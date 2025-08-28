Airbnb: Περιορισμοί και νέοι κανόνες δεν ανακόπτουν τις βραχυχρόνιες μισθώσεις στην Ελλάδα

Παρά τους νέους φορολογικούς κανόνες και τις απαγορεύσεις που τέθηκαν σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2025 για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις, η αγορά συνεχίζει να καταγράφει άνοδο στον αριθμό των ακινήτων που διατίθενται για βραχυχρόνια ενοικίαση. Η πρώτη απογραφή της ΕΛΣΤΑΤ, αξιοποιώντας και τα στοιχεία από το «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Μίσθωσης» της ΑΑΔΕ, κατέδειξε ότι στο τέλος του 2024 τα ακίνητα τύπου Airbnb στην Ελλάδα είχαν φτάσει τα 207.572, εκ των οποίων τα 59.793 βρίσκονται στην Αττική, επιβεβαιώνοντας την υψηλή συγκέντρωση στην πρωτεύουσα.

Η αύξηση συνεχίζεται και το 2025, με εκτιμήσεις να φέρνουν τον αριθμό των «δεσμευμένων» ακινήτων κοντά στα 250.000 έως το τέλος του έτους. Αυτό σημαίνει ότι, παρά τους περιορισμούς και τα μέτρα που έχουν εφαρμοστεί, οι ιδιοκτήτες εξακολουθούν να προτιμούν τη βραχυχρόνια διάθεση μέσω πλατφορμών, καθώς παραμένει σημαντικά πιο επικερδής σε σχέση με τη μακροχρόνια μίσθωση.

Με το στεγαστικό πρόβλημα να παραμένει έντονο, ειδικά στο λεκανοπέδιο της Αττικής, όπου οι τιμές των ενοικίων έχουν σημειώσει άλμα τα τελευταία χρόνια χωρίς σαφή σημάδια αποκλιμάκωσης, θεωρείται βέβαιο ότι οι περιορισμοί για νέα Airbnb στα τρία πρώτα διαμερίσματα του κέντρου της Αθήνας θα παραταθούν. Παράλληλα, εξετάζεται η δυνατότητα γεωγραφικής επέκτασης των περιορισμών, καθώς μετά την 1η Ιανουαρίου 2025 παρατηρήθηκε αύξηση των αιτήσεων για τα γειτονικά διαμερίσματα του κέντρου. Αντίστοιχα, η ζήτηση για βραχυχρόνιες μισθώσεις παραμένει υψηλή σε τουριστικές περιοχές της χώρας, με την περιφέρεια του Νότιου Αιγαίου να καταγράφει 29.568 ακίνητα, ξεπερνώντας ακόμα και την Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλονίκη με 26.280 ακίνητα.

Νέοι κανόνες λειτουργίας

Από την 1η Οκτωβρίου 2025, τίθενται σε εφαρμογή νέοι κανόνες για τα βραχυχρόνια μισθωμένα ακίνητα. Συγκεκριμένα, κάθε ακίνητο θα πρέπει:

Να αποτελεί χώρο κύριας χρήσης με φυσικό φωτισμό, αερισμό και κλιματισμό.

Να διαθέτει ασφάλιση έναντι αστικής ευθύνης για ζημιές ή ατυχήματα.

Να διαθέτει υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη, πυροσβεστήρες, ανιχνευτές καπνού, ρελέ διαρροής ή αντιηλεκτροπληξιακό και σήμανση διαφυγής.

Να διαθέτει πιστοποιητικό μυοκτονίας και απεντόμωσης, φαρμακείο με είδη πρώτων βοηθειών και οδηγό με τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης.

Έλεγχοι και πρόστιμα

Η συμμόρφωση με τα παραπάνω θα διαπιστώνεται μέσω επιτόπιων ελέγχων από υπαλλήλους του υπουργείου Τουρισμού ή σε μικτά συνεργεία με την ΑΑΔΕ. Τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν από τον έλεγχο, ο διαχειριστής ενημερώνεται για να προσκομίσει τα απαραίτητα στοιχεία. Αν χρειαστεί, μπορεί να ζητηθεί συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας.

Σε περίπτωση άρνησης εισόδου ή μη συμμόρφωσης, επιβάλλεται αυτοτελές πρόστιμο 5.000 ευρώ. Εάν εντός ενός έτους επαναληφθεί η παράβαση, το πρόστιμο διπλασιάζεται στα 10.000 ευρώ και κάθε επόμενη παραβίαση τετραπλασιάζεται, φτάνοντας τα 20.000 ευρώ.

Συνολικά, η αγορά των βραχυχρόνιων μισθώσεων στην Ελλάδα παραμένει δυναμική, με τις προκλήσεις της να συνυπάρχουν με τις υψηλές αποδόσεις για τους ιδιοκτήτες, διαμορφώνοντας ένα τοπίο όπου η ζήτηση υπερβαίνει συχνά την προσφορά και οι νέοι κανόνες προσπαθούν να φέρουν τάξη και ασφάλεια σε μια συνεχώς αναπτυσσόμενη αγορά.

