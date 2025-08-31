search
ΘΕΑΤΡΟ

31.08.2025 12:21

Επιστρέφει στον Λυκαβηττό το «ζ-η-θ, ο Ξένος» για μία ακόμη παράσταση

31.08.2025 12:21
xenos-epidavros

Μετά τη μεγάλη επιτυχία στην Επίδαυρο, και με τις παραστάσεις στην Αττική να έχουν ήδη γίνει sold out, προστίθεται λόγω μεγάλης ζήτησης μία ακόμη τελευταία παράσταση στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού για την παραγωγή «ζ-η-θ, ο Ξένος». Μια επιστροφή στις πηγές: επίσκεψη σε τρεις ραψωδίες της Οδύσσειας.

Η συγκινητική συμπαραγωγή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος και του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου, με την εξαιρετική μετάφραση του Δημήτρη Μαρωνίτη και την εμπνευσμένη σκηνοθεσία του Μιχαήλ Μαρμαρινού, θα παρουσιαστεί την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού, στις 21.00, ολοκληρώνοντας το πρόγραμμα περιοδείας της.

Η παράσταση, ένα ποιητικό θεατρικό τοπίο που ξεπερνά τις εποχές, είναι μια σύγχρονη σκηνική ανάγνωση του έπους που μας φέρνει αντιμέτωπους με την έννοια του ξένου, στη δυσχερή θέση του οποίου μπορεί να βρεθούμε όλοι εμείς, θέτοντας διαχρονικά ερωτήματα. 

Μια υπαρξιακή περιπλάνηση του ξένου σε τρεις ραψωδίες.

Πρόγραμμα παραστάσεων Σεπτεμβρίου

  • Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου- Θέατρο Βράχων «Μελίνα Μερκούρη»
  • Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου- Κηποθέατρο Παπάγου
  • Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου-Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού

