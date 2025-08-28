search
ΠΕΜΠΤΗ 28.08.2025
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Σταύρος Χριστακόπουλος ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Δημοσιεύτηκε στο ΠΟΝΤΙΚΙ

τεύχος 2401
28/08/2025
28.08.2025 10:00

Σκυλοφάγωμα με εκλογικό ορίζοντα

Δημοσιεύτηκε στο ΠΟΝΤΙΚΙ

τεύχος 2401
28/08/2025
28.08.2025 10:00
Όλο και πιο έντονα προεκλογικά χαρακτηριστικά θα προσλαμβάνει η κόντρα των πολιτικών αρχηγών ενόψει της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, αλλά και ύστερα απ’ αυτήν. Οι λόγοι είναι πολλοί, αλλά δύο οι σημαντικότεροι:

● Ο πρώτος είναι ότι ουδείς γνωρίζει εάν η φετινή ΔΕΘ θα είναι η τελευταία του Μητσοτάκη ως πρωθυπουργού πριν από τις επερχόμενες εκλογές.

● Ο δεύτερος είναι η εκκρεμότητα Τσίπρα: θα εμφανιστεί με νέο κόμμα ή όχι;

Το αν ο Μητσοτάκης θα πάει σε εκλογές νωρίτερα από το καλοκαίρι του 2026 είναι, προς το παρόν, αρμοδιότητα καφεμαντών, χειρομαντών και άλλων συναφών ειδικοτήτων. Ωστόσο αποτελεί σοβαρή πολιτική εκκρεμότητα.

Επομένως, με δεδομένο ότι η δημοσκοπική τάση της Ν.Δ. συνεχίζει να κινείται μεταξύ στασιμότητας και καθόδου, είναι εύλογο η ίδια να παίζει πολύ δυναμικά τα χαρτιά της και η αντιπολίτευση, κυρίως η αξιωματική, να τα δίνει όλα για να ξεκολλήσει από τον βάλτο του 12% έως 15%.

Εδώ όμως υπάρχει η δεύτερη μεγάλη εκκρεμότητα, καθώς το αν ο Τσίπρας θα εμφανίσει νέο κόμμα ή όχι θα καθορίσει πάρα πολλά για το αντιπολιτευτικό τοπίο.

Προβλέψεις ούτε σε αυτό το θέμα είναι σώφρον να κάνουμε, αφού συζητάμε για ένα κόμμα για το οποίο δεν ξέρουμε τίποτε πλην του ονόματος του αρχηγού του: ούτε στελέχη, ούτε θέσεις, ούτε κάτι άλλο.

Είναι, ωστόσο, βέβαιο πως τυχόν μη δημιουργία του φημολογούμενου νέου κόμματος, ύστερα από τόση επικοινωνιακή φασαρία, θα λογαριαστεί ως ήττα του Τσίπρα: Αν δεν μπει στο παιχνίδι τη δυσκολότερη στιγμή του Μητσοτάκη, πότε θα το κάνει;

Το ενδιαφέρον πάντως σε ό,τι αφορά το «κόμμα Τσίπρα» είναι πως, σύμφωνα με όσα σήμερα μπορεί κάποιος να εκτιμήσει, σε πρώτη φάση δεν θα δώσει τη μάχη με τη Ν.Δ., αλλά με το ΠΑΣΟΚ, ώστε να ξεκαθαρίσει ποιος θα είναι ο κύριος αντίπαλος του κυβερνώντος κόμματος στις επόμενες εκλογές.

Φυσικά, ο χαμένος χάνεται, ενώ και η περίπτωση μιας ισοπαλίας κάτω από το 15% είναι εφιαλτική για τους δύο μονομάχους της Κεντροαριστεράς.

Αυτό φαίνεται πως είναι και το σενάριο που επιθυμεί σφόδρα το Μαξίμου, το οποίο πολύ θα βολευτεί με την αλληλεξουδετέρωση των δύο βασικών αντιπάλων του – και ακόμη περισσότερο εάν έχει σκοπό να πάει σε αλλαγές στον εκλογικό νόμο, συνδεδεμένες με τη διαφορά του πρώτου από το δεύτερο κόμμα, όπως φημολογείται.

Παρότι λοιπόν το τοπίο παραμένει σχετικά θολό, οι πολιτικές αντιπαραθέσεις έχουν αναγκαστικά εκλογικό ορίζοντα και συνεπώς θα είναι πολύ πιο έντονες και τοξικές συγκριτικά με την προηγούμενη διετία.

