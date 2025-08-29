Το ηλεκτρονικό εμπόριο στο «ραντάρ» της ΑΑΔΕ: Σαρωτικοί έλεγχοι και αόρατες συναλλαγές στο στόχαστρο

Το ηλεκτρονικό εμπόριο βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο του φοροελεγκτικού μηχανισμού. Η ΑΑΔΕ ανεβάζει ταχύτητες, εντείνει τους ελέγχους και σαρώνει ψηφιακές πλατφόρμες, αναζητώντας τις «αόρατες» συναλλαγές που ξεφεύγουν από τα ραντάρ του myDATA και των ηλεκτρονικών πληρωμών. Η κίνηση αυτή εντάσσεται στη συνολική στρατηγική της φορολογικής διοίκησης για περιορισμό της φοροδιαφυγής, αλλά ταυτόχρονα ανοίγει μια συζήτηση για την αποτελεσματικότητα και τα όρια των νέων εργαλείων.

Μια ειδική ομάδα της ΑΑΔΕ αξιοποιεί τεχνητή νοημοσύνη και αλγόριθμους, «σαρώνοντας» δεδομένα συναλλαγών και συγκρίνοντάς τα με όσα δηλώνουν οι επιχειρήσεις στο myDATA και στις φορολογικές τους δηλώσεις. Στόχος: να εντοπιστούν αποκλίσεις, να αποκαλυφθούν αδήλωτα εισοδήματα και να αποκατασταθεί η τάξη σε μια αγορά που συνεχώς εξελίσσεται και βρίσκει νέους τρόπους να παρακάμπτει το σύστημα. Παρά τις δυνατότητες παρακολούθησης, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι τα «παράθυρα» φοροδιαφυγής παραμένουν, ιδιαίτερα μέσα από εταιρείες κούριερ και διεθνείς πλατφόρμες.

Οι έλεγχοι καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα στοιχείων: από αγοραπωλησίες, τραπεζικές κινήσεις, δηλώσεις ΦΠΑ και τζίρους, μέχρι παραδόσεις προϊόντων μέσω courier. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται σε συναλλαγές χωρίς φορολογικά παραστατικά, που θεωρούνται υψηλού κινδύνου, ενώ οι αλγόριθμοι της ΑΑΔΕ αναζητούν μοτίβα που υποδεικνύουν πιθανές παραβάσεις. Ταυτόχρονα, οι έλεγχοι αξιοποιούν δεδομένα από προηγούμενες έρευνες και καταγγελίες, ώστε η εποπτεία να είναι όσο το δυνατόν πιο «στοχευμένη».

Η νομοθεσία προβλέπει αυστηρά πρόστιμα έως 500.000 ευρώ και αναστολή λειτουργίας για πλατφόρμες που δεν συνεργάζονται με την ΑΑΔΕ, ενώ οι χρήστες που αρνούνται να δηλώσουν στοιχεία κινδυνεύουν με κλείσιμο λογαριασμών και παρακράτηση πληρωμών. Στην πράξη, όμως, η επιβολή των κυρώσεων απαιτεί χρόνο και επαγρύπνηση, και πολλοί στην αγορά θεωρούν ότι η απειλή από μόνη της δεν αρκεί για να αλλάξει συμπεριφορές.

Σημαντικό στοιχείο της στρατηγικής είναι οι διασυνοριακοί και ταυτόχρονοι έλεγχοι με φορολογικές αρχές άλλων κρατών–μελών της Ε.Ε., με όλες τις πλατφόρμες να υποχρεούνται να διαβιβάζουν πλήρη δεδομένα συναλλαγών. Η διασυνοριακή συνεργασία περιορίζει τις «τρύπες» που χρησιμοποιούν επιχειρήσεις με διεθνή παρουσία, όμως οι ειδικοί σημειώνουν ότι η πλήρης διαφάνεια είναι δύσκολο να επιτευχθεί, δεδομένων των πολύπλοκων δομών και των πολλαπλών καναλιών πωλήσεων.

Με την αυξημένη εποπτεία, τα ψηφιακά εργαλεία και τους σαρωτικούς ελέγχους, η ΑΑΔΕ φιλοδοξεί να ενισχύσει τη φορολογική συμμόρφωση και να περιορίσει τις παραβάσεις. Όμως η αγορά γνωρίζει πλέον ότι, παρά τα εργαλεία και τις προθέσεις, η φοροδιαφυγή στον ψηφιακό χώρο παραμένει μια «μάχη» που απαιτεί συνεχείς προσαρμογές, ενώ η ισορροπία μεταξύ αποτελεσματικότητας και διοικητικής επιβάρυνσης παραμένει εύθραυστη.

Το νέο σκηνικό δείχνει ότι η εποπτεία του ηλεκτρονικού εμπορίου θα γίνεται ολοένα και πιο τεχνολογικά «ενισχυμένη», αλλά η αγορά δεν σταματά να βρίσκει τρόπους να εξελίσσεται. Σε αυτό το περιβάλλον, η ΑΑΔΕ καλείται να συνδυάσει τεχνολογία, αυστηρότητα και στρατηγική προσέγγιση για να διαμορφωθεί μια πιο διαφανής αγορά, προς όφελος τόσο του δημοσίου όσο και των καταναλωτών.

