search
ΚΥΡΙΑΚΗ 31.08.2025 01:05
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

31.08.2025 00:53

Υεμένη: Απειλές των Χούθι μετά τη δολοφονία του πρωθυπουργού τους από το Ισραήλ – «Θα πάρουμε εκδίκηση»

31.08.2025 00:53
ap-houthi11

Oι αντάρτες Χούθι της Υεμένης απείλησαν σήμερα με εκδίκηση, μετά τον θάνατο ανώτατων πολιτικών αξιωματούχων του υεμενίτικου σιιτικού κινήματος, συμπεριλαμβανομένου του πρωθυπουργού τους, από ισραηλινές επιδρομές.

«Ορκιζόμαστε στον Θεό, στον αγαπητό λαό της Υεμένης και στις οικογένειες των μαρτύρων και των τραυματιών ότι θα πάρουμε εκδίκηση», δήλωσε ο Μεχντί αλ Μαχάτ, επικεφαλής του Ανώτατου Πολιτικού Συμβουλίου, σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα στο Telegram.

Κάλεσε επίσης «όλες τις (ξένες) εταιρείες που βρίσκονται υπό την κατοχική οντότητα (σ.σ. Ισραήλ) να φύγουν πριν να είναι πολύ αργά», όπως μεταφέρει το ΑΜΠΕ.

Νωρίτερα σήμερα, οι αντάρτες επιβεβαίωσαν τον θάνατο του πρωθυπουργού τους, Άχμεντ Γκάλεμπ Νάσερ αλ-Ραχάουι και πολλών υπουργών της κυβέρνησής τους σε επιδρομές που εξαπέλυσε το Ισραήλ την Πέμπτη στην πρωτεύουσα Σαναά.

Οι Χούθι ανέφεραν επιθέσεις στη Σαναά την Πέμπτη, χωρίς να διευκρινίζουν τους στόχους των επιθέσεων. Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι βομβάρδισε «στρατιωτικό στόχο» στην πρωτεύουσα της Υεμένης.

Οι Χούθι ελέγχουν μεγάλο μέρος της βορειοδυτικής Υεμένης από το 2014, αφού εκδίωξαν την διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση από τη Σαναά και πυροδότησαν έναν καταστροφικό εμφύλιο πόλεμο.

Δήλωσαν ότι ο Ραχάουι σκοτώθηκε μαζί με αρκετούς υπουργούς των Χούθι, αν και δεν κατονόμασαν τους άλλους.

Η σαουδαραβική ειδησεογραφική ιστοσελίδα al-Hadath αναφέρει ότι σκοτώθηκαν ο υπουργός Εξωτερικών των Χούθι, καθώς και οι υπουργοί Δικαιοσύνης, Νεολαίας και Αθλητισμού, Κοινωνικών Υποθέσεων και Εργασίας.

Διαβάστε επίσης:

Ισραήλ – Μητέρα ομήρου προειδοποιεί τον Νετανιάχου: «Αν ο γιος μου επιστρέψει σε σάκο, θα φροντίσω να κατηγορηθείς για φόνο»

Ο Τραμπ αλλάζει τον εκλογικό νόμο και ο Ομπάμα βγαίνει μπροστά: «Απειλείται η Δημοκρατία»

Κάλας: «Δεν θα επιστραφούν περιουσιακά στοιχεία στη Ρωσία αν δεν καταβάλει αποζημιώσεις για τον πόλεμο στην Ουκρανία»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ap-houthi11
ΚΟΣΜΟΣ

Υεμένη: Απειλές των Χούθι μετά τη δολοφονία του πρωθυπουργού τους από το Ισραήλ – «Θα πάρουμε εκδίκηση»

aelKifisia1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΑΕΛ-Κηφισιά 1-1: Αγωνιώδες ματς και τελικά, μοιρασιά στο AEL FC Arena

androulakis_diamantopoulou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η πολιτική σχέση Ανδρουλάκη – Διαμαντοπούλου έχει μηνύματα και για το μέλλον

arisPanai1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Άρης-Παναιτωλικός 0-2: Θρίαμβος στη Θεσσαλονίκη για την ομάδα του Πετράκη

netaniaxou 668- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ – Μητέρα ομήρου προειδοποιεί τον Νετανιάχου: «Αν ο γιος μου επιστρέψει σε σάκο, θα φροντίσω να κατηγορηθείς για φόνο»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
tsipras santorinios
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Μια υπόσχεση έφερε τον Αλέξη Τσίπρα και τον μικρό γιο του Νεκτάριου Σαντορινιού στο γήπεδο της ΑΕΚ

marietta_gourounia
LIFESTYLE

Η... διαφορετική παρέα της Μαριέττας Χρουσαλά στην Άτοκο (photos)

jessiej
ΜΟΥΣΙΚΗ

Η Jessie J αναβάλλει την περιοδεία της εξαιτίας του καρκίνου - «Δυστυχώς, πρέπει να υποβληθώ σε δεύτερη εγχείρηση» (video)

clooney allmoydin venetia – new
LIFESTYLE

Εκθαμβωτικοί Τζορτζ και Αμάλ Kλούνεϊ στο φεστιβάλ της Βενετίας: Το χειροφίλημα του γόη στη σύζυγό του (Photos/Video)

manitaria_bugiurdi
CUCINA POVERA

Μανιτάρια μπουγιουρντί στο πήλινο, σαλονικιώτικα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 31.08.2025 01:05
ap-houthi11
ΚΟΣΜΟΣ

Υεμένη: Απειλές των Χούθι μετά τη δολοφονία του πρωθυπουργού τους από το Ισραήλ – «Θα πάρουμε εκδίκηση»

aelKifisia1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΑΕΛ-Κηφισιά 1-1: Αγωνιώδες ματς και τελικά, μοιρασιά στο AEL FC Arena

androulakis_diamantopoulou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η πολιτική σχέση Ανδρουλάκη – Διαμαντοπούλου έχει μηνύματα και για το μέλλον

1 / 3