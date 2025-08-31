Ανδρουλάκης: Η Τουρκία χρησιμοποίησε προς όφελός της την ελληνική ρητορική περί «ήρεμων νερών»

Πολλές φορές έχουμε επισημάνει το άγχος του Νίκου Ανδρουλάκη για την εξωτερική πολιτική. Ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ, έχοντας υπάρξει για οκτώ χρόνια ευρωβουλευτής, γνωρίζει πάρα πολύ καλά τους διεθνοπολιτικούς συσχετισμούς.

Δεν είναι λίγες οι φορές που έχει βγει μπροστά για εθνικά ζητήματα. Σε πρόσφατη συνέντευξή του μάλιστα έδωσε μία ενδιαφέρουσα διάσταση για τη ρητορική περί ήρεμων νερών.

Όπως είπε, η Τουρκία χρησιμοποίησε προς όφελός της την ελληνική ρητορική περί «ήρεμων νερών» και με «το αφήγημα αυτό της έδωσε τη δυνατότητα (στην Άγκυρα) να πάει στην Ευρώπη και να πει: “Αφού δεν υπάρχει πρόβλημα με την Ελλάδα, γιατί με αποκλείετε από τα ευρωπαϊκά εξοπλιστικά προγράμματα;”».

Σύμφωνα με τον αρχηγό του ΠΑΣΟΚ, αυτό είχε αποτέλεσμα η Τουρκία να έχει άμεση εμπλοκή, μέσω ιδιωτικών τουρκικών εξοπλιστικών εταιρειών, στα μεγάλα προγράμματα, που τα πληρώνει ο Ευρωπαίος φορολογούμενος.

«Είναι προφανές ότι η Τουρκία παίζει ένα πάρα πολύ επικίνδυνο παιχνίδι εις βάρος μας», σχολίασε με νόημα. Η ανάγνωση που έκανε ο αρχηγός του Κινήματος δημιουργεί νέο ενδιαφέρον για τα διεθνοπολιτικά.

