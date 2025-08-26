Παναθηναϊκός: «Θρίλερ» με τη μεταγραφή Ιωαννίδη – Εμπλοκή της Πόρτο δυναμιτίζει τις συζητήσεις με τη Σπόρτινγκ

Σε θρίλερ εξελίσσεται η μεταγραφή του επιθετικού του Παναθηναϊκού, Φώτη Ιωαννίδη, στην πορτογαλική Σπόρτινγκ Λισαβόνας, με την Πόρτο να εμπλέκεται και να βάζει… φωτιά στις διαπραγματεύσεις.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο Παναθηναϊκός και η Σπόρτινγκ Λισαβόνας είναι εδώ και λίγες ημέρες σε ανοικτή διαπραγμάτευση για τη μεταγραφή του Φώτη Ιωαννίδη στους περσινούς νταμπλούχους Πορτογαλίας, χωρίς ωστόσο, να υπάρχει ακόμα οριστική συμφωνία.

Σύμφωνα πάντα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η Πόρτο βρήκε την ευκαιρία και προσέγγισε τους «πράσινους», προκειμένου να τους μεταφέρει το πολύ έντονο ενδιαφέρον της για την απόκτησή του αρχηγού του Παναθηναϊκού. Ακόμα δεν έχουν διαρρεύσει πολλά πράγματα, όσον αφορά το οικονομικό σκέλος και το μέχρι που θα έφταναν μία πιθανή προσφορά τους οι «δράκοι», ωστόσο το θέμα είναι πολύ «ζεστο» κι άμεσα αναμένονται εξελίξεις.

Άνω κάτω στους «πράσινους» με την… «οριστική» συμφωνία

Νωρίτερα, οι άνθρωποι της ΠΑΕ εξέφρασαν την έντονη δυσαρέσκειά τους για τα ρεπορτάζ που έκαναν λόγο για οριστική συμφωνία του Παναθηναϊκού με τη Σπόρτινγκ για τη μετακίνηση του Ιωαννίδη στα «Λιοντάρια», αλλά και για τη στάση της πορτογαλικής ομάδας.

Όπως μετέφερε στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 ο ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού, Νίκος Αθανασίου, δεν έχει υπάρξει καμία συμφωνία μεταξύ του «Τριφυλλιού» και της ομάδας της Λισαβόνας για τον 25χρονο ποδοσφαιριστή, καθώς ο πορτογαλικός σύλλογος γνωρίζει ακριβώς ποιες είναι οι απαιτήσεις των «πρασίνων» για τον Έλληνα στράικερ.

Μάλιστα, ο Αθανασίου πρόσθεσε ότι στις τάξεις του Παναθηναϊκού, είναι ενοχλημένοι από τα συγκεκριμένα δημοσιεύματα που έρχονται στο φως τις τελευταίες ώρες, αλλά και από το γεγονός ότι η Σπόρτινγκ έχει προσεγγίσει τον Ιωαννίδη, χωρίς να έχει συμφωνήσει με την ελληνική ομάδα.

Το δημοσίευμα της O’ Jogo

Ένα από τα δημοσιεύματα ήταν αυτό της πορτογαλικής εφημερίδας «O’ Jogo», που ανέφερε ότι ο Φώτης Ιωαννίδης αναμένεται να ταξιδέψει στη Λισαβόνα το Σαββατοκύριακο και να υπογράψει με την Σπόρτινγκ.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο διεθνής επιθετικός θα ταξιδέψει το ερχόμενο Σαββατοκύριακο στην Πορτογαλία προκειμένου να περάσει τα απαραίτητα ιατρικά τέστ και στη συνέχεια να υπογράψει το συμβόλαιό του.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μετέδωσαν, η μεταγραφή θα κοστίσει στην Σπόρτινγκ 20 εκατομμύρια ευρώ, που αποτελεί την ακριβότερη πώληση στην ιστορία του Παναθηναϊκού.

Μάλιστα, ανέφεραν πως την ερχόμενη Πέμπτη (28/8) ο Ιωαννίδης θα παίξει κανονικά κόντρα στην Σάμσουνσπορ, στο τελευταίο του παιχνίδι με τους «πράσινους».

Το δημοσίευμα του ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το ρεπορτάζ της «O’ Jogo» επιβεβαίωσε και το ΑΠΕ-ΜΠΕ, χαρακτηρίζοντας οριστική τη μετακίνηση του Ιωαννίδη στη Σπόρτινγκ.

Μάλιστα, στο ρεπορτάζ του ΑΠΕ-ΜΠΕ γίνεται αναφορά στην ενόχληση της ΠΑΕ για τα περί συμφωνίας με τα «Λιοντάρια».

Το ρεπορτάζ του ΑΠΕ-ΜΠΕ:

«Είναι οριστικό: Ο Φώτης Ιωαννίδης θα φορέσει τη φανέλα της Σπόρτινγκ Λισαβόνας. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, τα -πρωτοσέλιδα-δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών στην Πορτογαλία, θα επιβεβαιωθούν, αφού μετά τον Έλληνα διεθνή επιθετικό που έχει συμφωνήσει σε όλα με τα “Λιοντάρια” και ο Παναθηναϊκός φαίνεται ότι αποδέχεται την πρόταση της Σπόρτινγκ Λισαβόνας.

Πάντως, ενοχλημένοι παρουσιάζονται στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός, με τους “πράσινους” να υποβαθμίζουν την υπόθεση σύναψης συμφωνίας και να αρνούνται προσέγγιση μαζί τους από τη Σπόρτινγκ.

Η πρόταση 20 εκατομμύρια ευρώ συν μπόνους

Η ομάδα της Πορτογαλικής πρωτεύουσας, η οποία μέσα στον μήνα απέκτησε και τον Γιώργο Βαγιαννίδη από τους “Πράσινους”, περιμένει την επίσημη απάντηση του Παναθηναϊκού στην πρότασή της, 20 εκατομμύρια ευρώ συν μπόνους, που φέρεται να γίνεται αποδεχτή.

Το συμβόλαιο 2,4 εκατομμυρίων και ο Χάρντερ

Ο Ιωαννίδης θα “μετακομίσει” στην Λισαβόνα, υπογράφοντας συμβόλαιο διάρκειας πέντε χρόνων με ετήσιες αποδοχές 2,4 εκατομμύρια ευρώ, ως “αντικαταστάτης” του Κόνραντ Χάρντερ, που θα συνεχίσει την καριέρα του στην Μίλαν αντί 27 εκατομμύρια ευρώ.

Στη Λισαβόνα ακόμα και μέσα στο Σαββατοκύριακο

Ο Έλληνας επιθετικός που θα “πετάξει” με την αποστολή του Παναθηναϊκού στην Τουρκία, για τον επαναληπτικό με την Σαμσούνσπορ για τα playoffs του Europa League (ερωτηματικό ο χρόνος συμμετοχής του λόγω του ρίσκου τραυματισμού), αναμένεται να ταξιδέψει στην Λισαβόνα ακόμα και μέσα στο Σαββατοκύριακο, προκειμένου να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το συμβόλαιο με τη νέα του ομάδα.

Ωστόσο φέρεται να έχει μιλήσει, εκτός από ανθρώπους που χειρίζονται τα μεταγραφικά του συλλόγου και με τον Πορτογάλο προπονητή της, Ρουί Μπόρζες.

Η… απόσυρση της Φιορεντίνα και η αποχώρηση της Μπολόνια

Η Φιορεντίνα, που μέχρι πριν από δέκα ημέρες φαινόταν ο πιο πιθανός προορισμός για τον Έλληνα επιθετικό, αποσύρθηκε μετά από τρεις μήνες “παρακολούθησης” διαπραγματεύσεων και -καταρχήν-συμφωνίας μαζί του, επιλέγοντας να διαθέσει 27 εκατομμύρια ευρώ για τον επιθετικό της Κάλιαρι, Ρομπέρτο Πίκολι. Μία επιλογή, που σύμφωνα με τους Ιταλούς, ήταν περισσότερο του αθλητικού διευθυντή της Ντανιέλ Πραντέ, παρά του προπονητή της , Στέφανο Πιόλι.

Νωρίτερα από το… κόλπο της διεκδίκησης είναι βγει και η Μπολόνια. Δύο …αποχωρήσεις, που έκαναν χώρο στην Σπόρτινγκ Λισαβόνας, να επιστρέψει, μετά το εγχείρημα του περασμένου καλοκαιριού.

Περιμένοντας τη League Phase του Champions League

Έτσι ο Φώτης Ιωαννίδης, θα ξεκινήσει την ευρωπαϊκή του εμπειρία στα 25 του χρόνια (10/1/2000), υπό τις ιδανικότερες προϋποθέσεις, στην πρωταθλήτρια Πορτογαλίας, παίζοντας στην League Phase του Champions League, με αντιπάλους που θα μάθει στην κλήρωση του Μονακό στις 28 Αυγούστου».

