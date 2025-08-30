Ξενοδοχεία Αθήνας: Χαμηλότερα από τις προσδοκίες οι επιδόσεις τον Ιούλιο, απογοήτευση στον κλάδο

Χαμηλότερα από τις προσδοκίες της αγοράς κινήθηκαν οι επιδόσεις των ξενοδοχείων της Αθήνας τον Ιούλιο 2025, προκαλώντας έντονη ανησυχία στους επαγγελματίες του κλάδου. Παρά το γεγονός ότι τα στοιχεία του επταμήνου Ιανουαρίου–Ιουλίου δείχνουν συγκράτηση κοντά στα περσινά επίπεδα, η πραγματική εικόνα για τον μήνα αιχμής του καλοκαιριού φανερώνει μια αγορά που δυσκολεύεται να αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητές της. Η μείωση της μέσης πληρότητας και του εσόδου ανά διαθέσιμο δωμάτιο (RevPar) υπογραμμίζει τις ανησυχίες που είχαν διατυπωθεί ήδη από τον Ιούνιο, όταν παρατηρήθηκαν τα πρώτα σημάδια υποτονικής ζήτησης.

Τον Ιούλιο 2025, η μέση πληρότητα διαμορφώθηκε στο 83,3%, από 86,4% τον αντίστοιχο μήνα του 2024, ενώ το RevPar μειώθηκε κατά 2,5%, φτάνοντας τα 173,19 ευρώ. Η μέση τιμή δωματίου (ADR) παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητη, στα 207,85 ευρώ, αποδεικνύοντας ότι τα ξενοδοχεία αδυνατούν να κεφαλαιοποιήσουν τη ζήτηση.

Τα ξενοδοχεία τριών αστέρων φαίνεται να αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες δυσκολίες, καθώς η πτωτική πορεία της πληρότητας παρατηρείται σταθερά από τον Μάρτιο, υπογραμμίζοντας δομικά προβλήματα. Τα ξενοδοχεία τεσσάρων και πέντε αστέρων διατηρούν σταθερότερη εικόνα, αλλά η δυναμική τους επηρεάζεται από το γενικότερο πλαίσιο στασιμότητας και τον περιορισμένο αριθμό κρατήσεων αιχμής. Οι μικρότερες μονάδες, ιδιαίτερα σε περιοχές με υψηλή συγκέντρωση καταλυμάτων, δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στην εποχική ζήτηση και να αυξήσουν τα έσοδα τους.

Αναλυτικά, οι περιοχές του κέντρου και των ιστορικών συνοικιών αντιμετωπίζουν χαμηλότερη πληρότητα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, ενώ τα ξενοδοχεία της Βόρειας Αττικής καταγράφουν μέτρια αποτελέσματα. Οι περιοχές κοντά στο αεροδρόμιο και τις παραθαλάσσιες ζώνες εμφανίζουν σχετικά καλύτερη πληρότητα, αλλά η διαφορά δεν είναι αρκετή για να αντισταθμίσει την πτώση στις κεντρικές ζώνες, επιβεβαιώνοντας την ανισορροπία στην κατανομή της ζήτησης.

Σε σύγκριση με κορυφαίες ευρωπαϊκές πόλεις, η Αθήνα παραμένει πίσω από Βαρκελώνη, Μαδρίτη και Ρώμη, ενώ υπερέχει μόνο έναντι της Κωνσταντινούπολης. Το RevPar της Αθήνας κατέγραψε μείωση 2%, ενώ στη Μαδρίτη σημειώθηκε αύξηση 4,8%, στη Βαρκελώνη 1,3% και στη Ρώμη 2%, υπογραμμίζοντας την αδυναμία της πρωτεύουσας να αξιοποιήσει πλήρως την αυξημένη ζήτηση. Η μέση τιμή δωματίου στην Αθήνα αυξήθηκε μόλις 1,6%, έναντι 3% στη Ρώμη, 4,9% στη Μαδρίτη και 2,4% στη Βαρκελώνη, ενώ στην Κωνσταντινούπολη μειώθηκε 1,9%.

Η φωνή των επαγγελματιών

Η Ένωση Ξενοδόχων Αθηνών – Αττικής – Αργοσαρωνικού (ΕΞΑ) εκφράζει την απογοήτευσή της για την αδυναμία αξιοποίησης της δυναμικής της αγοράς και καλεί κυβέρνηση και τοπική αυτοδιοίκηση σε άμεση δράση. Οι επαγγελματίες ζητούν στρατηγικές που θα ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα της ξενοδοχίας, θα βελτιώσουν τις δημόσιες υποδομές, θα αναβαθμίσουν την τουριστική εμπειρία και θα διευκολύνουν την πρόσβαση σε νέες αγορές.

Τα μηνύματα της αγοράς είναι σαφή: η στασιμότητα δεν είναι επιλογή. Η Αθήνα χρειάζεται άμεσα στοχευμένα μέτρα που θα στηρίξουν τα ξενοδοχεία σε όλες τις κατηγορίες, θα αυξήσουν την προσφορά ποιοτικών καταλυμάτων και θα ενισχύσουν το ελληνικό τουριστικό προϊόν στο διεθνές πεδίο.

Με τις ανακοινώσεις στη ΔΕΘ, οι ξενοδόχοι προσδοκούν ότι η κυβέρνηση θα αποφύγει τις δυσάρεστες εκπλήξεις του 2024, όπως τα πρόσθετα τέλη και οι αυξημένες επιβαρύνσεις, και θα προχωρήσει σε μέτρα ουσίας που θα δώσουν ώθηση σε έναν κλάδο στρατηγικό για την οικονομία και την εικόνα της χώρας διεθνώς. Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και η αναβάθμιση της εμπειρίας των επισκεπτών θεωρούνται καθοριστικής σημασίας, ώστε η Αθήνα να επανατοποθετηθεί δυναμικά στον τουριστικό χάρτη της Ευρώπης.

Διαβάστε επίσης:

Πιστοποιητικό καλοπληρωτή για ενοικιαστές: Διαφάνεια ή νέο εργαλείο πίεσης στην αγορά στέγης;

Κάτω από τις προσδοκίες η κίνηση στην αγορά κατά τις θερινές εκπτώσεις – Οι καταναλωτές προτίμησαν τις διακοπές

ΑΑΔΕ: Αναδρομική διακοπή εργασιών για επιχειρήσεις – Τι αλλάζει με τη νέα εγκύκλιο