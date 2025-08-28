ΕΥΡΩΠΗ HOLDINGS: Εγκαινιάζει νέα στρατηγική ανάπτυξης στον ασφαλιστικό τομέα με ισχυρή κεφαλαιακή βάση

Με υψηλή συμμετοχή μετόχων, που έφτασε το 80%, ολοκληρώθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση της ΕΥΡΩΠΗ HOLDINGS, με όλες τις αποφάσεις της ημερήσιας διάταξης να λαμβάνονται ομόφωνα.

Στη Συνέλευση παρέστη ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου INTRACOM HOLDINGS, κ. Σωκράτης Κόκκαλης, ο οποίος στην εισαγωγική του τοποθέτηση ανέλυσε τους παράγοντες που οδήγησαν τον Όμιλο στη στρατηγική στροφή προς την ασφαλιστική αγορά. Τόνισε επίσης τις θετικές προοπτικές του κλάδου και τη διαρκή δέσμευση για δημιουργία μακροχρόνιας αξίας για τους μετόχους.

Ο νέος Πρόεδρος της Εταιρείας, κ. Νικόλαος Μακρόπουλος, επισήμανε ότι, μετά τις πρόσφατες εξαγορές των εταιρειών ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική, ΝΑΚ Insurance Brokers Α.Ε. και ΑΜΥΝΑ – Μεσίτες Ασφαλίσεων Ι.Κ.Ε., η ΕΥΡΩΠΗ HOLDINGS εισέρχεται σε νέα φάση δυναμικής ανάπτυξης. Η πορεία αυτή στηρίζεται στην ισχυρή κεφαλαιακή διάρθρωση, την εμπειρία των στελεχών στον ασφαλιστικό κλάδο και την υποστήριξη του Ομίλου INTRACOM HOLDINGS.

Ο νέος Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Γιάννης Παπαβασιλείου, παρουσίασε την αναπτυξιακή στρατηγική της Εταιρείας, που εστιάζει σε τρεις βασικούς άξονες:

Κεφαλαιοποίηση της θέσης σε ασφαλιστικούς υπο-κλάδους με υψηλές προοπτικές. Αξιοποίηση συνεργειών μεταξύ των θυγατρικών. Διαφοροποίηση κινδύνου μέσω επενδύσεων σε χαρτοφυλάκιο ακινήτων.

Η Γενική Συνέλευση επικύρωσε επίσης τη σύνθεση του νέου 9μελούς Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα με τον κ. Νικόλαο Μακρόπουλο ως Πρόεδρο, τον κ. Δημήτριο Κλώνη ως Αντιπρόεδρο, και τον κ. Γιάννη Παπαβασιλείου ως Διευθύνοντα Σύμβουλο, μαζί με έξι ακόμη μέλη, εκ των οποίων τρία είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά.

Οι σχετικές ανακοινώσεις για τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και τη συγκρότηση σε σώμα του ΔΣ και των Επιτροπών Ελέγχου και Αποδοχών & Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο της Εταιρείας, στην ενότητα «Ενημέρωση Επενδυτών»

