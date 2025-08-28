search
28.08.2025 17:43

Αύξησαν τη διαφορά τηλεθέασης με τον Ανταγωνισμό Alpha και Mega την Τετάρτη (27/8)

28.08.2025 17:43
credit: pixabay

Ο Alpha διατήρησε και χθες τα πρωτεία στις τηλεπροτιμήσεις, ακολουθούμενος από το Mega, το οποίο μείωσε τη μεταξύ τους «απόσταση» από την μία ημέρα στην επόμενη.

Μικρή μεταβολή, προς τα πάνω,  εμφάνισε ο ΑΝΤ1, αμετάβλητες ήταν οι επιδόσεις των ΣΚΑΪ TV,  Open και MAK TV, ενώ το κομμάτι της ΕΡΤ1 είχε χαρακτηριστικά σαν εκείνου της Δευτέρας (25/8).

