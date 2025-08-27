Επιχειρηματίας στη Ρωσία γίνεται ο ηθοποιός των ταινιών δράσης και στενός φίλος του Βλαντίμιρ Πούτιν, Στίβεν Σίγκαλ, ο οποίος μαζί με τον γιο του θα είναι συνιδρυτές της εταιρείας «Hikari».

Σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS η εταιρεία ειδικεύεται σε «συμβουλευτικές υπηρεσίες για εμπορικές δραστηριότητες, εμπόριο, πωλήσεις αεροσκαφών και έρευνα στη νανοτεχνολογία».

Ο Σίγκαλ, όπως ο Γάλλος ηθοποιός Ζεράρ Ντεπαρντιέ, ζήτησε και πήρε τη ρωσική υπηκοότητα, επισφραγίζοντας έτσι τη μακρόχρονη στενή του φιλία με τον Ρώσο πρόεδρο, δικαιολογώντας την απόσπαση της Κριμαίας από τη Ρωσία.

Από την άλλη πλευρά, η Ουκρανία έχει ανακηρύξει τον αστέρα του Χόλιγουντ, του οποίου πάντως η καριέρα είναι πτωτική, ως εθνική απειλή.

