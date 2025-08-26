Τα δύο καυτά ερωτήματα των γκάλοπ, μία ατυχής επίθεση στον Μαρινάκη, το… ΕΑΜ του Δούκα, ο γαλαζοπράσινος Μπένος και ο χορός των σκανδάλων

Καλημέρα σας

Με την επιστροφή των… Μυρίων, οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και τα κομματικά επιτελεία ετοιμάζονται για την εκκίνηση της νέας σεζόν.

Τα τελευταία ευρήματα των περισσότερων εταιρειών ήταν σαν… θολή εικόνα και γι’ αυτό οι μετρήσεις που θα ξεκινήσουν ακόμα και από την επόμενη εβδομάδα – προκαταρκτικά της ΔΕΘ – προκαλούν μεγάλο ενδιαφέρον.

Πρώτον διότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να έχει κερδίσει κάτι η κυβέρνηση από το καλοκαίρι. Η καλλιέργεια προσδοκίας για τις παροχές της ΔΕΘ είναι δύσκολο να λειτουργήσουν προκαταβολικά. Αυτά είναι… εν τη παλάμη και ούτω βοήσωμεν. Θα δουν πρώτα οι πολίτες τα μέτρα και μετά θα αποφασίσουν αν θα… ανταμείψουν δημοσκοπικώς την κυβέρνηση. Στο μεταξύ η ΝΔ μπορεί να έχει υποστεί κι άλλη φθορά από τα καλοκαιρινά… ανδραγαθήματα – ακρίβεια, υπερτουρισμός σε βαθμό αποκλεισμού του μέσου Έλληνα, πυρκαγιές, φεράρι από Οπεκεπέ και πάει λέγοντας. Κι αν έχει βυθιστεί κι άλλο, θα είναι ισχυρό πλήγμα.

Δεύτερον και ίσως σημαντικότερο, μπαίνει στην εξίσωση ο παράγοντας Τσίπρας. Κάνει δεν κάνει κόμμα ο Αλέξης – κι όποτε το κάνει – το κλίμα έχει δημιουργηθεί πλέον στην κοινή γνώμη και οι δημοσκόποι θα το μετρήσουν. Με ό,τι όμως αυτό συνεπάγεται για τα άλλα κόμματα της κεντροαριστερά. Κυρίως συνεπάγεται αυτή την ώρα μία κατάσταση… «με κομμένη την ανάσα»!

Προσωπικοί χαρακτηρισμοί

Προθερμαίνονται οι κομματικές μηχανές ενόψει ΔΕΘ. Με επίκεντρο μάλιστα τους φόρους εξελίσσεται βλέπω από χθες μία σύγκρουση ανάμεσα σε κυβέρνηση και ΠΑΣΟΚ για τους φόρους και την οικονομία.

Αλλά παρατήρησα ότι ο Κώστας Τσουκαλάς του ΠΑΣΟΚ έκανε μια επίθεση στον Παύλο Μαρινάκη με ένα προσωπικό χαρακτηρισμό, πράγμα που ούτε χρειάζεται, ούτε όμως περιποιεί και τιμή για τη νέα γενιά πολιτικών. Ο Μαρινάκης πάντως έθεσε 5 ερωτήματα στο ΠΑΣΟΚ, που καλό είναι να απαντηθούν ένα, ένα και όχι να αναλώνεται ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ σε προσωπικές επιθέσεις.

Πεδίο δόξης λαμπρό υπάρχει, αλλά με τέτοια τακτική μάλλον είναι λογικό που δεν κερδίζει το ΠΑΣΟΚ από την όποια φθορά της κυβέρνησης.

Το… ΕΑΜ του Δούκα

Ότι ο Χάρης Δούκας είναι ο κατεξοχήν εκφραστής της αντιδεξιάς και αντιμητσοτακικής (θέλει διευκρίνιση αυτό, εδώ που φτάσανε τα πράγματα) πτέρυγας του ΠΑΣΟΚ είναι σαφές και ξεκάθαρο. Πρόκειται άλλωστε για τον πολιτικό που κατέγραψε τη μοναδική μεγάλη νίκη του προοδευτικού χώρου επί του ευρύτερου κύκλου που ηγείται της ΝΔ, τα τελευταία έξι χρόνια.

Γι’ αυτό και οι πρωτοβουλίες του έχουν και αντικυβερνητικό χαρακτήρα, καθώς θεωρεί ότι η σημερινή κυβέρνηση υποβαθμίζει το ρόλο της τοπική αυτοδιοίκησης και όχι μόνο.

Τι σκέφτηκε λοιπόν ο Δούκας; Να καλέσει σε μία κοινή δράση τους δημάρχους όλης της χώρας ενόψει της ΔΕΘ για να διεκδικήσουν πράγματα. Ονόμασε δε την πρωτοβουλία Ενιαίο Αυτοδιοικητικό Μέτωπο – άρα… ΕΑΜ. Ένα αρκτικόλεξο με ιδιαίτερο συμβολισμό και πολλά νοήματα.

Θα έχει ενδιαφέρον εάν ανταποκριθούν όλοι οι δήμαρχοι του προοδευτικού χώρου κατ’ αρχάς – προερχόμενοι κυρίως από το ΠΑΣΟΚ δηλαδή – ή θα κάνουν την… πάπια διότι μπορεί να τα έχουν βρει στο παρασκήνιο με το γαλάζιο γκουβέρνο.

Και τι θα πράξει και η ίδια η Χαριλάου Τρικούπη. Όπως έλεγε παλιός Πασόκος, «η δεξιά δεν πέφτει με λόγια, χρειάζονται πράξεις».

Ο Μπένος είναι στο ΠΑΣΟΚ – ήταν απλά “δανεικός” στη ΝΔ

Και επειδή είμαστε στο ΠΑΣΟΚ, ας παραμείνουμε λίγο ακόμα – είναι σαν τον νόμο του Μέρφι… «πέφτουν όλες μαζί οι εξελίξεις» όταν ξεκινάει να απασχολεί την επικαιρότητα η Χαριλάου Τρικούπη.

Διαπιστώνω ένα πάγωμα – επιεικής έκφρασης πρέπει να σας ομολογήσω – από την φαεινή ιδέα – να την πάνε για ευρεσιτεχνία!!! – της ηγεσίας να αναθέσει στον… Σταύρο Μπένο να παρουσιάσει τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ στη ΔΕΘ.

Η ιδέα αιφνιδίασε πολλούς. Και μάλλον λογικά. Κατ’ αρχάς οι περισσότεροι νομίζαμε ότι ο Μπένος είναι πλέον στη ΝΔ. Έκανε τη δουλειά της κυβέρνησης με κάτι περίεργα σχέδια στην καμένη βόρεια Εύβοια κι έμεινε η εντύπωση ότι πήρε κι αυτός τον μακρύ – ή σύντομο;- γαλάζιο δρόμο. Αλλά τελικά δεν είχε φύγει, απλά το ΠΑΣΟΚ τον έδωσε… δανεικό στη ΝΔ, όπως γίνεται με τα ποδοσφαιρικά ταλέντα για να «ψηθούν».

Κατά δεύτερον, εάν είναι το ΠΑΣΟΚ του 2025 και της ανανέωσης να βάζει προμετωπίδα σε μία τόσο κρίσιμη στιγμή, όπως η επανεμφάνισή του στη ΔΕΘ, ως αξιωματική αντιπολίτευση, τον Μπένο που η καλύτερη στιγμή στην πολιτική του διαδρομή ήταν πριν 40 χρόνια, κάτι δεν πάει καλά στη Χαριλάου.

– Μην χτυπιούνται μετά μερικοί που του λένε ότι το ΠΑΣΟΚ τα φτιάχνει με τέτοιο τρόπο, ώστε να συγκυβερνήσει με τον Μητσοτάκη, να είμαστε εξηγημένοι.

– Εάν έτσι αντιλαμβάνονται κάποιοι την πολιτική, τότε μιλάμε για τον ευτελισμό της πολιτικής…

Ο χορός των σκανδάλων

Δεν φεύγει από την επικαιρότητα το θέμα των σκανδάλων. Και εκτιμώ ότι κακώς ελπίζει η κυβέρνηση ότι θα υποχωρήσει η συζήτηση και θα πάει η πολιτική ατζέντα αποκλειστικά σε άλλα μέτωπα.

Εκεί που έλεγε πώς να χειριστεί την δυσώδη υπόθεση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ «έσκασε» θέμα με καταγγελίες για πλασματικές αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ.

Εξ ου και ξεκινούν οι έλεγχοι, τους οποίους «ο ΕΛ.Γ.Α. δεν έχει λόγο να φοβείται», όπως διαβεβαίωσε ο πρόεδρός του αγέρωχα ο πρόεδρός του Ανδρέας Λυκουρέντζος.

«Φοβείται» δεν «φοβείται» καλό είναι να έχει πειστικές και όχι πλασματικές εξηγήσεις για όλα όσα ακούγονται, διότι ΟΠΕΚΕΠΕ και ΕΛΓΑ είναι… όμοροι οργανισμοί και όπως γνωρίζουν οι αγρότες, οι ασθένειες στις καλλιέργειες είναι μεταδοτικές…

Επιχειρηματικό ενδιαφέρον για την «επόμενη ημέρα» στην Ουκρανία

Με ιδιαίτερη προσοχή παρακολουθούν συγκεκριμένοι Έλληνες επιχειρηματίες το ουκρανικό ζήτημα, όχι μόνο για πολιτικούς και γεωστρατηγικούς λόγους, αλλά και για τις ευκαιρίες που διαφαίνονται την «επόμενη ημέρα». Στο μικροσκόπιο τους βρίσκονται κυρίως τα μεγάλα έργα ανοικοδόμησης που θα χρειαστούν όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν, έργα που εκτιμάται ότι θα κινηθούν σε τριψήφια δισ. ευρώ σε βάθος δεκαετίας.

Η κατασκευαστική κοινότητα βλέπει ότι το Κίεβο ήδη καταρτίζει λίστες προτεραιοτήτων για υποδομές, ενέργεια και μεταφορές. Ελληνικοί όμιλοι, που έχουν ισχυρή παρουσία σε Βαλκάνια και Μέση Ανατολή, φέρονται να ερευνούν διαύλους επικοινωνίας.

Γνωρίζουν ότι το παιχνίδι δεν θα είναι εύκολο – ήδη μεγάλες ευρωπαϊκές και αμερικανικές εταιρείες έχουν θέσει σημαίες για τις μελλοντικές αναθέσεις. Ωστόσο, εκτιμούν ότι η καλή σχέση της Ελλάδας με την ουκρανική πλευρά, μπορεί να λειτουργήσει ως πλεονέκτημα.

Κάποιοι, μάλιστα, δεν κρύβουν ότι έχουν ήδη προχωρήσει σε ανεπίσημες επαφές. Άλλωστε, όπως ψιθυρίζεται, «η ανοικοδόμηση της Ουκρανίας μπορεί να εξελιχθεί στο μεγαλύτερο εργοτάξιο της Ευρώπης για τις επόμενες δεκαετίες».

