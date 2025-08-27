search
27.08.2025
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

27.08.2025

Αργοσβήνουν οι βιοτεχνίες στην Θεσσαλονίκη: Οκτώ στις 10 αδυνατεί να βρει προσωπικό, οι τομείς με τις ελλείψεις

Θήβα: Αιφνιδιαστικό «λουκέτο» σε εργοστάσιο αφήνει στο δρόμο 70 οικογένειες - Media
Κενές θέσεις εργασίας στις επιχειρήσεις τους έχουν σχεδόν οκτώ στους δέκα βιοτέχνες στη Θεσσαλονίκη (ποσοστό 75%), με πέντε στους δέκα ν’ αδυνατούν να καλύψουν τις ανάγκες τους σε τεχνικό προσωπικό. 

Τα οικοδομικά επαγγέλματα κρατούν τα σκήπτρα στην έλλειψη εργαζομένων, όπως προκύπτει από το Οικονομικό Βαρόμετρο Ιουλίου – Αυγούστου, που διεξήγαγε για λογαριασμό του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ) η εταιρεία δημοσκοπήσεων Interview, σε δείγμα 415 επιχειρήσεων -μελών του. 

Στην ερώτηση «πόσες κενές θέσεις εργασίας έχετε;» το 72% δήλωσε μία έως δύο, το 20% τρεις έως πέντε, ενώ το 8% περισσότερες.

Οι μεγαλύτερες δυσκολίες για την εξεύρεση προσωπικού σύμφωνα με τους συμμετέχοντες στην έρευνα εντοπίζονται στις ειδικότητες των τεχνιτών (51%) και ακολουθούν οι ανειδίκευτοι εργάτες (14%), οι πωλητές (8%), οι εργαζόμενοι στα τμήματα marketing (4%) και στα τμήματα πληροφορικής / λογιστηρίου (3%). 

Αναφορικά με τους κλάδους στους οποίους υπάρχει η μεγαλύτερη δυσκολία εύρεσης εργαζομένων, το 37% απάντησε στα οικοδομικά επαγγέλματα (ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, ελαιοχρωματιστές, τεχνίτες γυψοσανίδες, κουφωμάτων κλπ), το 22% στα συνεργεία αυτοκινήτων, το 15% σε αρτοποιεία – ζαχαροπλαστεία, το 8% σε ένδυση – υπόδηση, το 7% σε κομμωτήρια, το 6% σε τρόφιμα – ποτά και το 5% σε άλλους κλάδους.

Γιατί μένουν κενές οι θέσεις εργασίας

Στην ερώτηση «για ποιο λόγο πιστεύετε πως μένουν κενές οι θέσεις εργασίας;» το 45% απάντησε πως υπάρχει έλλειψη ατόμων που ενδιαφέρονται να απασχοληθούν στην προσφερόμενη θέση, το 19% πως αιτία είναι οι χαμηλοί μισθοί, το 9% πως οφείλεται στην έλλειψη απαιτούμενων προσόντων, το 7% στην έλλειψη εμπειρίας, το 6% εκτιμά πως αιτία είναι η απουσία επαγγελματικής ανέλιξης, ενώ το 14% απάντησε πως οφείλεται σε άλλους λόγους.

Στο μεταξύ, ικανοποιητική κρίνουν την κατάσταση των επιχειρήσέων τους σχεδόν οι μισοί ερωτηθέντες βιοτέχνες (ποσοστό 46%), ενώ το 30% τη χαρακτηρίζει καλή και το 24% ως κακή. 

Για τους επόμενους έξι μήνες, το 53% θεωρεί πως η κατάσταση της επιχείρησης του θα παραμείνει ίδια, το 20% πως θα γίνει καλύτερη, ενώ το 27% χειρότερη. 

Σε ό,τι αφορά την απασχόληση, το 84% απάντησε πως το επόμενο δίμηνο θα διατηρήσει το ανθρώπινο δυναμικό της επιχείρησης του, το 9% πως θα προσλάβει προσωπικό και το 7% πως θα απολύσει. 

Κατά τα λοιπά, το 43% των ερωτηθέντων δήλωσε πως ο τζίρος της επιχείρησης του παρέμεινε ίδιος, το 16% πως αυξήθηκε, ενώ το 41% πως μειώθηκε.

Ελαφρά πτώση σε σχέση με το προηγούμενο δίμηνο (Μαΐου -Ιουνίου), όποτε ήταν στις 5,2 μονάδες, εμφανίζει ο δείκτης οικονομικής συγκυρίας το διάστημα Ιουλίου – Αυγούστου, διαμορφώθηκε στο 5. Στο αντίστοιχο περσινό διάστημα, Ιουλίου – Αυγούστου, του 2024 ο δείκτης οικονομικής συγκυρίας βρισκόταν στο 3,1.

