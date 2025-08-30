search
ΣΑΒΒΑΤΟ 30.08.2025 17:39
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

30.08.2025 16:13

Ουκρανία: Video-ντοκουμέντο με τη στιγμή της δολοφονίας του πρώην προέδρου του κοινοβουλίου

30.08.2025 16:13
dolofonia1

Νεκρός από πυρά ενός άγνωστου άντρα που προσποιούνταν τον ντελιβερά, έπεσε νωρίτερα σήμερα στο κέντρο του Λβιβ, στο δυτικό τμήμα της Ουκρανίας, ο Ουκρανός βουλευτής Αντρίι Παρούμπι, πρώην πρόεδρος του κοινοβουλίου.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησε λίγη ώρα αργότερα από το δίκτυο Strana, διακρίνεται ο δολοφόνος να περιμένει τον Παρούμπι να πλησιάσει προς το μέρος του, περπατώντας σε πεζοδρόμιο του Λβιβ και όταν το κάνει, τον πλησιάζει και τον εκτελεί. Οι πληροφορίες λένε πως τον πυροβόλησε οκτώ φορές, ενώ στη συνέχεια τρέπεται σε φυγή.

Νωρίτερα, η ουκρανική αστυνομία επιβεβαίωσε πως ένα περιστατικό με πυροβολισμούς εκτυλίχθηκε στο Λβιβ και ότι ένα «δημόσιο πρόσωπο και γνωστός πολιτικός» έχασε τη ζωή του. Δράστης ήταν ένας άγνωστος άντρας, που προσποιούνταν τον ντελιβερά και έχει στηθεί ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του.

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι διευκρίνισε κατόπιν ότι επρόκειτο για τον Αντρίι Παρούμπι, κάνοντας λόγο για έναν «φρικτό φόνο», ενώ υποσχέθηκε πως θα διεξαχθεί έρευνα προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι ακριβείς συνθήκες του θανάτου του βουλευτή.

Διαβάστε επίσης:

Γαλλία: «Ασκήσεις πολέμου» στα νοσοκομεία – Η κυβέρνηση ζητά να είναι έτοιμα να περιθάλψουν συμμαχικά στρατεύματα εν μέσω έντασης με τη Ρωσία

Γάζα: Εντείνονται οι επιθέσεις του Ισραήλ στα Ιεροσόλυμα – Αβεβαιότητα για την εκκένωση της Μονής Αγίου Πορφυρίου (Video)

Ουκρανία: Νεκρός μετά από πυροβολισμούς στο Λβιβ ο πρώην πρόεδρος της ουκρανικής βουλής 

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
mantzos 6664- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μάντζος: «Η Ελλάδα να λάβει διακριτή θέση υπέρ της ανεμπόδιστης και ελεύθερης συμμετοχής όλων στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ»

PASOK_GRAFEIA
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: 4ημερο συνεντεύξεων για τη «Μαύρη Βίβλο» της κυβέρνησης της ΝΔ – «6 χρόνια Νέα Δημοκρατία, αποτύχατε. Να η Ελλάδα που παραδίδετε»

oie geniko sineleusi- new
ΚΟΣΜΟΣ

ΟΗΕ: Έντονες αντιδράσεις για τον αποκλεισμό της Παλαιστίνης από την Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών – Πιέσεις στις ΗΠΑ για ανάκληση της απαγόρευσης

rods limani 098- new
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία με μετανάστες στη Ρόδο: Ένας άνδρας και μία ανήλικη νεκροί σε παραλία

adonis georgiadis 654- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Γεωργιάδης για τον ιδιοκτήτη εστιατορίου που έδιωξε σιωνιστές στη Νάξο: «Ντροπή, στους Τούρκους τουρίστες δεν λέτε κάτι για την Κύπρο»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
tsipras santorinios
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Μια υπόσχεση έφερε τον Αλέξη Τσίπρα και τον μικρό γιο του Νεκτάριου Σαντορινιού στο γήπεδο της ΑΕΚ

marietta_gourounia
LIFESTYLE

Η... διαφορετική παρέα της Μαριέττας Χρουσαλά στην Άτοκο (photos)

jessiej
ΜΟΥΣΙΚΗ

Η Jessie J αναβάλλει την περιοδεία της εξαιτίας του καρκίνου - «Δυστυχώς, πρέπει να υποβληθώ σε δεύτερη εγχείρηση» (video)

clooney allmoydin venetia – new
LIFESTYLE

Εκθαμβωτικοί Τζορτζ και Αμάλ Kλούνεϊ στο φεστιβάλ της Βενετίας: Το χειροφίλημα του γόη στη σύζυγό του (Photos/Video)

naxos
ΕΛΛΑΔΑ

Θέμα στη Daily Mail έγινε ιδιοκτήτης εστιατορίου από τη Νάξο που έδιωξε Σιωνιστές από το μαγαζί του

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 30.08.2025 17:36
mantzos 6664- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μάντζος: «Η Ελλάδα να λάβει διακριτή θέση υπέρ της ανεμπόδιστης και ελεύθερης συμμετοχής όλων στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ»

PASOK_GRAFEIA
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: 4ημερο συνεντεύξεων για τη «Μαύρη Βίβλο» της κυβέρνησης της ΝΔ – «6 χρόνια Νέα Δημοκρατία, αποτύχατε. Να η Ελλάδα που παραδίδετε»

oie geniko sineleusi- new
ΚΟΣΜΟΣ

ΟΗΕ: Έντονες αντιδράσεις για τον αποκλεισμό της Παλαιστίνης από την Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών – Πιέσεις στις ΗΠΑ για ανάκληση της απαγόρευσης

1 / 3