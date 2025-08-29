Τα σενάρια πρόωρης κάλπης, η αδυναμία συγκατοίκησης σε υπουργείο αιχμής, η βεντέτα Ζωής με Τσίπρα, το βαρίδι Καρτερός και η ιδέα Κακλαμάνη για την εξεταστική

Καλημέρα σας

Τα τελευταία 24ωρα μπαίνει στην πολιτική συζήτηση, έστω και δειλά δειλά, έστω και ακροθιγώς το σενάρια περί πρόωρων εκλογών.

Όχι μέσα στο 2025, που είπε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, αλλά το 2026. Ως κάπως πιθανό το πρώτο εξάμηνο και με περισσότερες πιθανότητες στο δεύτερο μισό της χρονιάς.

Δεν έχω λόγο αυτή την ώρα να μην πιστέψω τις κυβερνητικές διαβεβαιώσεις.

Άλλωστε, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έμεινε πιστός στη δέσμευσή του την προηγούμενη θητεία.

Αλλά και μόνο που αρχίζει μέσα σε αυτό το κλίμα – μετράει το συγκεκριμένο στοιχείο – μία συζήτηση για πρόωρες κάλπες, δείχνει ότι η κυβέρνηση έχει πρόβλημα. Και γιατί έχει πρόβλημα; Διότι η συζήτηση δεν προέρχεται καν από την αντιπολίτευση, που παραδοσιακά στην Ελλάδα ζητούσε εκλογές από τον πρώτο ή έστω από τον δεύτερο χρόνο μίας τετραετίας. Αλλά επειδή η συζήτηση ξεκινά από… μόνη της, από διάφορες πλευρές που δεν σχετίζονται σώνει και καλά με κάποια αντιπολιτευτική σκοπιμότητα κομματικού τύπου. Με την αντιπολίτευση σε αυτή την κατάσταση μάλιστα, μόνο από κει δεν θα μπορούσε να ξεκινήσει αυτή η κουβέντα…

Αδυναμία συγκατοίκησης

Η πληροφορία που κυκλοφόρησε ότι υπουργός δεν συνεργάζεται καλά με υφυπουργό του και έχει ζητήσει την απομάκρυνσή του (ή την απομάκρυνσή της) έπεσε σαν βόμβα στα κυβερνητικά γραφεία.

Οι πηγές μου ρώτησαν και έμαθαν – πολλά περισσότερα απ’ όσα μπορούν να γραφτούν.

Από αυτά που γράφονται, μου είπαν ότι δεν μιλιούνται οι δύο τους. Ο/η υπουργός δεν αντέχει τον/την υφυπουργό του.

Μου είπαν ότι είναι του ιδίου φύλου, για να με βοηθήσουν να εντοπίσω το υπουργείο. Το οποίο θεωρείται υπουργείο αιχμής.

Μου είπαν ακόμα ένα σημαντικό: Πως ο/η υφυπουργός είναι δύσκολο να φύγει από την κυβέρνηση. Διότι εάν φύγει, παραμονεύει πολιτικός αρχηγός (του… ιδίου φύλου) που θα τον/την ήθελε στο κόμμα του/της.

Από την κυβέρνηση δύσκολο λοιπόν να φύγει. Θα δούμε εάν είναι δύσκολο να φύγει κι από το υπουργείο.

Η βεντέτα Ζωής με Τσίπρα

Για να πάρετε μία γεύση από τα μελλούμενα γύρω από την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα με δικό του, νέο κόμμα, αρκεί να δείτε την επίθεση που εξαπέλυσε εναντίον του η Ζωή Κωνσταντοπούλου!

Και ξέρουμε όλοι πολύ καλά πόσο σκληρή μπορεί να γίνει η Ζωή στις πολιτικές της αντιπαραθέσεις. Όχι στο γενικό πεδίο, όχι. Όταν επιτίθεται σε πρόσωπα, είναι το ενδιαφέρον.

Και φυσικά δείχνει τις διαθέσεις, που υπάρχουν στον ευρύτερο, πολυδιασπασμένο χώρο του παλαιού ΣΥΡΙΖΑ.

Αν όχι της ίδιας σκληρότητας και με προσωπικό τόνο, αλλά πάντως ανάλογης διάθεσης θα είναι και οι επιθέσεις που θα εξαπολύσουν κι άλλοι πρώην σύντροφοι και συντρόφισσες στον Τσίπρα.

Το πρώτο ερώτημα είναι: Θα απαντά ο Αλέξης σε αυτές τις επιθέσεις; Και πώς; Διότι μπορεί να δέχεται καθημερινά βολές. Και αντί να ασχολείται με τον Μητσοτάκη θα πρέπει να αναλώνεται σε αυτά τα μέτωπα, σπαταλώντας δυνάμεις.

Το δεύτερο ερώτημα είναι: Μπορεί να σέρνεται η συζήτηση, η σεναριολογία και όλος αυτός ο θόρυβος για το νέο κόμμα, επί μήνες; Ακούγεται μάλλον περίεργο, κουραστικό, αν όχι και αμφιλεγόμενο πλάνο για την αναμενόμενη «επιστροφή»…

– Μιας και είπαμε για το πλάνο, ίσως οι απορίες περιττεύουν. Διότι το επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα δεν φαίνεται να έχει.. κάτι νέο. Παραμένει η παλιά φωλιά. Κι από παλιές φωλιές δεν γίνεται να ακούσεις καινούργια κελαηδίσματα, που έλεγε και ο Θερβάντες στον Δον Κιχώτη.

– Όταν, για παράδειγμα, παραμένει βασικός σύμβουλος του πρώην πρωθυπουργού, ο Θανάσης Καρτερός, οι προσδοκίες χαμηλώνουν. Ο Καρτερός ήταν από τους ανθρώπους – τα βαρίδια δηλαδή, που οδήγησαν τον Τσίπρα στα απανωτά λάθη μίας ολόκληρης περιόδου. Το πολύ πολύ τώρα να… οδηγήσει τον Τσίπρα με βάση τα… οράματα που έβλεπε τον καιρό του Τσέρνομπιλ! Γίνεται;

Η έναρξη της εξεταστικής

Στις 14 Σεπτεμβρίου, που γιορτάζεται η Ύψωση του Τιμίου Σταυρού στην Ορθοδοξία, θα κληθούν οι γαλάζιοι βουλευτές μέλη της εξεταστικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, να σηκώσουν το δικό τους σταυρό. Αυτός του μαρτυρίου!

Διότι η εξεταστική θα είναι μαρτύριο – και όχι απλή διέξοδος – για τη ΝΔ, έναντι μίας προανακριτικής, που τελικά απορρίφθηκε.

Για τη Δευτέρα λοιπόν, μετά την ολοκλήρωση της παρουσίας των πολιτικών αρχηγών στη ΔΕΘ, τοποθετείται, λένε οι πληροφορίες, η έναρξη των εργασιών της εξεταστικής.

Μπορεί να είναι και… συμβολική η επιλογή του Νικήτα Κακλαμάνη για το χρόνο της πρώτης συνεδρίασης.

Κι όποιος αντέξει.

Θα περιμένω τις ζωντανές μεταδόσεις με τις καταθέσεις εμπλεκομένων προσώπων…

Φήμες για εξαγορά που θα δημιουργήσουν νέο ηγέτη αγοράς

Στον χώρο των καταναλωτικών αγαθών κυκλοφορούν έντονες φήμες για το ενδιαφέρον μίας από τις μεγαλύτερες εταιρίες του κλάδου να εξαγοράσει ομοειδή επιχείρηση, σε μία κίνηση που, αν επιβεβαιωθεί, θα την καταστήσει ηγέτη της αγοράς. Οι πληροφορίες δεν έχουν ακόμη επίσημη επιβεβαίωση, αλλά όσοι παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις επισημαίνουν ότι η στρατηγική λογική της εξαγοράς φαίνεται να έχει βάση.

Από τα παρασκήνια της βιομηχανίας τονίζεται ότι η διαδικασία θα είναι μακρά και πολυσύνθετη. Η συμφωνία δεν αφορά μόνο την τιμή εξαγοράς, αλλά και πολύπλοκες διαδικασίες due diligence, νομικές και κανονιστικές εγκρίσεις, καθώς και την ενσωμάτωση δύο διαφορετικών συστημάτων οργάνωσης και κουλτούρας. Οι αναλυτές της αγοράς σημειώνουν ότι ακόμη και αν οι δύο πλευρές συμφωνήσουν, η ολοκλήρωση του deal μπορεί να πάρει μήνες ή και χρόνια.

Η προοπτική της εξαγοράς έχει ήδη προκαλέσει συζητήσεις στους κόλπους του κλάδου, καθώς μια τέτοια κίνηση θα αλλάξει τις ισορροπίες και θα ενισχύσει σημαντικά τη διαπραγματευτική θέση της νέας ηγετικής εταιρίας απέναντι σε προμηθευτές και καταναλωτές. Παράλληλα, η αγορά παρακολουθεί προσεκτικά τις αντιδράσεις των ανταγωνιστών, οι οποίοι ενδέχεται να αναζητήσουν δικές τους στρατηγικές κινήσεις για να διατηρήσουν ή να ενισχύσουν τη θέση τους.

Ειδικοί της αγοράς επισημαίνουν ότι, παρότι οι φήμες μπορεί να ευσταθούν, ο δρόμος για την ολοκλήρωση μιας τόσο σημαντικής εξαγοράς θα είναι μακρύς, απαιτώντας υπομονή, διαπραγματευτική ευελιξία και προσεκτικό σχεδιασμό. Μέχρι τότε, η αγορά θα παραμένει σε εγρήγορση, καθώς η οποιαδήποτε εξέλιξη αναμένεται να δώσει το στίγμα για τις μελλοντικές κινήσεις στον κλάδο των καταναλωτικών αγαθών.

