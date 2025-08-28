Μικρές επιχειρήσεις πιέζονται από υψηλό κόστος και περιορισμένη ρευστότητα – δείκτες κλίματος επιδεινώνονται σημαντικά

Επιδείνωση του οικονομικού κλίματος για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις καταγράφει νέα έκθεση του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ για το Α’ Εξάμηνο 2025. Οι σχετικοί δείκτες δείχνουν σαφή πτώση στον τζίρο, αυξημένο λειτουργικό κόστος και περιορισμένη ρευστότητα, εντείνοντας την πίεση σε έναν ήδη απαιτητικό επιχειρηματικό περιβάλλον.

Συγκεκριμένα, ο Δείκτης Οικονομικού Κλίματος υποχώρησε κατά 12 μονάδες, φτάνοντας στις 47,2 μονάδες, ενώ ο Δείκτης Προσδοκιών μειώθηκε ελαφρά στις 58,2 μονάδες, αποτυπώνοντας το διαρκές κλίμα αβεβαιότητας και τις περιορισμένες προσδοκίες για βελτίωση.

Η ανάλυση της έρευνας αναδεικνύει ένα πολυδιάστατο πλαίσιο πιέσεων:

Το 90% των επιχειρήσεων ανέφερε αύξηση του λειτουργικού κόστους μετά την εκκίνηση της ενεργειακής κρίσης.

Το 50% αντιμετώπισε μείωση στον κύκλο εργασιών στο πρώτο εξάμηνο του έτους.

Το 56,7% ανέφερε περαιτέρω επιδείνωση της ρευστότητας σε σύγκριση με τις προκλήσεις του 2018.

Στον τομέα των επενδύσεων, το 53,4% όσων επένδυσαν περιορίστηκαν σε ποσά κάτω των 5.000 ευρώ, ενώ το 83,2% χρησιμοποίησε αποκλειστικά ίδια κεφάλαια.

Παρά τις δυσκολίες, εντοπίζονται και θετικά στοιχεία:

Το 10,1% των επιχειρήσεων προχώρησε σε αύξηση προσωπικού, υποδηλώνοντας προσαρμογή στις ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Το ποσοστό των επιχειρήσεων με ληξιπρόθεσμες οφειλές μειώθηκε στο 24% από 30,2% το προηγούμενο εξάμηνο, δείχνοντας βελτίωση στη διαχείριση υποχρεώσεων.

Συνολικά, η εικόνα που προκύπτει απεικονίζει ένα επιχειρηματικό τοπίο με έντονες προκλήσεις και περιορισμένες θετικές ενδείξεις. Οι όποιες ανοδικές τάσεις λειτουργούν κυρίως ως σημάδια ανθεκτικότητας των μικρών επιχειρήσεων και όχι ως ένδειξη μόνιμης αναστροφής της γενικής τάσης.

Διαβάστε επίσης

Η ακρίβεια τροφοδοτεί τα πλεονάσματα – Aυξάνονται οι προσδοκίες για το «πακέτο» ΔΕΘ

Μεγεθυντικός φακός της ΑΑΔΕ στις επιστροφές φόρου και ΦΠΑ – Ποιοι μπαίνουν στο στόχαστρο

«Καταπέλτης» ο πρόεδρος του εργαζομένων στον τουρισμό: «Έξι χρόνια δεν έμεινε τίποτα όρθιο, παγιώθηκαν 80.000 κενές θέσεις εργασίας»