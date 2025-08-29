ΔΕΗ: Συμμετοχή στο TWINVEST με πλατφόρμα Ψηφιακού Διδύμου για αποδοτικότερα αιολικά πάρκα και βιώσιμες επενδύσεις

Την ένταξή του στο ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο TWINVEST, ανακοίνωσε ο Όμιλος ΔΕΗ μια πρωτοβουλία που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Horizon Europe της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει ως στόχο την ανάπτυξη ενός προηγμένου Ψηφιακού Διδύμου (Digital Twin) για χερσαία αιολικά πάρκα. Η διάρκεια του έργου ανέρχεται σε 3,5 έτη (2024–2027), με βασικό σκοπό τη βελτίωση της λειτουργίας, της συντήρησης και της αξιολόγησης επενδύσεων στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Το TWINVEST φιλοδοξεί να δημιουργήσει μια πλατφόρμα προσομοίωσης που θα συνδυάζει τεχνητή νοημοσύνη, ανάλυση δεδομένων και τεχνικές προγνωστικής συντήρησης, προσφέροντας πολύτιμα εργαλεία για την αύξηση της αποδοτικότητας και τη μείωση του κόστους λειτουργίας αιολικών εγκαταστάσεων. Παράλληλα, θα επιτρέπει τη διαμόρφωση σεναρίων εικονικών επενδύσεων, λαμβάνοντας υπόψη κρίσιμους παράγοντες όπως η αποθήκευση ενέργειας, οι διακυμάνσεις ζήτησης, οι τιμές αγοράς, αλλά και το εκάστοτε κανονιστικό πλαίσιο.

Η ΔΕΗ, στο πλαίσιο της συμμετοχής της, αξιοποιεί το αιολικό πάρκο Κουρομάντρι στη Ναυπακτία (ισχύος 8 MW), παρέχοντας κρίσιμα δεδομένα σε πραγματικό χρόνο. Στα δεδομένα αυτά περιλαμβάνονται η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, η διάταξη της εγκατάστασης, μετεωρολογικές μετρήσεις, ιστορικά αρχεία συντήρησης και πληροφορίες από αισθητήρες. Η αξιοποίηση των στοιχείων αυτών θα επιτρέψει τη βελτίωση της προγνωστικής συντήρησης και τη μείωση των απρογραμμάτιστων διακοπών λειτουργίας.

Επιπλέον, η ΔΕΗ συμμετέχει ενεργά στον σχεδιασμό ενός σεναρίου εικονικής επένδυσης, το οποίο προβλέπει την αναβάθμιση υφιστάμενων εγκαταστάσεων, την ενσωμάτωση νέων ανεμογεννητριών ή την τροποποίηση υφιστάμενων μονάδων. Μέσω της προσομοίωσης θα μπορούν να εξετάζονται περιπτώσεις ακραίων καιρικών φαινομένων ή αιφνίδιων ανατροπών στις συνθήκες της αγοράς ενέργειας.

Το έργο TWINVEST εντάσσεται στον ευρύτερο στρατηγικό σχεδιασμό της ΔΕΗ για ψηφιακό μετασχηματισμό, καινοτομία και πράσινη ανάπτυξη. Σηματοδοτεί, επίσης, το επόμενο βήμα στην προσπάθεια του Ομίλου να εξελιχθεί σε Powertech εταιρεία, όπου η τεχνολογία λειτουργεί ως καταλύτης για βιώσιμη ανάπτυξη και βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας.

Παράλληλα, η συμμετοχή στο TWINVEST συμπληρώνει άλλα ερευνητικά έργα στα οποία η ΔΕΗ έχει ενεργό ρόλο, όπως τα RAIDO, DCFlex και XTRUST-6G, επιβεβαιώνοντας την αποφασιστικότητα του Ομίλου να παραμείνει στην αιχμή της τεχνολογικής εξέλιξης.

Τέλος, η παρουσία της ΔΕΗ σε θεσμικά όργανα και πρωτοβουλίες, όπως η DIGITALEUROPE και το Energy Executive Council, ενισχύει τη φωνή της Ελλάδας στη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής ατζέντας για την ενέργεια και την ψηφιακή πολιτική, καθιστώντας τον Όμιλο σημαντικό συνομιλητή στη μετάβαση προς μια πιο πράσινη και τεχνολογικά ώριμη Ευρώπη.

Διαβάστε επίσης

Η ακρίβεια τροφοδοτεί τα πλεονάσματα – Aυξάνονται οι προσδοκίες για το «πακέτο» ΔΕΘ

Μεγεθυντικός φακός της ΑΑΔΕ στις επιστροφές φόρου και ΦΠΑ – Ποιοι μπαίνουν στο στόχαστρο

«Καταπέλτης» ο πρόεδρος του εργαζομένων στον τουρισμό: «Έξι χρόνια δεν έμεινε τίποτα όρθιο, παγιώθηκαν 80.000 κενές θέσεις εργασίας»