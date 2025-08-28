Παναθηναϊκός: Στην Τουρκία για τη ρεβάνς με την Σαμσουνσπόρτ, με στόχο την υπεράσπιση του 2-1

Με στόχο την υπεράσπιση των… κεκτημένων ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από την Σαμσουνσπόρ (20:00, Cosmote Sport 3) στη ρεβάνς του 2-1 στο ΟΑΚΑ, για τα πλέι οφ στο Εuropa League.

Οι «πράσινοι» θα περάσουν στην League Phase του Europa League αν νικήσουν ή αν φέρουν ισοπαλία με οιοδήποτε σκορ. Στην περίπτωση ήττας με ένα γκολ διαφορά θα υπάρξει παράταση ενώ αν χάσουν με μεγαλύτερη διαφορά αποκλείονται και θα συνεχίσουν το ευρωπαϊκό τους ταξίδι στο Conference League.

Στο πρώτο παιχνίδι του ΟΑΚΑ, ο Παναθηναϊκός… έδειξε χαρακτήρα και παρότι βρέθηκε να χάνει με 1-0, κατάφερε να το «γυρίσει», με δύο γκολ από τους αμυντικούς του (Κυριακόπουλος 66’, Πάλμερ-Μπράουν 74’).

Ο κόουτς των «πράσινων» Ρουί Βιτόρια εξέφρασε τη βεβαιότητά του για την πρόκριση στο Europa League, ωστόσο, στον Παναθηναϊκό γνωρίζουν ότι πρέπει να παρουσιάσουν βελτιωμένη εικόνα σε μια δύσκολη έδρα.

Όσον αφορά στον αντίπαλο των «πράσινων», η Σαμσουνσπόρ έχει… προβλήματα με την UEFA, η οποία απαγόρευσε στους οπαδούς της να σηκώσουν προκλητικό πανό με τον Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ.

Σε αγωνιστικό επίπεδο, η Σαμσουνσπόρ έχει ήδη δύο νίκες στο εγχώριο πρωτάθλημα και δεν αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα, με τον Χόλσε να επιστρέφει στην αποστολή, ενώ αντίθετα εκτός βρίσκονται οι Οζμπασκιτσί, Σόουζα και Παζάρ που δεν βρίσκονται στην ευρωπαϊκή λίστα.

Για τον Παναθηναϊκό, ο Ρουί Βιτόρια θα μπορεί να υπολογίζει ξανά τον Φίλιπ Τζούριτσιτς, ενώ δεν υπάρχουν απουσίες της τελευταίας στιγμής.

Η αποστολή απαρτίζεται από τους: Ντραγκόφσκι, Λαφόν, Κότσαρης, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Ιωαννίδης, Ζαρουρί, Τετέ, Μπακασέτας, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Μαντσίνι, Σφιντέρσκι, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Πελίστρι, Γερεμέγεφ, Μπρέγκου, Τζούριτσιτς, Κυριακόπουλος, Φικάι, Λάβδας και Σκαρλατίδης.

Διαιτητής από την UEFA έχει οριστεί ο Ιρφάν Πελίτο από τη Βοσνία, ενώ βοηθοί του θα είναι οι Σενάντ Ιμπρισιμπέγκοβιτς και Νταβόρ Μπέλιο. Τέταρτος ορίστηκε ο Μίλος Γκίγκοβιτς και αυτός από την Βοσνία, ενώ στο VAR θα είναι οι Πολ Βαν Μπόελεκ και Ρόμπιν Χένσγκενς, αμφότεροι από την Ολλανδία.

