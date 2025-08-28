search
ΠΕΜΠΤΗ 28.08.2025 09:11
search
MENU CLOSE
BUSINESS

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

28.08.2025 08:41

ΕΥΡΩΠΗ HOLDINGS: Εγκαινιάζει νέα στρατηγική ανάπτυξης στον ασφαλιστικό τομέα με ισχυρή κεφαλαιακή βάση

28.08.2025 08:41
ΕΥΡΩΠΗ HOLDINGS

Με υψηλή συμμετοχή μετόχων, που έφτασε το 80%, ολοκληρώθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση της ΕΥΡΩΠΗ HOLDINGS, με όλες τις αποφάσεις της ημερήσιας διάταξης να λαμβάνονται ομόφωνα.

Στη Συνέλευση παρέστη ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου INTRACOM HOLDINGS, κ. Σωκράτης Κόκκαλης, ο οποίος στην εισαγωγική του τοποθέτηση ανέλυσε τους παράγοντες που οδήγησαν τον Όμιλο στη στρατηγική στροφή προς την ασφαλιστική αγορά. Τόνισε επίσης τις θετικές προοπτικές του κλάδου και τη διαρκή δέσμευση για δημιουργία μακροχρόνιας αξίας για τους μετόχους.

Ο νέος Πρόεδρος της Εταιρείας, κ. Νικόλαος Μακρόπουλος, επισήμανε ότι, μετά τις πρόσφατες εξαγορές των εταιρειών ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική, ΝΑΚ Insurance Brokers Α.Ε. και ΑΜΥΝΑ – Μεσίτες Ασφαλίσεων Ι.Κ.Ε., η ΕΥΡΩΠΗ HOLDINGS εισέρχεται σε νέα φάση δυναμικής ανάπτυξης. Η πορεία αυτή στηρίζεται στην ισχυρή κεφαλαιακή διάρθρωση, την εμπειρία των στελεχών στον ασφαλιστικό κλάδο και την υποστήριξη του Ομίλου INTRACOM HOLDINGS.

Ο νέος Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Γιάννης Παπαβασιλείου, παρουσίασε την αναπτυξιακή στρατηγική της Εταιρείας, που εστιάζει σε τρεις βασικούς άξονες:

  1. Κεφαλαιοποίηση της θέσης σε ασφαλιστικούς υπο-κλάδους με υψηλές προοπτικές.
  2. Αξιοποίηση συνεργειών μεταξύ των θυγατρικών.
  3. Διαφοροποίηση κινδύνου μέσω επενδύσεων σε χαρτοφυλάκιο ακινήτων.

Η Γενική Συνέλευση επικύρωσε επίσης τη σύνθεση του νέου 9μελούς Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα με τον κ. Νικόλαο Μακρόπουλο ως Πρόεδρο, τον κ. Δημήτριο Κλώνη ως Αντιπρόεδρο, και τον κ. Γιάννη Παπαβασιλείου ως Διευθύνοντα Σύμβουλο, μαζί με έξι ακόμη μέλη, εκ των οποίων τρία είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά.

Οι σχετικές ανακοινώσεις για τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και τη συγκρότηση σε σώμα του ΔΣ και των Επιτροπών Ελέγχου και Αποδοχών & Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο της Εταιρείας, στην ενότητα «Ενημέρωση Επενδυτών»

Διαβάστε επίσης

Η ακρίβεια τροφοδοτεί τα πλεονάσματα – Aυξάνονται οι προσδοκίες για το «πακέτο» ΔΕΘ

Μεγεθυντικός φακός της ΑΑΔΕ στις επιστροφές φόρου και ΦΠΑ – Ποιοι μπαίνουν στο στόχαστρο

«Καταπέλτης» ο πρόεδρος του εργαζομένων στον τουρισμό: «Έξι χρόνια δεν έμεινε τίποτα όρθιο, παγιώθηκαν 80.000 κενές θέσεις εργασίας»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ert_2801_1460-820_new
MEDIA

ΕΡΤ: Έκλεισε «ντιλ» που αξίζει προσοχής για ποδοσφαιρικές μεταδόσεις Α’ Εθνικής

aek_paok_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Επικίνδυνες αποστολές για ΑΕΚ με Άντερλεχτ στην «OPAP Arena» και ΠΑΟΚ με Ριέκα στην Τούμπα

enoikia stegi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σε τριπλό κλοιό οι ενοικιαστές: Υψηλά ενοίκια, πιο εύκολες οι εξώσεις και… δήλωση φερέγγυου πληρωτή

stella_konitopoulou_ndp
LIFESTYLE

Στέλλα Κονιτοπούλου: Είχα τρεις αποβολές, μία πριν την κόρη μου και δύο μετά

pieria new
ΕΛΛΑΔΑ

Πιερία: Διασωληνωμένη στο Ιπποκράτειο η 11χρονη από το τροχαίο – Θρήνος για την 9χρονη αδερφή της

Δείτε όλες τις ειδήσεις
xatzis_marinella
LIFESTYLE

Κώστας Χατζής για Μαρινέλλα: «Δεν είναι καλά δυστυχώς...»

panepistimiou_erga_new
ΕΛΛΑΔΑ

Χάρης Δούκας για Πανεπιστημίου: «Είπαμε πως θα σταματήσουμε το μαρτύριο και ήταν από τα πρώτα πράγματα που κάναμε»

pano-olympiakos-lyggeridis
ΕΛΛΑΔΑ

Οργή του πατέρα Λυγγερίδη για το πανό στο «Γ. Καραϊσκάκης»: Ντροπή, περιμένουμε απαντήσεις

panigiri-new
ΕΛΛΑΔΑ

Ακυρώνονται όλα τα πανηγύρια στην Ικαρία - Το τραγικό συμβάν πίσω από την απόφαση

Θήβα: Αιφνιδιαστικό «λουκέτο» σε εργοστάσιο αφήνει στο δρόμο 70 οικογένειες - Media
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αργοσβήνουν οι βιοτεχνίες στην Θεσσαλονίκη: Οκτώ στις 10 αδυνατεί να βρει προσωπικό, οι τομείς με τις ελλείψεις

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 28.08.2025 09:10
ert_2801_1460-820_new
MEDIA

ΕΡΤ: Έκλεισε «ντιλ» που αξίζει προσοχής για ποδοσφαιρικές μεταδόσεις Α’ Εθνικής

aek_paok_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Επικίνδυνες αποστολές για ΑΕΚ με Άντερλεχτ στην «OPAP Arena» και ΠΑΟΚ με Ριέκα στην Τούμπα

enoikia stegi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σε τριπλό κλοιό οι ενοικιαστές: Υψηλά ενοίκια, πιο εύκολες οι εξώσεις και… δήλωση φερέγγυου πληρωτή

1 / 3