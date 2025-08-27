Σύσκεψη στον Λευκό Οίκο για την επόμενη ημέρα στη Γάζα – Η αντίδραση της Χαμάς στον φονικό βομβαρδισμό του νοσοκομείου Νάσερ

Ο Ντόναλντ Τραμπ θα προεδρεύσει σε «ευρεία σύσκεψη» που προγραμματίζεται να διεξαχθεί σήμερα για την επόμενη μέρα του πολέμου ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, έκανε γνωστό ο ειδικός απεσταλμένος του, ο Στιβ Γουίτκοφ.

«Έχουμε μεγάλη συγκέντρωση στον Λευκό Οίκο (…) υπό τη διεύθυνση του προέδρου», όπου θα συζητηθεί «πολύ πλήρες σχέδιο το οποίο καταρτίζουμε για την επόμενη μέρα» στον παλαιστινιακό θύλακο, ο οποίος έχει υποστεί πελώρια καταστροφή έπειτα από σχεδόν δυο χρόνια πολέμου, είπε ο Γουίτκοφ στο Fox News, το τηλεοπτικό δίκτυο που προτιμά η δεξιά στις ΗΠΑ, χωρίς να υπεισέλθει σε περισσότερες λεπτομέρειες.

«Πολλοί άνθρωποι θα δουν πόσο ισχυρό και καλοπροαίρετο είναι, και ότι αντανακλά τα ανθρωπιστικά κίνητρα του προέδρου Τραμπ» είπε ακόμα, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Όταν ρωτήθηκε εάν «πρέπει το Ισραήλ να κάνει κάτι διαφορετικό, για να τερματίσει τον πόλεμο και να φέρει τους ομήρους πίσω στην πατρίδα», ο ειδικός απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ απάντησε: «Πιστεύουμε ότι θα το λύσουμε με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, σίγουρα πριν από το τέλος του έτους».

Ο Γουίτκοφ είπε ότι το Ισραήλ είναι ανοιχτό σε συνέχιση των συζητήσεων με τη Χαμάς, ενώ, σύμφωνα με τον ίδιο, και η παλαιστινιακή οργάνωση έχει δείξει ότι είναι ανοιχτή σε μια συμφωνία.

Οι υπουργοί Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο και του Ισραήλ Γεδεών Σάαρ προγραμματίζουν να διεξαγάγουν συνομιλίες στην Ουάσιγκτον αργότερα εντός της ημέρας, έκαναν γνωστό οι υπηρεσίες του επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ χθες Τρίτη το βράδυ (τοπική ώρα).

Η Χαμάς απορρίπτει ως αβάσιμα τα επιχειρήματα των IDF για το χτύπημα στο νοσοκομείο Νάσερ

Χθες η Χαμάς απέρριψε τις δηλώσεις του ισραηλινού στρατού σε σχέση με την επιδρομή σε νοσοκομείο της Γάζας τη Δευτέρα, κατά την οποία σκοτώθηκαν πέντε δημοσιογράφοι, μεταξύ άλλων, χαρακτηρίζοντάς τις “αβάσιμες”, σύμφωνα με ανακοίνωση του ισλαμιστικού κινήματος.

Αντιδρώντας στην “προκαταρκτική” έρευνα του ισραηλινού στρατού, που εξηγεί ότι είχε βάλει στο στόχαστρο μια κάμερα που είχε τοποθετήσει η Χαμάς στη ζώνη του νοσοκομείου Νάσερ και τη χρησιμοποιούσε “για να παρακολουθεί τις ενέργειες των (ισραηλινών) δυνάμεων”, το ισλαμιστικό κίνημα δήλωσε ότι πρόκειται για “αβάσιμο ισχυρισμό, που στερείται οποιωνδήποτε αποδεικτικών στοιχείων, και αποσκοπεί μόνο στην αποφυγή της νομικής και ηθικής ευθύνης για μια σφαγή”.

Υπενθυμίζεται ότι στην επίθεση υπήρξαν τουλάχιστον 20 Παλαιστίνιοι νεκροί, μεταξύ των οποίων και πέντε εκπρόσωποι του Τύπου.

Νωρίτερα, οι IDF σε ανακοίνωσή τους ανέφεραν ότι είχαν σκοτώσει έξι μαχητές της Χαμάς στην επίθεση στο νοσοκομείο, αλλά διερευνούσαν πώς σκοτώθηκαν άμαχοι.

Το γραφείο Τύπου της κυβέρνησης της Χαμάς ανέφερε ότι ένας από τους έξι Παλαιστίνιους, που το Ισραήλ ισχυρίστηκε ότι ήταν μαχητές της οργάνωσης, σκοτώθηκε σε σκηνή στην Αλ Μαουάσι, σε κάποια απόσταση από το νοσοκομείο, και ένας άλλος σκοτώθηκε αλλού, σε διαφορετική χρονική στιγμή. Η Χαμάς δεν διευκρίνισε αν οι συγκεκραμένοι δύο Παλαιστίνιοι ήταν επίσης άμαχοι.

Το νοσοκομείο Νάσερ απάντησε επίσης στις αρχικές αναφορές του Ισραήλ σχετικά με την επίθεση, απορρίπτοντας επίσης τους ισχυρισμούς των IDF.

«Το νοσοκομείο Νάσερ απορρίπτει κατηγορηματικά αυτούς τους ισχυρισμούς και οποιουσδήποτε άλλους ισχυρισμούς των ισραηλινών αρχών που δικαιολογούν τις επιθέσεις σε νοσοκομειακούς χώρους» ανέφερε η ανακοίνωση.

Διαβάστε επίσης:

O Μακρόν αποκλείει το ενδεχόμενο παραίτησης – Δημοσκόπηση κόλαφος: 7 στους 10 θέλουν να πέσει η κυβέρνηση

Ζελένσκι: Ποιες είναι οι χώρες που θα μπορούσαν να φιλοξενήσουν συνομιλίες με τον Πούτιν – «Θέλουμε να τελειώσει ο πόλεμος»

Το Ισραήλ κλιμακώνει τη βία στη Δυτική Όχθη – Επιδρομή και πλιάτσικο σε ανταλλακτήριο νομισμάτων στη Ραμάλα, δεκάδες Παλαιστίνιοι τραυματίστηκαν