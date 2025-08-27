ΔΕΘ 2025: Θα ζήσουμε μια εικονική πραγματικότητα;

Η ΔΕΘ κάθε Σεπτέμβρη, είναι μια ευκαιρία να γίνει η Θεσσαλονίκη, για λίγες ημέρες, το πολιτικό επίκεντρο.

Να δουλέψουν τα ξενοδοχεία, η εστίαση, κυρίως με τους κυβερνητικούς και κρατικούς αξιωματούχους, με εκπροσώπους των τριτοβάθμιων εκπροσωπήσεων των παραγωγικών και κοινωνικών φορέων και μερικών επιχειρηματιών, Ελλήνων και ξένων, που έχουν θυγατρικές στην Αθήνα και έχουν ενταχθεί ή θέλουν να ενταχθούν στην χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.



Βέβαια, έχουμε παράλληλους μονολόγους, στην χώρα μας αυτή είναι δυστυχώς η κανονικότητα.

Έχω προτείνει από χρόνια, όπως και πολλοί άλλοι, ένα φόρουμ διαλόγου για την Νοτιοανατολική Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο. Όμως, δεν έχει υποστηριχτεί ουσιαστικά και αποφασιστικά, παρ’ ότι έχουν γίνει κάποιες απόπειρες, τόσο από το τοπικό πολιτικό, αυτοδιοικητικό και παραγωγικό προσωπικό της πόλης, ούτε φυσικά από τις κεντρικές εκπροσωπήσεις.



Ο Πρωθυπουργός, στην οικονομία θα παρουσιάσει τους γνωστούς δημοσιονομικούς στατιστικούς δείκτες, που στηρίζουν το κυβερνητικό αφήγημα της δυναμικής οικονομίας που παράγει πλούτο και δημοσιονομικά πλεονάσματα, τα οποία θα επιτρέψουν να υιοθετήσει νέα επιδόματα και μέτρα φοροελάφρυσης των “μεσαίων εισοδημάτων“.

Θα δημιουργήσουν θέσεις απασχόλησης και θα επιτρέψουν αυξήσεις μισθών και συντάξεων, αποκρύπτοντας ότι ειδικά τα δημοσιονομικά πλεονάσματα είναι αποτέλεσμα της υπερφορολόγισης της πλειοψηφίας των πολιτών, μέσα από το καταστρεπτικό τρίπτυχο: πληθωρισμός–ακρίβεια, υψηλή έμμεση φορολόγηση (ΦΠΑ, ειδικοί φόροι κατανάλωσης), υψηλοί φορολογικοί συντελεστές, που γίνονται χειρότεροι, λόγω πληθωρισμού που αυξάνει ονομαστικά τα εισοδήματα.

Φυσικά, θα αποκρύψει ότι, ο παραγόμενος πλούτος οφείλεται στους πόρους του ΕΣΠΑ και κυρίως του Ταμείου Ανάκαμψης, που έχει ημερομηνία λήξης το 2026, ενώ οι ετήσιες επενδύσεις είναι στο 1/3 των αναγκαίων για την βελτίωση της παραγωγικότητας, την βιώσιμη ανάπτυξη και την δημιουργία σταθερών θέσεων απασχόλησης και αξιοπρεπών μισθών.

Θα κρύψει τον πιο απόλυτο οικονομικό και κοινωνικό δείκτη, που αποκαλύπτει την πραγματικότητα της οικονομίας, την συνεχώς συρρικνούμενη αγοραστική δύναμη των καταναλωτών από την ακρίβεια, την λειτουργία των άτυπων καρτέλ στις ανελαστικές αγορές και την ανυπαρξία ουσιαστικά των ελεγκτικών μηχανισμών.

Θα κρύψει ότι, οι μόνοι τομείς που βελτιώνουν τις επιδόσεις τους, όπως και σε όλη την Νότια Ευρώπη, είναι ο τουρισμός και το real estate για ξένους κυρίως αγοραστές. Ασταθείς τομείς, με χαμηλά αμειβόμενη εργασία και κακές σε μεγάλο βαθμό συνθήκες εργασίας, που δεν μπορούν να αποτελέσουν πυλώνες βιώσιμης ανάπτυξης, περιφερειακής και κοινωνικής συνοχής. Η Ελλάδα, που είχε τον υψηλότερο ποσοστό ιδιοκατοίκησης, έχει βυθιστεί σε μια επώδυνη στεγαστική κρίση, που πλήττει κυρίως τους νέους και τα χαμηλά εισοδήματα.

Για την Θεσσαλονίκη και την Κεντρική Μακεδονία,παρά τους πανηγυρικούς τόνους που θα χρησιμοποιήσει, δεν θα πείσει, γιατί δεν θα μπορέσει να εξηγήσει, την μεγάλη υποχώρηση του κατακεφαλην εισοδήματος των πολιτών της περιφέρειας, στο 50% του αντίστοιχου των πολιτών της Αττικής.

Ούτε φυσικά, η λειτουργία της πρώτης γραμμής του Μετρό Θεσσαλονίκης, των 9,6 χιλιομέτρων, μετά από 18 χρόνια, από την ημέρα δημοπράτησής της, τα 5,5, εκ των οποίων ήταν της δικής του θητείας και είναι ακριβώς τα χρόνια κατασκευής, που προέβλεπε η σύμβαση δημοπράτησης, πριν 18 χρόνια.

Για την επέκταση στην Καλαμαριά, οι επιδόσεις είναι εξ ίσου κακές, ενώ παραμένει, χωρίς καμία προοπτική, η επέκταση του Μετρό στην δυτική Θεσσαλονίκη, αφού, όπως οι αρμόδιοι υπουργοί έχουν και πρόσφατα δηλώσει, δεν υπάρχουν διαθέσιμοι Κοινοτικοί Πόροι, ούτε στο τρέχον ΕΣΠΑ, ούτε στο Ταμείο Ανάκαμψης.

Κρύβουν, βέβαια την αλήθεια, πως όλα πάγωσαν στο 2012 και πως δεν δέσμευσαν κοινοτικούς πόρους μέχρι σήμερα, το ακριβώς αντίθετο από ότι έγινε για το Μετρό της Αττικής. Για το flyover, το αμφιλεγόμενο για το κόστος και την ωφέλειά του έργο, δεν χρειάζεται κανένα σχόλιο.

Ο Πρωθυπουργός θα έχει να αντιμετωπίσει το φιάσκο της λεγόμενης “ανάπλασης” της ΔΕΘ, δηλαδή τα 13 χαμένα χρόνια, μέχρι σήμερα, για την ΔΕΘ και την Θεσσαλονίκη. Ένα έργο ΣΔΙΤ, όπου, το ελληνικό δημόσιο θα έβαζε το καλύτερο οικόπεδο της πόλης και 200 εκ. Ευρώ, για να “συμπληρώσει”, με 100 εκ ευρώ, ο ιδιώτης επενδυτής, για την κατασκευή ενός καταστροφικού, για το περιβάλλον, την ΔΕΘ και την πόλη, real estate. Κάτω από τις αντιδράσεις των πολιτών της Θεσσαλονίκης, οΠρωθυπουργός αναγκάστηκε να ανακοινώσει την ακύρωση αυτού του έργου και θα μας πει, την άλλη εβδομάδα, τι σκέφτεται τώρα.



Στην ΔΕΘ, τα κόμματα της αντιπολίτευσης, κυρίως η Αξιωματική Αντιπολίτευση, παρουσιάζουν την εναλλακτική κυβερνητική τους πρόταση, φέτος υπάρχει συγκρατημένη προσδοκία, ότι μπορεί κάτι ουσιαστικό να προκύψει.



Τέλος, δεν αναμένονται μαζικές και μαχητικές συγκεντρώσεις εργαζομένων, μικρομεσαίων και συνταξιούχων, αφού παρ’ ότι τα προβλήματα είναι εκρηκτικά και συνεχώς επιδεινώνονται, η απογοήτευση, τόσο από την κυβέρνηση, όσο και από την αντιπολίτευση είναι μεγάλη.Μεγάλη όμως είναι η απογοήτευση και από τους φορείς της κοινωνικής εκπροσώπησης.

