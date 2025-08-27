Δημήτρης Κωνσταντάρας: Το μεσημέρι η κηδεία του, η επιθυμία της οικογένειας

Σήμερα το μεσημέρι στις 12.00 θα τελεστεί η κηδεία του Δημήτρη Κωνσταντάρα από το Α’ νεκροταφείο που έφυγε από τη ζωή την Κυριακή σε ηλικία 79 ετών.

Η νεκρώσιμος ακολουθία θα ψαλεί στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων.

Η οικογένεια του προτείνει αντί στεφάνων να δοθεί ενίσχυση στο έργο του ΤΑΣΕΗ (Ταμείο Αλληλοβοήθειας Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών)-Eurobank–IBAN GR4202602150000400100392909.

Συγκεκριμένα, σε ανάρτησή του, ο γιος του Δημήτρη Κωνσταντάρα, Λάμπρος, έγραψε: «Τετάρτη 27/8 στις 12:00, Ι.Ν. Αγίων Θεοδώρων, Α’ Νεκροταφείο Αθηνών. Και επειδή λάτρευε τους ηθοποιούς, προτείνουμε αντί στεφάνων να δοθεί ενίσχυση στο έργο του ΤΑΣΕΗ (TAMEIO AΛΛHΛOBOHΘEIAΣ ΣΩMATEIOY EΛΛHNΩN HΘOΠOIΩN), IBAN: GR4202602150000400100392909, TPAΠEZA Eurobank, ΔIKAIOYXOΣ: TAMEIO AΛΛHΛOBOHΘEIAΣ ΣΩMATEIOY EΛΛHNΩN Ηθοποιών».

Ποιος ήταν ο Δημήτρης Κωνσταντάρας

Ο Δημήτρης Κωνσταντάρας γεννήθηκε στις 9 Οκτωβρίου 1946 στην Αθήνα και ήταν γιος των ηθοποιών Λάμπρου Κωνσταντάρα και Ιουλίας Γεωργοπούλου.

Αποφοίτησε από το Γυμνάσιο Wilson High School, στην Πενσυλβάνια. Σπούδασε αγγλική και ελληνική φιλολογία στην Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, απ’ όπου αποφοίτησε το 1972.

Έγραφε άρθρα, αναλύσεις και συνεντεύξεις σε διαδικτυακά ιστολογία (blogs) και βιβλία.

Ήταν παντρεμένος με τη Βίκυ Βουρλάκη και είχε δύο παιδιά: την Παυλίνα που είναι σκηνοθέτης, μουσική-ραδιοφωνική παραγωγός και επιχειρηματίας και τον Λάμπρο Κωνσταντάρα που είναι δημοσιογράφος, παρουσιαστής τηλεοπτικών προγραμμάτων και μουσικός-ραδιοφωνικός παραγωγός.

Ο Δημήτρης Κωνσταντάρας, ξεκίνησε τη πολιτική του καριέρα το 2002 όταν εξελέγη Νομαρχιακός Σύμβουλος Αττικής με την παράταξη του Γιάννη Τζανετάκου, στην πρώτη θέση. Στις εθνικές εκλογές του 2004 εξελέγη βουλευτής με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας.

Στις εθνικές εκλογές του 2007 δεν επανεξελέγη. Το 2009 ως υποψήφιος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού στην Α’ Αθηνών κατετάγη στην 2η θέση (πρώτος επιλαχών).

Στις δημοτικές εκλογές 2010, εξελέγη δημοτικός σύμβουλος με την παράταξη του Νικήτα Κακλαμάνη και στην συνέχεια εξελέγη γραμματέας του δημοτικού συμβουλίου και μέλος της επιτροπής ποιότητος ζωής.

Στις δημοτικές εκλογές του Μαΐου 2014, επανεξελέγη δημοτικός σύμβουλος με την παράταξη του Άρη Σπηλιωτόπουλου και στην συνέχεια παραιτήθηκε από την παράταξη και ανεξαρτητοποιήθηκε. Εξελέγη μέλος του Δ.Σ. του πολιτιστικού οργανισμού ΟΠΑΝΔΑ.

Το 2015 παραιτήθηκε από τον ΟΠΑΝΔΑ και ορίστηκε αντιπρόεδρος της «Εταιρείας Ασφαλιστικών Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Αυτοδιοίκησης».

Επέστρεψε στην Νέα Δημοκρατία ύστερα από κάλεσμα του Αντώνη Σαμαρά και ήταν υποψήφιος βουλευτής στις εκλογές του Ιανουαρίου 2015 στην Α΄ Αθηνών, αλλά δεν εξελέγη.

