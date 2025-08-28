Μικρές επιχειρήσεις πιέζονται από υψηλό κόστος και περιορισμένη ρευστότητα – δείκτες κλίματος επιδεινώνονται σημαντικά

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Επιδείνωση του οικονομικού κλίματος για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις καταγράφει νέα έκθεση του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ για το Α’ Εξάμηνο 2025. Οι σχετικοί δείκτες δείχνουν σαφή πτώση στον τζίρο, αυξημένο λειτουργικό κόστος και περιορισμένη ρευστότητα, εντείνοντας την πίεση σε έναν ήδη απαιτητικό επιχειρηματικό περιβάλλον.
Συγκεκριμένα, ο Δείκτης Οικονομικού Κλίματος υποχώρησε κατά 12 μονάδες, φτάνοντας στις 47,2 μονάδες, ενώ ο Δείκτης Προσδοκιών μειώθηκε ελαφρά στις 58,2 μονάδες, αποτυπώνοντας το διαρκές κλίμα αβεβαιότητας και τις περιορισμένες προσδοκίες για βελτίωση.
Η ανάλυση της έρευνας αναδεικνύει ένα πολυδιάστατο πλαίσιο πιέσεων:
Παρά τις δυσκολίες, εντοπίζονται και θετικά στοιχεία:
Συνολικά, η εικόνα που προκύπτει απεικονίζει ένα επιχειρηματικό τοπίο με έντονες προκλήσεις και περιορισμένες θετικές ενδείξεις. Οι όποιες ανοδικές τάσεις λειτουργούν κυρίως ως σημάδια ανθεκτικότητας των μικρών επιχειρήσεων και όχι ως ένδειξη μόνιμης αναστροφής της γενικής τάσης.
