Οι ουκρανικές δυνάμεις παραδέχτηκαν ότι ο ρωσικός στρατός εισέβαλε στην ανατολική βιομηχανική περιοχή του Ντνιπροπετρόφσκ και προσπαθεί να εδραιώσει τη θέση του, σύμφωνα με τα όσα αναφέρει το BBC.

«Πρόκειται για την πρώτη επίθεση τόσο μεγάλης κλίμακας στην περιοχή του Ντνιπροπετρόφσκ», δήλωσε ο Βίκτορ Τρεχούμποφ, της Επιχειρησιακής-Στρατηγικής Ομάδας Στρατευμάτων του Ντνίπρο, στο BBC, αν και ξεκαθάρισε ότι η προέλασή τους έχει σταματήσει.

Η Ρωσία ισχυρίζεται όλο το καλοκαίρι ότι έχει εισέλθει στην περιοχή, καθώς οι δυνάμεις της προσπαθούν να προωθηθούν βαθύτερα στο ουκρανικό έδαφος από την περιοχή του Ντόνετσκ.

Στις αρχές Ιουνίου, Ρώσοι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι είχε ξεκινήσει επίθεση στο Ντνιπροπετρόφσκ, αλλά οι τελευταίες αναφορές από την Ουκρανία υποδηλώνουν ότι έχουν μόλις περάσει τα περιφερειακά σύνορα.

Οποιαδήποτε ρωσική προέλαση στο Ντνιπροπετρόφσκ θα ήταν ένα πλήγμα για το ηθικό των Ουκρανών, καθώς η διπλωματική προσπάθεια υπό την ηγεσία των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου φαίνεται να εξασθενεί, παρά τη συνάντηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα.

Το ουκρανικό πρόγραμμα χαρτογράφησης DeepState εκτίμησε την Τρίτη ότι η Ρωσία είχε πλέον καταλάβει δύο χωριά ακριβώς μέσα στην περιοχή, το Zaporizke και το Novohryhorivka.

Ωστόσο, το γενικό επιτελείο των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας αρνήθηκε ότι αυτό συνέβη. Ο στρατός «συνεχίζει να ελέγχει» το Zaporizke, ανέφερε σε δήλωσή του, και «ενεργές εχθροπραξίες συνεχίζονται επίσης στην περιοχή του χωριού Novohryhorivka».

Η Μόσχα δεν έχει διεκδικήσει το Ντνιπροπετρόφσκ, σε αντίθεση με το Ντόνετσκ και τις άλλες τέσσερις ανατολικές περιοχές της Ουκρανίας, αλλά έχει επιτεθεί στις μεγάλες πόλεις του, συμπεριλαμβανομένης της περιφερειακής πρωτεύουσας Ντνίπρο.

