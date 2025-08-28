Αύξησαν τη διαφορά τηλεθέασης με τον Ανταγωνισμό Alpha και Mega την Τετάρτη (27/8)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Ο Alpha διατήρησε και χθες τα πρωτεία στις τηλεπροτιμήσεις, ακολουθούμενος από το Mega, το οποίο μείωσε τη μεταξύ τους «απόσταση» από την μία ημέρα στην επόμενη.
Μικρή μεταβολή, προς τα πάνω, εμφάνισε ο ΑΝΤ1, αμετάβλητες ήταν οι επιδόσεις των ΣΚΑΪ TV, Open και MAK TV, ενώ το κομμάτι της ΕΡΤ1 είχε χαρακτηριστικά σαν εκείνου της Δευτέρας (25/8).
