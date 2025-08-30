search
Νίκος Θρασυβούλου ΝΙΚΟΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ

30.08.2025 08:00

Podcast – Ρένα Μόρφη: «Το “Μουσικό κουτί” ήταν σχολείο και παιδική χαρά»

30.08.2025 08:00
PODCAST MORFI SITE 30.08

Η Ρένα Μόρφη επιστρέφει με ένα άλμπουμ-έκπληξη που φέρει τον τίτλο «Το Δωμάτιό μου», ένα έργο βαθιά προσωπικό, το οποίο κυκλοφόρησε πρόσφατα και  διατίθεται  σε ψηφιακές πλατφόρμες.

Πρόκειται για την τρίτη προσωπική της δουλειά και τη συνέχεια μιας πορείας που κινείται με συνέπεια ανάμεσα στο έντεχνο, το λαϊκό και τη σύγχρονη ελληνική ποπ. Με αυτή την αφορμή μίλησε στο topontiki.gr.

Η νέα αυτή δουλειά είναι αποτέλεσμα της δημιουργικής της συνεργασίας με τον Φοίβο Δεληβοριά, ο οποίος υπογράφει μουσική και στίχους, ενώ την παραγωγή επιμελήθηκε ο Ορέστης Φαληρέας, δημιουργώντας ένα ηχητικό σύμπαν που ισορροπεί ανάμεσα στη νοσταλγία και τον μοντέρνο ήχο.

Η ίδια τον χαρακτήρισε ως κατάθεση ψυχής λέγοντας χαρακτηριστικά: «Ο νέος μου δίσκος είναι το ψυχογράφημά μου, είναι το πιο δικό μου έργο μέχρι σήμερα. “Το δωμάτιό μου” είναι οι σκέψεις μου, οι αγάπες μου, τα τραύματά μου, τα τραγούδια μου».

Ακόμα αποκάλυψε τον τρόπο με τον όποιο θέλει να ερμηνεύει τα τραγούδια της . Επίσης αναφέρθηκε και στις τηλεοπτικές και κινηματογραφικές της συμμετοχές.

Στάθηκε ιδιαίτερα στην επιτυχημένη εκπομπή που συμπαρουσίαζε με τον Νίκο Πορτοκάλογλου στην ΕΡΤ και  τα προσεχή σχέδια της. Στο τέλος του podcast ακούστε από το νέο της άλμπουμ το τραγούδι με τίτλο «Αυγουστιάτικο».

