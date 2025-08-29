Υπουργικό: Έμφαση στην καθημερινότητα έδωσε ο πρωθυπουργός -Ειδική αναφορά στα 4 ιδιωτικά ΑΕΙ που πήραν άδεια

Καθημερινότητα και μεταρρυθμίσεις ήταν το δίπτυχο της εισήγησης του πρωθυπουργού στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, στο «παρά δέκα» της ΔΕΘ.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι «στο κέντρο της σημερινής μας συνάντησης είναι η βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη, η οποία, προφανώς, περνά μέσα από τη συλλογική ανάπτυξη της χώρας. Είναι θέματα τα οποία θα μας απασχολήσουν το επόμενο Σαββατοκύριακο στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, όπου θα έχω την ευκαιρία να παρουσιάσω τους βασικούς άξονες της οικονομικής μας πολιτικής για το 2026» προσθέτοντας ότι «σήμερα έχουμε την ευκαιρία να εξετάσουμε δύο συν δύο πρωτοβουλίες, οι οποίες έχουν ένα πολύ ουσιαστικό κοινωνικό αλλά και αναπτυξιακό αποτύπωμα. Να ξεκινήσω με τις σημαντικές πρωτοβουλίες του Υπουργείου Παιδείας, οι οποίες αφορούν σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες.

Θα έχει την ευκαιρία η Σοφία Ζαχαράκη και ενόψει της έναρξης της σχολικής χρονιάς, να μας μιλήσει και να μας κάνει μια συνολική επισκόπηση των πολύ σημαντικών βημάτων προόδου που έχουν γίνει στον τομέα της παιδείας ουσιαστικά τα τελευταία χρόνια να μας μιλήσει για τους διαδραστικούς πίνακες, οι οποίοι πια έχουν εγκατασταθεί σε όλα τα σχολεία, για τα κιτ ρομποτικής, τα οποία ξεπερνούν πλέον τα 117 χιλιάδες σε όλη την επικράτεια» ανέφερε ο Πρωθυπουργός.

«Ξεκινάω με αυτές τις δύο παρεμβάσεις, διότι δεν νομίζω ότι συνιστούν απλά μια προσαρμογή του εκπαιδευτικού μας συστήματος στην ψηφιακή εποχή, αλλά μια κεντρική πολιτική επιλογή της κυβέρνησης με βαθύ κοινωνικό πρόσημο. Κάθε παιδί στην Ελλάδα, ανεξάρτητα από το εισόδημα των γονιών του, να έχει ισότιμη πρόσβαση στα εργαλεία μάθησης του 21ου αιώνα. Και είναι μια προσπάθεια η οποία προφανώς δεν αφορά μόνο τους μαθητές», πρόσθεσε.

Και όπως συμπλήρωσε, «αφορά και τους δασκάλους μας και τους καθηγητές μας, οι οποίοι θα λάβουν μέρος σε δράσεις κατάρτισης στις νέες τεχνολογίες. Δεν αρκεί να έχουμε μόνο διαδραστικούς ψηφιακούς πίνακες στα σχολεία. Πρέπει και οι καθηγητές να έχουν τα εργαλεία εκείνα για να μπορούν να τους χρησιμοποιούν και να τους εντάσσουν στην καθημερινότητά τους. Εξοπλίζουμε τα εργαστήρια των Φυσικών Επιστημών, κάνουμε μία σημαντική παρέμβαση αναβαθμίζοντας τα μουσικά μας σχολεία με νέα όργανα».

Σχετικά με τα κέντρα καινοτομίας και το δωρεάν ψηφιακό φροντιστήριο είπε: «Μέσα στη χρονιά θα έχουν αναδειχθεί κέντρα Καινοτομίας και στις 13 Περιφερειακές Διευθύνσεις, ενώ είναι πολύ σημαντικό ότι θα εμπλουτιστούν και μαθήματα, αλλά και θα ενισχυθεί και το δωρεάν ψηφιακό φροντιστήριο το οποίο λειτουργεί από πέρυσι. Θα έχουμε την ευκαιρία μάλιστα και την επόμενη Παρασκευή, λίγο πριν την έναρξη της Διεθνούς Έκθεσης, να παρουσιάσουμε μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία μαζί με μια κορυφαία εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης, η οποία εντάσσει πια τα εργαλεία της τεχνητής νοημοσύνης στην υποστήριξη των μαθητών, οι οποίοι καλούνται να δώσουν να προετοιμαστούν για τις πανελλαδικές εξετάσεις».

Όσον αφορά στα μη κρατικά ΑΕΙ, ο πρωθυπουργός είπε ότι «η φετινή ακαδημαϊκή χρονιά θα υποδεχθεί μια εμβληματική καινοτομία, για την οποία η παράταξη μας έχει αγωνιστεί εδώ και δεκαετίες. Έχω ενημερωθεί ότι θα έχουμε τέσσερα πρώτα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια τα οποία θα ανοίξουν για πρώτη φορά στη χώρα μας. Είναι μια μεταρρύθμιση η οποία καθυστέρησε δεκαετίες. Για πρώτη φορά παίρνει σάρκα και οστά».

Τόνισε, δε, ότι «το γεγονός -να το τονίσω αυτό- ότι δεν αδειοδοτήθηκε, τουλάχιστον σε πρώτη φάση -υπάρχει πάντα η δυνατότητα αυτό να γίνει στη συνέχεια, εφόσον τροποποιηθούν οι σχετικοί φάκελοι-, το σύνολο των ιδρυμάτων που υπέβαλαν αίτηση, αποδεικνύει ακριβώς πόσο αυστηρός ήταν και είναι ο σχετικός έλεγχος για τον οποίο τάχα ανησυχούσαν κάποιοι, ενώ διαψεύστηκαν πανηγυρικά και όσοι επιμένουν σε μια μίζερη κριτική», προσθέτοντας ότι «θα έλεγα ότι αυτή η μεταρρύθμιση δεν αποτελεί μια νίκη της κυβέρνησης, αλλά είναι μια νίκη της απλής λογικής έναντι της ιδεοληψίας. Είναι και μια στιγμή δικαίωσης για όλες εκείνες τις οικογένειες που επί χρόνια πλήρωναν σπουδές των παιδιών τους στο εξωτερικό, όταν αυτά θα μπορούσαν ενδεχομένως να σπουδάσουν στην πατρίδα μας».

Επίσης, αναφέρθηκε στο στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης, που κάνει ακόμα πιο απλή την αδειοδότηση επιχειρήσεων, ιδίως στη βιομηχανία, λέγοντας ότι «είναι μία ακόμα σημαντική μεταρρύθμιση, η οποία περιορίζει τη γραφειοκρατία και βάζει μία ακόμα “ψηφίδα” σε αυτή την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της χώρας μας, το οποίο ήδη δρομολογείται με ένα πλέγμα συνεκτικών πολιτικών».

Ενώ σχετικά με την αδειοδότηση των περιφερειακών σταθμών, υπογράμμισε ότι «είναι πολύ σημαντικό στην εποχή των fake news η ενημέρωση να αποκτά διαφάνεια, να διασφαλίζονται οι θέσεις εργασίας, η ανεξαρτησία των δημοσιογράφων, αλλά να υπάρχουν και εγγυήσεις, θα έλεγα, βιωσιμότητας των επιχειρήσεων του χώρου. Όλα αυτά μετά το νομοσχέδιο για το Μητρώο του Έντυπου και του Ηλεκτρονικού Τύπου, τις ρυθμίσεις για τη νέα ΕΡΤ, που νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε ότι γίνεται ολοένα και πιο ποιοτική».

