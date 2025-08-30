INTRACOM HOLDINGS: Μέρισμα 0,12 ευρώ ανά μετοχή, παρουσίασε απολογισμό 2024 και στρατηγικές επενδύσεις Ομίλου

Τη διανομή μερίσματος συνολικού ποσού 10.032.000 ευρώ, ήτοι 0,12 ευρώ ανά μετοχή, υπερψήφισε η γενική συνέλευση της INTRACOM HOLDINGS, στέλνοντας ισχυρό μήνυμα συνέπειας και σταθερής ανάπτυξης προς τους μετόχους. Στη διάρκεια της συνεδρίασης παρουσιάστηκε επίσης ο απολογισμός για το 2024, αναλύθηκαν οι στρατηγικές επενδύσεις του Ομίλου και συζητήθηκαν οι προοπτικές ανάπτυξης των εταιρειών του σε διάφορους κλάδους δραστηριοποίησης.

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος, Σωκράτης Κόκκαλης, επισήμανε ότι ο Όμιλος πραγματοποίησε επενδύσεις σε κλάδους που προηγουμένως δεν ήταν γνώριμοι, ολοκληρώνοντας σημαντικούς και σύνθετους μετασχηματισμούς με θετικά αποτελέσματα. Στόχος παραμένει η αύξηση της εσωτερικής αξίας της εταιρείας, ενώ η διοίκηση σκοπεύει να διασφαλίσει ότι αυτή η ενίσχυση θα αντικατοπτριστεί και στην τιμή της μετοχής, που διαθέτει σημαντικό περιθώριο ανόδου.

Ο αντιπρόεδρος Δημήτρης Κλώνης παρουσίασε την πορεία του Ομίλου για το 2024 και τις προοπτικές για τα επόμενα χρόνια, τονίζοντας ότι η INTRACOM εξελίσσεται σε έναν ισχυρό και διακλαδικό Όμιλο της ελληνικής οικονομίας. Η στρατηγική ανάπτυξης περιλαμβάνει εξαγορές, επενδύσεις αιχμής και συνεργασίες με κορυφαίους επιχειρηματίες σε τομείς όπως το real estate, ο τουρισμός, η ψυχαγωγία και πρόσφατα ο ασφαλιστικός κλάδος.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη συμμετοχή του Ομίλου στο μετοχικό κεφάλαιο εισηγμένων εταιρειών υψηλής κεφαλαιοποίησης, που παράγουν συστηματικά υπεραξίες. Ο Όμιλος θέτει ως στόχο την ηγετική θέση στις αγορές όπου δραστηριοποιείται, τη δημιουργία σταθερής υπεραξίας προς όφελος των μετόχων και συνεργατών του και την ενίσχυση των κλάδων της οικονομίας στους οποίους συμμετέχει.

Η έγκριση του μερίσματος, μαζί με την παρουσίαση στρατηγικών επενδύσεων και προοπτικών, στέλνει ισχυρό μήνυμα εμπιστοσύνης στην πορεία του Ομίλου, ενισχύοντας την εικόνα του προς τους μετόχους και τις διεθνείς αγορές, ενώ επιβεβαιώνει τη δέσμευσή του για σταθερή ανάπτυξη και αύξηση της αξίας των εταιρειών του.

