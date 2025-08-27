search
27.08.2025
ΕΛΛΑΔΑ

27.08.2025

Εισροή υδάτων σε ιστιοφόρο ανοιχτά της Λέρου

27.08.2025 16:21
LIMENIKO NEW

Συναγερμός στις λιμενικές Αρχές της Λέρου, όταν ιστιοφόρο σκάφος με σημαία Ολλανδίας παρουσίασε εισροή υδάτων στην είσοδο του όρμου Λακκίου, με δύο επιβαίνοντες.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δύο περιπολικά σκάφη του Λιμενικού Σώματος, ένα ναυαγοσωστικό και ένα αλιευτικό σκάφος για την παροχή συνδρομής.

Ακυρώνονται όλα τα πανηγύρια στην Ικαρία – Το τραγικό συμβάν πίσω από την απόφαση

Νέα Οδός: Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις στον ΑΘΕ

Τουλάχιστον 10 άνθρωποι πυροβολήθηκαν σε επίθεση στην εκκλησία του Ευαγγελισμού στη Μινεάπολη

ΣΚΑΪ: Πρεμιέρα Κυριακάτικα (31/8) για το «Exathlon» με DNA… «Survivor» (photos/video)

Καμίνια: Γυναίκα αστυνομικός της ΔΙΑΣ σκαρφάλωσε σε μπαλκόνι για να βοηθήσει 5χρονο παιδάκι (Video)

Κώστας Χατζής για Μαρινέλλα: «Δεν είναι καλά δυστυχώς...»

Οργή του πατέρα Λυγγερίδη για το πανό στο «Γ. Καραϊσκάκης»: Ντροπή, περιμένουμε απαντήσεις

Κώστας Κοκκινάκης για Μάνο Βουλαρίνο: «Τι νόημα έχει να είσαι του Χάρβαρντ και να είσαι μαλ…ας;»

Ο Θανάσης Ευθυμιάδης «αποχωρίζεται» τη φύση και επιστρέφει στο θέατρο

Πρώτος σε τηλεθέαση ο Alpha τη Δευτέρα (25/8)- «Βουτιά» για την ΕΡΤ1 με την αλλαγή φυσιογνωμίας

