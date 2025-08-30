search
ΣΑΒΒΑΤΟ 30.08.2025 19:19
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web

30.08.2025 17:52

Νεκρός σε επιδρομή του Ισραήλ ο πρωθυπουργός της Υεμένης – Επιβεβαιώνουν οι Χούθι

30.08.2025 17:52
φωτογραφία αρχείου

Οι Χούθι της Υεμένης επιβεβαίωσαν ότι μια ισραηλινή αεροπορική επιδρομή σκότωσε τον πρωθυπουργό της κυβέρνησης της ομάδας και έναν αριθμό υπουργών στην πρωτεύουσα Σαναά, αναφέρει το Al Jazeera.

Θυμίζεται ότι ο ισραηλινός στρατός επιτέθηκε στη Σαναά την Πέμπτη, καθώς οι εντάσεις στην περιοχή συνεχίζουν να κλιμακώνονται εν μέσω του πολέμου του Ισραήλ στη Γάζα.

Το τηλεοπτικό κανάλι Al-Jumhuriya της Υεμένης και η εφημερίδα Aden Al-Ghad ανέφεραν ότι ο πρωθυπουργός της οργάνωσης, Αχμέντ αλ-Ραχάουι, σκοτώθηκε σε ισραηλινή επίθεση σε ένα διαμέρισμα, με την τελευταία να αναφέρει ότι σκοτώθηκαν επίσης αρκετοί από τους συντρόφους του.

Ο αλ-Ραχάουι, ο οποίος διετέλεσε πρωθυπουργός της κυβέρνησης υπό την ηγεσία των Χούθι από τον Αύγουστο του 2024, έγινε στόχος επίθεσης μαζί με άλλα μέλη της κυβέρνησης κατά τη διάρκεια μίας τακτικής συνεδρίασης που διοργάνωσε η κυβέρνηση για την αξιολόγηση των δραστηριοτήτων και των επιδόσεών της κατά το περασμένο έτος.

1 / 3