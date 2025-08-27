search
ΤΕΤΑΡΤΗ 27.08.2025 19:31
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

27.08.2025 18:19

«Επιμένει ρωσικά» ο Στίβεν Σίγκαλ – Ανοίγει επιχείρηση στη χώρα με τον γιο του

27.08.2025 18:19
sigal-new

Επιχειρηματίας στη Ρωσία γίνεται ο ηθοποιός των ταινιών δράσης και στενός φίλος του Βλαντίμιρ Πούτιν, Στίβεν Σίγκαλ, ο οποίος μαζί με τον γιο του θα είναι συνιδρυτές της εταιρείας «Hikari».

Σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS η εταιρεία ειδικεύεται σε «συμβουλευτικές υπηρεσίες για εμπορικές δραστηριότητες, εμπόριο, πωλήσεις αεροσκαφών και έρευνα στη νανοτεχνολογία».

Ο Σίγκαλ, όπως ο Γάλλος ηθοποιός Ζεράρ Ντεπαρντιέ, ζήτησε και πήρε τη ρωσική υπηκοότητα, επισφραγίζοντας έτσι τη μακρόχρονη στενή του φιλία με τον Ρώσο πρόεδρο, δικαιολογώντας την απόσπαση της Κριμαίας από τη Ρωσία

Από την άλλη πλευρά, η Ουκρανία έχει ανακηρύξει τον αστέρα του Χόλιγουντ, του οποίου πάντως η καριέρα είναι πτωτική, ως εθνική απειλή.

Διαβάστε επίσης:

Meghan Markle: Η έκπληξη που της έκανε ο πρίγκιπας Harry και το σπάνιο βίντεο με την κόρη τους

Δημήτρης Αλεξάνδρου: «Τα υπονοούμενα τα πιάνουν όλοι, με τα αυτονόητα έχουμε ένα θέμα!»

Άρης Μουγκοπέτρος: Νέο χειρουργείο για τον μουσικό – Οι αναρτήσεις από το ΚΑΤ και το δημόσιο «ευχαριστώ»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
apergia-adedy-new
ΕΛΛΑΔΑ

AΔEΔY: 24ωρη απεργία την Πέμπτη και συγκέντρωση στο κέντρο της Αθήνας – Ποιοι συμμετέχουν

prwtoselido entos new
MEDIA

Μη χάσετε το «Ποντίκι» που κυκλοφορεί την Πέμπτη 28 Αυγούστου

macron bayrou
ΚΟΣΜΟΣ

Προσπάθεια Μπαϊρού να διασώσει την κυβέρνηση: Σχεδιάζει συνάντηση με τους αρχηγούς κομμάτων – Μαζικό sell off γαλλικών μετοχών και ομολόγων

maniatis kopegxagi – new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μανιάτης: Να μην συμμετέχει η Τουρκία στην ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφαλείας – Να μάθει η ΕΕ από τα λάθη της

germany_eurobasket_2708_1460-820_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

EuroBasket 2025: Με την «υπογραφή» των NBAers Βάγκνερ και Σρέντερ, η «κατοστάρα» (106-76) της Γερμανίας επί του Μαυροβουνίου (videos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
xatzis_marinella
LIFESTYLE

Κώστας Χατζής για Μαρινέλλα: «Δεν είναι καλά δυστυχώς...»

pano-olympiakos-lyggeridis
ΕΛΛΑΔΑ

Οργή του πατέρα Λυγγερίδη για το πανό στο «Γ. Καραϊσκάκης»: Ντροπή, περιμένουμε απαντήσεις

kostas_kokkinakis
LIFESTYLE

Κώστας Κοκκινάκης για Μάνο Βουλαρίνο: «Τι νόημα έχει να είσαι του Χάρβαρντ και να είσαι μαλ…ας;»

thanassis_eythmiadis
LIFESTYLE

Ο Θανάσης Ευθυμιάδης «αποχωρίζεται» τη φύση και επιστρέφει στο θέατρο

tiletheasi_0504_1460-820_new
MEDIA

Πρώτος σε τηλεθέαση ο Alpha τη Δευτέρα (25/8)- «Βουτιά» για την ΕΡΤ1 με την αλλαγή φυσιογνωμίας

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 27.08.2025 19:28
apergia-adedy-new
ΕΛΛΑΔΑ

AΔEΔY: 24ωρη απεργία την Πέμπτη και συγκέντρωση στο κέντρο της Αθήνας – Ποιοι συμμετέχουν

prwtoselido entos new
MEDIA

Μη χάσετε το «Ποντίκι» που κυκλοφορεί την Πέμπτη 28 Αυγούστου

macron bayrou
ΚΟΣΜΟΣ

Προσπάθεια Μπαϊρού να διασώσει την κυβέρνηση: Σχεδιάζει συνάντηση με τους αρχηγούς κομμάτων – Μαζικό sell off γαλλικών μετοχών και ομολόγων

1 / 3