στρατού Ξηράς, το οποίο με τη συνδρομή της αστυνομίας προχώρησε σε περίφραξη της περιοχής και ενημέρωσε τους κατοίκους να παραμείνουν σε ασφαλή απόσταση και να κλείσουν τα παράθυρά τους.

Αρχικά, εντοπίστηκαν τρία βλήματα, ενώ στη συνέχεια, μετά από διεξοδική έρευνα, βρέθηκαν ακόμη δύο, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό σε πέντε. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, πρόκειται για βλήματα πυροβολικού πιθανότατα από την περίοδο του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Η επιχείρηση εξουδετέρωσης και ασφαλούς απομάκρυνσης των πυρομαχικών έχει προγραμματιστεί για το πρωί της Τετάρτης, με την τήρηση όλων των προβλεπόμενων πρωτοκόλλων ασφαλείας. Μέχρι τότε, ο χώρος θα παραμείνει αποκλεισμένος και φρουρούμενος από δυνάμεις της αστυνομίας.

Οι Αρχές υπενθυμίζουν ότι οποιοδήποτε ύποπτο μεταλλικό αντικείμενο που μπορεί να μοιάζει με πολεμικό υλικό δεν πρέπει να αγγίζεται ή να μετακινείται, αλλά να ειδοποιούνται άμεσα οι αρμόδιες υπηρεσίες.

