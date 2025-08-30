search
ΣΑΒΒΑΤΟ 30.08.2025
ΚΟΣΜΟΣ

30.08.2025 14:39

Γαλλία: «Ασκήσεις πολέμου» στα νοσοκομεία – Η κυβέρνηση ζητά να είναι έτοιμα να περιθάλψουν συμμαχικά στρατεύματα εν μέσω έντασης με τη Ρωσία

30.08.2025 14:39
Η εφημερίδα Le Canard Enchaîné έφερε στο φως της δημοσιότητας την εντολή του υπουργείου Υγείας προς τα νοσοκομεία της Γαλλίας να προετοιμαστούν για το ενδεχόμενο πολέμου.

Όπως επισημαίνει, τους δίνεται προθεσμία ως το Μάρτιο του 2026 να είναι σε θέση να περιθάλψουν, αν χρειαστεί, από 10 έως 50.000 τραυματισμένους στρατιώτες συμμαχικών δυνάμεων.

Μάλιστα, το γαλλικό υπουργείο Υγείας ζήτησε να δημιουργηθούν ιατρικά κέντρα κοντά σε αεροδρόμια, σιδηροδρομικούς σταθμούς και λιμάνια, ώστε να διευκολυνθεί ο επαναπατρισμός ξένων στρατιωτών.

Η αποκάλυψη για την κινητοποίηση αυτή, ώστε η χώρα να γίνει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα ένας σημαντικός κόμβος εφοδιασμού και περίθαλψης συμμαχικών στρατευμάτων, πυροδότησε συζητήσεις στη γαλλική τηλεόραση.

Από τον περασμένο Μάρτιο, οι αρχές είχαν εκδώσει φυλλάδιο με οδηγίες επιβίωσης προς τους Γάλλους πολίτες, ακολουθώντας το παράδειγμα της Σουηδίας και της Λετονίας.

Εν μέσω των γεωπολιτικών εντάσεων με τη Ρωσία, ενδεικτική του κλίματος ανησυχίας που επικρατεί στην Ευρώπη είναι και η πρόσφατη απόφαση της κυβέρνησης στη Γερμανία να προωθήσει άμεσα νομοσχέδιο εθελοντικής στράτευσης, με την προοπτική να αποκατασταθεί η υποχρεωτική θητεία, αν κριθεί αναγκαίο.

