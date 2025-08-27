Δημόσια καταγγελία για τις συνθήκες που επικρατούν στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του νοσοκομείου Ευαγγελισμός έκανε η κόρη ενός ασθενούς που χρειάστηκε τις υγειονομικές υπηρεσίες των γιατρών του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών του μεγαλύτερου νοσοκομείου της χώρας.

Το θέμα, που θα μπορούσε να είναι και «χαστούκι» στην αξιολόγηση του ΕΣΥ από τους ασθενείς, φέρνει στη δημοσιότητα ο Πάνος Παπανικολάου Νευροχειρουργός και Γενικός Γραμματέας της Ομοσπονδίας Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (ΟΕΝΓΕ) με ανάρτηση του στο Χ.

Η επιστολή, που κοινοποιείται λόγω αδυναμίας επικοινωνίας με τα Γραφεία Ποιότητας, περιγράφει με λεπτομέρειες την πολύωρη ταλαιπωρία του πατέρα της και την απουσία βασικών υπηρεσιών περίθαλψης.

Ειδικότερα, ο ασθενής εισήχθη το Σάββατο 23 Αυγούστου 2025 με σοβαρή διάρροια και υπόταση, απευθείας από μονάδα αιμοκάθαρσης, όπως αναφέρει σε ανάρτησή της στα κοινωνικά δίκτυα η κυρία Άννυ Καλύβα. Παρά την ύπαρξη πλήρους ιατρικού φακέλου, η νοσηλεία του εξελίχθηκε σε μια αλυσίδα καθυστερήσεων, ελλείψεων και επικίνδυνων συνθηκών.

Αξονική τομογραφία μετά από 28 ώρες αναμονής

Ο ασθενής παρέμεινε στα επείγοντα για σχεδόν 30 ώρες, χωρίς φαρμακευτική αγωγή, τροφή ή νερό. Η κόρη του καταγγέλλει ότι υπήρχε μόνο ένας αξονικός τομογράφος και μία ακτινολόγος για εκατοντάδες ασθενείς, με αποτέλεσμα να σημειωθούν σοβαρές καθυστερήσεις. Η κατάσταση επιδεινώθηκε όταν η ακτινολόγος τραυματίστηκε, προκαλώντας πανικό για τη συνέχιση των εξετάσεων.

Επικίνδυνες συνθήκες και ελλείψεις προσωπικού

Η κυρία Καλύβα, περιγράφει σκηνές που θυμίζουν τριτοκοσμικές συνθήκες: ασθενείς στοιβαγμένοι σε φορεία, χωρίς διάδρομο, χωρίς ενημέρωση, με χαλασμένα μόνιτορ για την σειρά εξυπηρέτησης και ελλιπή καθαριότητα, καθώς και τη ταυτόχρονη παρουσία περιστατικών με covid-19.

Η γυναίκα, ως συνοδός του πατέρα της, αναγκάστηκε να φροντίσει άλλους ασθενείς, να καθαρίσει εμετούς και να συνοδεύσει ανθρώπους στην τουαλέτα. Το σημαντικότερο όπως καταγγέλλει ο πατέρας της υπέστη δύο κρίσεις επιληψίας χωρίς άμεση ιατρική παρέμβαση.

Οι ηλικιωμένοι αντιμετωπίζονται με αδιαφορία

Η επιστολή καταγγέλλει ότι οι ηλικιωμένοι ασθενείς αντιμετωπίζονται με αδιαφορία, σαν να μην έχουν προτεραιότητα. «Αν νομιμοποιείτε την ευθανασία, πείτε το ξεκάθαρα», γράφει χαρακτηριστικά η κ. Καλύβα. Παράλληλα, η ίδια επισημαίνει ότι η δημόσια ασφάλιση δεν επαρκεί αφενός εάν είχε πάει ιδιωτικά θα είχε εξυπηρετηθεί σε αξιοπρεπείς συνθήκες ο πατέρας της και αφετέρου η οικογένεια έχει ήδη δαπανήσει πάνω από 5.000 ευρώ για βασικές ανάγκες περίθαλψης (αποκλειστική, ειδικό κρεβάτι, συμμετοχή στην φαρμακευτική περίθαλψη κ.ά.).

Μάλιστα η κ. Καλύβα αναρωτιέται ότι: «Γιατί όμως να πληρώνω για τη δημόσια υγεία εφόσον το υπάρχον σύστημα με υποχρεώνει εμμέσως να απευθυνθώ σε ιδιώτη εάν θέλω να περιθάλψω τον πατέρα μου;» σχολιάζοντας ότι ο πατέρας της χρόνια έδωσε τόσα χρήματα για την ασφάλεια του και τελικά έμεινε αβοήθητος στο νοσοκομείο για περισσότερο από ένα 24ωρο.

Στην επιστολή εγείρει σοβαρά ερωτήματα για τη λειτουργία του ΕΣΥ, πέρα από τα επείγοντα και για τις συνθήκες νοσηλεία (διαλυμένο παράθυρο επικίνδυνο να τραυματίσει τους νοσηλευόμενους).

Η επιστολή καταλήγει με ευχαριστίες προς τους γιατρούς και νοσηλευτές που υπερέβαλλαν εαυτόν, αλλά και με βαθιά απογοήτευση για την κατάσταση της δημόσιας υγείας.

