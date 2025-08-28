Κυβέρνηση: Στρατηγική πόλωσης για να επιτευχθεί η επιστροφή των… απολωλών ψηφοφόρων

Το φαινόμενο δεν είναι καινούργιο, αλλά τις τελευταίες ημέρες έχει πάρει διαστάσεις… επιδημίας: στελέχη της κυβέρνησης και της ΝΔ εξαπολύουν διαρκώς σφοδρές επιθέσεις κατά της αντιπολίτευσης, χρησιμοποιώντας πολύ βαριές εκφράσεις και οξύνοντας πάρα πολύ το πολιτικό κλίμα.

Η χθεσινή «μετωπική» του κυβερνητικού εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη, με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, ήταν εξαιρετικά ενδεικτική του φαινομένου: ο Ανδρουλάκης κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι ψευδώς αποδίδει στο κόμμα της μείζονος αντιπολίτευσης σύμπλευση με κόμματα όπως η Πλεύση Ελευθερίας, τα οποία χρησιμοποιούν ακραίο αντιπολιτευτικό λόγο. Ο Μαρινάκης παρουσίασε δήλωσή του με την οποία αντέκρουε τις κατηγορίες Ανδρουλάκη και κατηγόρησε με τη σειρά του τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ότι ή δεν κατάλαβε τι άκουσε ή τον συκοφαντεί συνειδητά.

Ακόμα πιο… ειδική μεταχείριση επιφύλαξε η κυβέρνηση στον πρώην πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος στη συνέντευξή του στη Le Monde ουσιαστικά άνοιξε ακόμα περισσότερο το «παράθυρο» για επιστροφή του στο κεντρικό πολιτικό γίγνεσθαι της χώρας – μέσω ενός νέου κόμματος, όπως όλα δείχνουν: τόσο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος όσο και ο υφυπουργός Δικαιοσύνης, Γιάννης Μπούγας, τον κατηγόρησαν ότι μέσω του «νόμου Παρασκευόπουλου» επέτρεψε την αποφυλάκιση 17.000 κρατουμένων στις φυλακές, υποστηρίζοντας ότι μεταξύ αυτών βρίσκονταν και βαρυποινίτες καταδικασμένοι για σοβαρές εγκληματικές πράξεις.

Χθες τη σκυτάλη πήρε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, ο οποίος επανέλαβε το ίδιο «στόρι», λέγοντας ότι «η πραγματικότητα δεν είναι ύβρις. Το να πεις ότι με δυο νόμους που επέλεξε – νόμο Παρασκευόπουλου και αλλαγή ποινικού κώδικα – κατάφερε να χάσει σε όλες τις περιφέρειες της Ελλάδας πλην των φυλακών. Η μόνη κάλπη που κέρδισε ο ΣΥΡΙΖΑ το 2019 και το 2023 ήταν η κάλπη των φυλακών. Για ποιον λόγο; Διότι έκανε ένα πλαίσιο για πρώτη φορά στα χρονικά, με νόμο που βγήκαν όλοι χωρίς ποσοτική και χωρίς ποιοτική διαβάθμιση. Κι άντε, αυτό το έκανε για την αποσυμφόρηση. Το 2019 μια εβδομάδα πριν τις εκλογές έφερε ποινικό κώδικα και μείωσε τις ποινές στους βιαστές, στους δολοφόνους, στους τρομοκράτες».

Και μια κι ο λόγος για τον Θάνο Πλεύρη, πρέπει να αναφερθεί ότι τόσο μιλώντας στον ΣΚΑΪ, όσο και από το βήμα της Βουλής χρησιμοποίησε εξαιρετικά σκληρή γλώσσα για το μεταναστευτικό, βάζοντάς τα, μάλιστα, και με την ελληνική Δικαιοσύνη, καθώς, όπως σημείωσε, συγκεκριμένες αποφάσεις διοικητικών δικαστηρίων μέχρι στιγμής περιορίζονται σε προσωρινές διαταγές, που απλώς αναστέλλουν τις επιστροφές μέχρι την εκδίκαση, προσθέτοντας ότι «καμία δικαστική κρίση δεν έχει καταρρίψει το θεσμικό μας πλαίσιο». Υπενθυμίζεται, δε, ότι πρόσφατα έβαλε στο στόχαστρο και τις ΜΚΟ που ασχολούνται με το μεταναστευτικό, προκαλώντας τη μήνι συνολικά της κοινωνίας των πολιτών που έστειλε επιστολή διαμαρτυρίας στον πρωθυπουργό.

Τι σηματοδοτούν όλα αυτά; Η απλή απάντηση είναι ότι η κυβέρνηση – δύο χρόνια πριν τις εκλογές – αρχίζει να ανεβάζει σημαντικά τον δείκτη της πόλωσης στο πολιτικό σκηνικό, ανοίγοντας διαρκώς νέα «μέτωπα» και ανεβάζοντας σημαντικά τους τόνους της ρητορικής της. Όσον αφορά, δε, στον λόγο που υιοθετείται αυτή η στρατηγική, η απάντηση είναι επίσης απλή: δεδομένης της αποσυσπείρωσης του εκλογικού σώματος που το 2023 έδωσε στη ΝΔ σχεδόν 41%, γίνεται μια πολυμέτωπη προσπάθεια ώστε οι ψηφοφόροι αυτοί – που έχουν πάει προς διάφορες κατευθύνσεις – να επιστρέψουν στο… μαντρί, που έλεγε και ο Ευάγγελος Αβέρωφ. Στο πλαίσιο αυτό, εκτιμάται ότι η πόλωση και η συγκρουσιακή διάθεση ίσως αποτελέσουν δέλεαρ για πιο συντηρητικούς ψηφοφόρους που αισθάνονται ότι η ΝΔ έχει χάσει το… τσαγανό τους και κατευθύνονται προς τα κόμματα στα δεξιά της κυβερνώσας παράταξης.

Ωστόσο, η στρατηγική της πόλωσης έχει κι άλλους σκοπούς: μπροστά στον κίνδυνο η αντιπολίτευση να αρχίσει να εισπράττει τη δυσαρέσκεια των πολιτών προς την κυβέρνηση, η επιλογή να σηκωθούν από νωρίς οι τόνοι δίνει την ευκαιρία στο κυβερνητικό στρατόπεδο να «παίξει» αποτρεπτικά: π.χ. στην περίπτωση του Α. Τσίπρα, οι επιθέσεις έχουν ως στόχο ο πρώην πρωθυπουργός να προχωρήσει στη ανακοίνωση της νέας πρωτοβουλίας του με όσο το δυνατόν πιο «κομμένα φτερά» και να περιοριστεί η όποια απήχησή του στο χώρο της κεντροαριστεράς.

Βέβαια, η πόλωση πάντα ενέχει τον κίνδυνο να προκαλέσει αποστροφή στο εκλογικό σώμα, ωστόσο, προς το παρόν ο βασικός στόχος είναι η επιστροφή των ψηφοφόρων που… έχασαν το δρόμο τους. Για μετά… βλέπουμε.

