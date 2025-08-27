Αργοσβήνουν οι βιοτεχνίες στην Θεσσαλονίκη: Οκτώ στις 10 αδυνατεί να βρει προσωπικό, οι τομείς με τις ελλείψεις

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Κενές θέσεις εργασίας στις επιχειρήσεις τους έχουν σχεδόν οκτώ στους δέκα βιοτέχνες στη Θεσσαλονίκη (ποσοστό 75%), με πέντε στους δέκα ν’ αδυνατούν να καλύψουν τις ανάγκες τους σε τεχνικό προσωπικό.
Τα οικοδομικά επαγγέλματα κρατούν τα σκήπτρα στην έλλειψη εργαζομένων, όπως προκύπτει από το Οικονομικό Βαρόμετρο Ιουλίου – Αυγούστου, που διεξήγαγε για λογαριασμό του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ) η εταιρεία δημοσκοπήσεων Interview, σε δείγμα 415 επιχειρήσεων -μελών του.
Στην ερώτηση «πόσες κενές θέσεις εργασίας έχετε;» το 72% δήλωσε μία έως δύο, το 20% τρεις έως πέντε, ενώ το 8% περισσότερες.
Οι μεγαλύτερες δυσκολίες για την εξεύρεση προσωπικού σύμφωνα με τους συμμετέχοντες στην έρευνα εντοπίζονται στις ειδικότητες των τεχνιτών (51%) και ακολουθούν οι ανειδίκευτοι εργάτες (14%), οι πωλητές (8%), οι εργαζόμενοι στα τμήματα marketing (4%) και στα τμήματα πληροφορικής / λογιστηρίου (3%).
Αναφορικά με τους κλάδους στους οποίους υπάρχει η μεγαλύτερη δυσκολία εύρεσης εργαζομένων, το 37% απάντησε στα οικοδομικά επαγγέλματα (ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, ελαιοχρωματιστές, τεχνίτες γυψοσανίδες, κουφωμάτων κλπ), το 22% στα συνεργεία αυτοκινήτων, το 15% σε αρτοποιεία – ζαχαροπλαστεία, το 8% σε ένδυση – υπόδηση, το 7% σε κομμωτήρια, το 6% σε τρόφιμα – ποτά και το 5% σε άλλους κλάδους.
Στην ερώτηση «για ποιο λόγο πιστεύετε πως μένουν κενές οι θέσεις εργασίας;» το 45% απάντησε πως υπάρχει έλλειψη ατόμων που ενδιαφέρονται να απασχοληθούν στην προσφερόμενη θέση, το 19% πως αιτία είναι οι χαμηλοί μισθοί, το 9% πως οφείλεται στην έλλειψη απαιτούμενων προσόντων, το 7% στην έλλειψη εμπειρίας, το 6% εκτιμά πως αιτία είναι η απουσία επαγγελματικής ανέλιξης, ενώ το 14% απάντησε πως οφείλεται σε άλλους λόγους.
Στο μεταξύ, ικανοποιητική κρίνουν την κατάσταση των επιχειρήσέων τους σχεδόν οι μισοί ερωτηθέντες βιοτέχνες (ποσοστό 46%), ενώ το 30% τη χαρακτηρίζει καλή και το 24% ως κακή.
Για τους επόμενους έξι μήνες, το 53% θεωρεί πως η κατάσταση της επιχείρησης του θα παραμείνει ίδια, το 20% πως θα γίνει καλύτερη, ενώ το 27% χειρότερη.
Σε ό,τι αφορά την απασχόληση, το 84% απάντησε πως το επόμενο δίμηνο θα διατηρήσει το ανθρώπινο δυναμικό της επιχείρησης του, το 9% πως θα προσλάβει προσωπικό και το 7% πως θα απολύσει.
Κατά τα λοιπά, το 43% των ερωτηθέντων δήλωσε πως ο τζίρος της επιχείρησης του παρέμεινε ίδιος, το 16% πως αυξήθηκε, ενώ το 41% πως μειώθηκε.
Ελαφρά πτώση σε σχέση με το προηγούμενο δίμηνο (Μαΐου -Ιουνίου), όποτε ήταν στις 5,2 μονάδες, εμφανίζει ο δείκτης οικονομικής συγκυρίας το διάστημα Ιουλίου – Αυγούστου, διαμορφώθηκε στο 5. Στο αντίστοιχο περσινό διάστημα, Ιουλίου – Αυγούστου, του 2024 ο δείκτης οικονομικής συγκυρίας βρισκόταν στο 3,1.
Διαβάστε επίσης:
Πιστοποιητικό καλοπληρωτή για ενοικιαστές: Διαφάνεια ή νέο εργαλείο πίεσης στην αγορά στέγης;
Κάτω από τις προσδοκίες η κίνηση στην αγορά κατά τις θερινές εκπτώσεις – Οι καταναλωτές προτίμησαν τις διακοπές
ΑΑΔΕ: Αναδρομική διακοπή εργασιών για επιχειρήσεις – Τι αλλάζει με τη νέα εγκύκλιο
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.