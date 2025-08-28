Νέα απάντηση του ΠΙΣ στον υπουργό Υγείας : «Τα στοιχεία μας για τις προσλήψεις και αποχωρήσεις από το ΕΣΥ είναι σωστά»

Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος «σήκωσε το γάντι» που πέταξε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, αναφορικά με τον αριθμό των προσλήψεων και τις αποχωρήσεις γιατρών από το ΕΣΥ και επανέρχεται σήμερα απαντώντας εκ νέου στον υπουργό.

Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος (ΠΙΣ) , σε ανακοίνωση που εξέδωσε τη Δευτέρα 25 Αυγούστου, παρέθεσε στοιχεία σχετικά με τις προσλήψεις και αποχωρήσεις γιατρών από το ΕΣΥ όπως προκύπτουν από τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, η οποία ως γνωστόν αποτελεί τον επίσημο κυβερνητικό κόμβο.

Ο υπουργός Υγείας κ. Γεωργιάδης επιχείρησε να απαντήσει στον ΠΙΣ, με την απάντησή του να ξεκινά με την επισήμανση «με τον κ. Πρόεδρο του ΠΙΣ έχω μία κακή προσωπική σχέση».

Ωστόσο ο ΠΙΣ υπενθυμίζει στον υπουργό Υγείας ότι εκπροσωπεί την ιατρική κοινότητα και οφείλει να συμβουλεύει την πολιτεία, είτε είναι αρεστά, είτε δυσάρεστα όσα καταθέτει με τρόπο νηφάλιο και τεκμηριωμένο και χωρίς να εμπλέκει προσωπικές σχέσεις, συμπάθειες ή αντιπάθειες στη συνεργασία του με εκπροσώπους της κυβέρνησης.

«Επί της ουσίας. Η ανάγνωση στα στοιχεία που παραθέτει στην ανάρτησή του ο υπουργός αποδεικνύει πως τα συμπεράσματα του ΠΙΣ είναι απολύτως βάσιμα. Συγκεκριμένα αναφέρει ο υπουργός ότι από τις 790 θέσεις γιατρών που προκηρύχτηκαν τον Οκτώβριο του 2024, μετά από πάροδο ΔΕΚΑ ΜΗΝΩΝ, έχουν γίνει 320 διορισμοί, ενώ 80 θέσεις βρίσκονται ακόμη στα Συμβούλια Κρίσης! Κατά συνέπεια οι αριθμοί αποδεικνύουν την «ελκυστικότητα» του ΕΣΥ με συναισθηματική ουδετερότητα, εφόσον υποψήφιοι προσήλθαν για τις μισές θέσεις της προκήρυξης.» αναφέρει ο ΠΙΣ στην ανακοίνωσή του σημειώνοντας με νόημα ότι: «Οι αριθμοί όμως, εκτός από «απαθείς», είναι και ειλικρινείς αρκεί να τους διαβάζουμε σωστά.»

Αναλυτικά όπως εξηγεί ο ΠΙΣ οι 320 διορισμοί δεν αφορούν όλοι γιατρούς που εισέρχονται στο ΕΣΥ. Αφορούν και γιατρούς που μετακινούνται εντός του ΕΣΥ, παραιτούμενοι από τις θέσεις στις οποίες υπηρετούν.

« Η ΔΙΑΥΓΕΙΑ λοιπόν, την οποία παρακολουθούμε και της οποίας τα ημερήσια στοιχεία επισυνάπτουμε, καταγράφει τόσο την παραίτηση όσο και την πρόσληψη. Άρα όλες οι προσλήψεις δεν αντιστοιχούν σε επιπλέον γιατρούς για το σύστημα. Κατά συνέπεια η «διάψευση» των στοιχείων του ΠΙΣ οφείλεται είτε σε πρόχειρη λανθασμένη αριθμητική, είτε σε άσκηση σοφιστείας.».

Μάλιστα ο ΠΙΣ τονίζει ότι δεν αποτελεί συνεπώς «εμπάθεια», όπως τη χαρακτηρίζει ο υπουργός στην ανακοίνωσή του, η επισήμανση της κακής πορείας προσλήψεων γιατρών στο ΕΣΥ και η ταυτόχρονη επιταχυνόμενη πορεία παραιτήσεων.

Επιπλέον το πρόβλημα που επισημαίνουμε διαρκώς είναι εξαιρετικά δύσκολο και αυτοτελές. Δεν συνδέεται ούτε με την ηλικιακή ακμή του συστήματος, ούτε με την ικανοποίηση των ασθενών. Χρειάζεται, όπως όλα τα προβλήματα υγείας, ηρεμία, γνώση και ψυχραιμία.

Σημειώνεται ότι ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος έχει καταθέσει ολοκληρωμένο πλέγμα προτάσεων και επαναλαμβάνει πως βρίσκεται πάντοτε στη διάθεση της πολιτείας ώστε, «χωρίς άγονες αντιπαραθέσεις, να συμβάλλει στη βελτίωση του δημόσιου συστήματος υγείας».

