Υεμένη: Απειλές των Χούθι μετά τη δολοφονία του πρωθυπουργού τους από το Ισραήλ – «Θα πάρουμε εκδίκηση»

Oι αντάρτες Χούθι της Υεμένης απείλησαν σήμερα με εκδίκηση, μετά τον θάνατο ανώτατων πολιτικών αξιωματούχων του υεμενίτικου σιιτικού κινήματος, συμπεριλαμβανομένου του πρωθυπουργού τους, από ισραηλινές επιδρομές.

«Ορκιζόμαστε στον Θεό, στον αγαπητό λαό της Υεμένης και στις οικογένειες των μαρτύρων και των τραυματιών ότι θα πάρουμε εκδίκηση», δήλωσε ο Μεχντί αλ Μαχάτ, επικεφαλής του Ανώτατου Πολιτικού Συμβουλίου, σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα στο Telegram.

Κάλεσε επίσης «όλες τις (ξένες) εταιρείες που βρίσκονται υπό την κατοχική οντότητα (σ.σ. Ισραήλ) να φύγουν πριν να είναι πολύ αργά», όπως μεταφέρει το ΑΜΠΕ.

Νωρίτερα σήμερα, οι αντάρτες επιβεβαίωσαν τον θάνατο του πρωθυπουργού τους, Άχμεντ Γκάλεμπ Νάσερ αλ-Ραχάουι και πολλών υπουργών της κυβέρνησής τους σε επιδρομές που εξαπέλυσε το Ισραήλ την Πέμπτη στην πρωτεύουσα Σαναά.

Οι Χούθι ανέφεραν επιθέσεις στη Σαναά την Πέμπτη, χωρίς να διευκρινίζουν τους στόχους των επιθέσεων. Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι βομβάρδισε «στρατιωτικό στόχο» στην πρωτεύουσα της Υεμένης.

Οι Χούθι ελέγχουν μεγάλο μέρος της βορειοδυτικής Υεμένης από το 2014, αφού εκδίωξαν την διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση από τη Σαναά και πυροδότησαν έναν καταστροφικό εμφύλιο πόλεμο.

Δήλωσαν ότι ο Ραχάουι σκοτώθηκε μαζί με αρκετούς υπουργούς των Χούθι, αν και δεν κατονόμασαν τους άλλους.

Η σαουδαραβική ειδησεογραφική ιστοσελίδα al-Hadath αναφέρει ότι σκοτώθηκαν ο υπουργός Εξωτερικών των Χούθι, καθώς και οι υπουργοί Δικαιοσύνης, Νεολαίας και Αθλητισμού, Κοινωνικών Υποθέσεων και Εργασίας.

Διαβάστε επίσης:

Ισραήλ – Μητέρα ομήρου προειδοποιεί τον Νετανιάχου: «Αν ο γιος μου επιστρέψει σε σάκο, θα φροντίσω να κατηγορηθείς για φόνο»

Ο Τραμπ αλλάζει τον εκλογικό νόμο και ο Ομπάμα βγαίνει μπροστά: «Απειλείται η Δημοκρατία»

Κάλας: «Δεν θα επιστραφούν περιουσιακά στοιχεία στη Ρωσία αν δεν καταβάλει αποζημιώσεις για τον πόλεμο στην Ουκρανία»