Ο ακραίος λόγος Μαρινάκη και η ψύχραιμη απάντηση Τσίπρα

Αίσθηση προκάλεσε χθες η κλιμάκωση των κυβερνητικών επιθέσεων στον Αλέξη Τσίπρα και συγκεκριμένα η εκτός ορίων επίθεση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη με μια σοκαριστική αναφορά. «Στους μόνους που έχει λείψει ο Τσίπρας είναι στους 17.000 βαρυποινίτες, στους βιαστές, στους εγκληματίες, που αποφυλακίστηκαν επί των ημερών του» ήταν η απάντησή του σε ερώτηση για τον πρώην πρωθυπουργό στο κυβερνητικό μπρίφινγκ.

Ο Αλέξης Τσίπρας δε σήκωσε το γάντι της πρόκλησης Μαρινάκη, υπό την έννοια ότι απέφυγε να μπει σε μία κατά μέτωπο αντιπαράθεση και δη ανάλογου ύφους και απάντησε, έμμεσα αλλά με πολιτικούς όρους.

Ανάρτησε εκ νέου την συνέντευξή του στην Le Monde, χωρίς κανέναν σχολιασμό ή εξήγηση, ξεχωρίζοντας μόνο τέσσερα βασικά σημεία της που συμπυκνώνουν την κριτική του στην κυβέρνηση για την σημερινή κατάσταση της οικονομίας, σε σύγκριση μάλιστα με την διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Μόνο η Κουμουνδούρου αντέδρασε με ανακοίνωση, ως όφειλε, κάνοντας λόγο για «υπερθετικό βαθμό χυδαιότητας και τοξικότητας».

Εκ των πραγμάτων, ο τρόπος αντίδρασης του Αλέξη Τσίπρα δεν άφησε περιθώρια μετατόπισης του βάρους από την δήλωση Μαρινάκη, και με αυτό τον έμμεσο τρόπο του «επέστρεψε» τις κατά καιρούς κατηγορίες που εξαπολύει εναντίον του το κυβερνητικό στρατόπεδο περί «ακραίου» και «τοξικού».

Και μπορεί η κυβέρνηση εδώ και καιρό να εφαρμόζει μια στρατηγική – σε ό,τι αφορά τον Αλέξη Τσίπρα – όπου με κάθε του δήλωση βρίσκει την ευκαιρία να τον χρησιμοποιεί ως «μπαμπούλα» για να συσπειρώνει το ακροατήριό της και το αντι-ΣΥΡΙΖΑ μέτωπο υποδεικνύοντας στην κοινή γνώμη την άποψη ότι είναι υπεύθυνος για όλα τα δεινά της χώρας. Από την άλλη η σφοδρότητα της επίθεσης, σε μια στιγμή που η κυβέρνηση πιέζεται για πρώτη φορά σε τόσο μεγάλο βαθμό, την εμφανίζει σα να έχει χάσει την ψυχραιμία της και να την έχει καταλάβει ο πανικός. Όχι μόνο διότι διαπιστώνει πως χάνει έδαφος αλλά και διότι δε γνωρίζει πού μπορεί να οδηγήσει το πολιτικό σκηνικό τυχόν ισχυροποίηση και επιστροφή Τσίπρα.

Σε κάθε περίπτωσή, αυτή την εντύπωση πέτυχε να ενισχύσει η χθεσινή δήλωση Μαρινάκη και όχι, ασφαλώς, ότι τον Τσίπρα τον νοσταλγούν οι βαρυποινίτες και οι εγκληματίες.

Αυτή είναι η ερμηνεία και της Κουμουνδούρου η οποία επισήμανε πως «Φωνάζει ο κλέφτης για να φοβηθεί ο νοικοκύρης την ώρα που «η κυβέρνηση είναι στριμωγμένη με την πλάτη στον τοίχο για τα σκάνδαλα διαφθοράς, την ώρα που όλη η χώρα συζητάει για τη διαφθορά και την σήψη του επιτελικού κράτους, την ώρα που ο κ. Μητσοτάκης προστατεύει με κοινοβουλευτικό στραγγαλισμό τους υπουργούς του από το να λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη».

