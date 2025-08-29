Η UniCredit ανεβάζει στο 26% το ποσοστό της στην Alpha Bank, ενισχύοντας στρατηγική συνεργασία Ευρώπης

Ενισχύει τη θέση της στην ελληνική τραπεζική αγορά, η UniCredit, αυξάνοντας το ποσοστό συμμετοχής της στην Alpha Bank κατά περίπου 5%, φθάνοντας πλέον στο 26% του μετοχικού της κεφαλαίου. Η κίνηση αυτή εντάσσεται στη διαδικασία εποπτικών εγκρίσεων που έχει ήδη δρομολογήσει, με στόχο να φτάσει έως και το 29,99%. Το ποσοστό άνω του 9,99% εξακολουθεί να διακρατείται μέσω χρηματοοικονομικών παραγώγων μέχρι να ολοκληρωθεί η έγκριση, οπότε και θα μετατραπεί σε μετοχές.

Η Alpha Bank, σε σχετική ενημέρωση, υπογράμμισε ότι η αύξηση της συμμετοχής δεν αποτελεί απλώς επενδυτική επιλογή αλλά αντανακλά τη στρατηγική σημασία που αποδίδει η UniCredit στη συνεργασία των δύο ομίλων, καθώς και την εμπιστοσύνη της στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας.

Η συνεργασία των δύο πλευρών, που ξεκίνησε πριν από λιγότερο από δύο χρόνια, έχει εξελιχθεί σε βασικό πυλώνα ανάπτυξης, με συνέργειες σε asset & wealth management, transaction banking, trade finance, advisory, διεθνή κοινοπρακτικά δάνεια και bancassurance. Οι τομείς αυτοί έχουν ήδη αποφέρει ουσιαστικά αποτελέσματα, ενισχύοντας την κερδοφορία και βελτιώνοντας την εξυπηρέτηση των πελατών τόσο στην Ελλάδα όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Η αύξηση του ποσοστού στο 26% αποτελεί ακόμη ένα βήμα στη στρατηγική πορεία που έχει χαράξει η UniCredit, η οποία έχει αιτηθεί από τις εποπτικές αρχές άδεια για να φτάσει έως το 29,99%. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η UniCredit θα ενσωματώνει σχεδόν το ένα τρίτο των καθαρών κερδών της Alpha Bank στα δικά της αποτελέσματα, σηματοδοτώντας ακόμη στενότερη σύνδεση των δύο ομίλων. Την ίδια στιγμή, η Alpha Bank προχωρά σε πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών ύψους €211 εκατ. για τη χρήση 2024 και σε διανομή προμερίσματος, ενισχύοντας την αξία για τους μετόχους.

Η συνεργασία UniCredit – Alpha Bank προβάλλεται πλέον ως υπόδειγμα τραπεζικής ολοκλήρωσης στην Ευρώπη, συνδυάζοντας ισχυρή τοπική παρουσία με διεθνές δίκτυο και τεχνογνωσία. «Η επένδυσή μας στην Alpha ξεπέρασε τις προσδοκίες και συνεχίζει να αποτελεί στρατηγικό πεδίο ανάπτυξης» ανέφερε ο CEO της UniCredit, Andrea Orcel, υπογραμμίζοντας τη σημασία της σχέσης για τον όμιλο. Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος της Alpha Bank, Βασίλης Ψάλτης, χαρακτήρισε την κίνηση «ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης» στη στρατηγική της τράπεζας και στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, επισημαίνοντας τη συμβολή της συνεργασίας στη δημιουργία αξίας για μετόχους και πελάτες.

