ΠΟΛΙΤΙΚΗ

30.08.2025 17:32

ΠΑΣΟΚ: 4ημερο συνεντεύξεων για τη «Μαύρη Βίβλο της κυβέρνησης της ΝΔ» – «6 χρόνια Νέα Δημοκρατία, αποτύχατε. Να η Ελλάδα που παραδίδετε»

30.08.2025 17:32
PASOK_GRAFEIA

4ήμερο εκδηλώσεων και συνεντεύξεων Τύπου διοργανώνει το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ για «την ανάδειξη της «Μαύρης Βίβλου» της εξαετούς διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας».

Από τη Δευτέρα, 1η Σεπτεμβρίου 2025 οι αρμόδιοι Βουλευτές και Τομεάρχες του ΠΑΣΟΚ, θα παρουσιάσουν τα πεπραγμένα της κυβέρνησης στους κρίσιμους τομείς της οικονομίας, της παραγωγικής ανασυγκρότησης, του κόστους διαβίωσης, της πολιτικής προστασίας και των θεσμών υπό τον γενικό τίτλο: «6 χρόνια Νέα Δημοκρατία| Αποτύχατε. Να η Ελλάδα που παραδίδετε».

Οι συνεντεύξεις Τύπου θα πραγματοποιηθούν στην Αίθουσα Τύπου των κεντρικών γραφείων του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Χαριλάου Τρικούπη 50, στις 12 το μεσημέρι.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου 6 χρόνια ΝΔ| Αποτύχατε. Να η Ελλάδα που παραδίδετε στην ανάπτυξη Ομιλητές: Π. Γερουλάνος, Π. Κουκουλόπουλος, Μ. Χνάρης, Γ. Παλαιοδήμος, Κ. Γάτσιος

Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου 6 χρόνια ΝΔ| Αποτύχατε. Να η Ελλάδα που παραδίδετε στις κοινωνικές ανισότητες Ομιλητές: Μ. Αποστολάκη, Γ. Νικητιάδης, Π. Χρηστίδης, Φ. Παρασύρης, Ι. Τσίμαρης

Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου 6 χρόνια ΝΔ| Αποτύχατε. Να η «ανθεκτική» Ελλάδα που παραδίδετε Ομιλητές: Α. Πουλάς, Μ. Χριστοδουλάκης, Μ. Χάλαρης, Π. Δημόπουλος

Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου 6 χρόνια ΝΔ| Αποτύχατε. Να η Ελλάδα που παραδίδετε στην ποιότητα της δημοκρατίας και των θεσμών Ομιλητές: Ε. Λιακούλη, Π. Δουδωνής, Χ. Κακλαμάνης, Κ. Γεωργάκη

