Μανιτάρια μπουγιουρντί στο πήλινο, σαλονικιώτικα

Μια πεντανόστιμη σαλονικιώτικη συνταγή που θα αγαπήσουν οι λάτρεις των μανιταριών, ιδανική για μεζέ ή ορεκτικό, με απλά υλικά και εύκολη στην εκτέλεσή της.

Μπορείτε να την ετοιμάσετε με διαφορετικά είδη μανιταριών και τριμμένα τυριά, ακόμα και φέτα και να την σερβίρετε με ψημένο μπαγιάτικο ψωμί λαδοριγανάτο ή φρέσκο ζυμωτό σε φέτες.

Υλικά για τη Συνταγή

400 γραμμάρια λευκά μανιτάρια, ολόκληρα (αν είναι μικρά) ή κομμένα σε χοντρά κομμάτια

2 κουταλιές της σούπας βούτυρο

3 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο

1 ξερό κρεμμύδι, κομμένο σε μικρά κυβάκια

2 πράσινες πιπεριές κέρατο, κομμένες σε μικρά κυβάκια

2 σκελίδες σκόρδο, κομμένες σε λεπτές φέτες

1 κουταλιά της σούπας τοματοπελτέ

3-4 μεγάλες ντομάτες, τριμμένες

1 ½ κουταλάκι του γλυκού αλάτι

Φρεσκοτριμμένο πιπέρι

1 κουταλάκι του γλυκού ρίγανη ξερή

½ κουταλάκι του γλυκού νιφάδες μπούκοβο

150 γραμμάρια κασέρι χοντροτριμμένο

1 χούφτα μαϊντανό, ψιλοκομμένο

Εκτέλεση

1. Αρχικά, προθερμάνετε το φούρνο στους 200ο C στις αντιστάσεις.

2. Σε ένα αντικολλητικό τηγάνι βάλτε το βούτυρο και σοτάρετε τα μανιτάρια σε δυνατή φωτιά μέχρι να αποβάλλουν τα υγρά τους και να ροδίσουν ελαφρά. Αφαιρέστε τα και κρατήστε τα στην άκρη.

3. Στο ίδιο σκεύος προσθέστε το ελαιόλαδο και σοτάρετε τα κρεμμύδια, το σκόρδο και τις πιπεριές για 3-4 λεπτά, ανακατεύοντας συνεχώς. Βάλτε τον πελτέ και φέρτε τον μερικές βόλτες μέχρι να μυρίσει και ρίξτε και την τριμμένη ντομάτα. Αλατοπιπερώστε, βάλτε τα μυρωδικά, τη ρίγανη και το μπούκοβο και βράστε τη σάλτσα για 5-6 λεπτά σε μέτρια φωτιά.

4. Μόλις είναι έτοιμη η σάλτσα, απλώστε την σε ένα πήλινο ή πυρίμαχο σκεύος, αραδιάστε από πάνω τα σοταρισμένα μανιτάρια και πασπαλίστε με το τριμμένο κασέρι.

5. Ψήστε το μπουγιουρντί για 25 λεπτά περίπου ή μέχρι να λιώσει καλά το τυρί και να ροδίσει όμορφα από πάνω. Πασπαλίστε με λίγο μαϊντανό και σερβίρετε με άφθονο ζυμωτό ψωμί.

