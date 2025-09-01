Αντικειμενικές αξίες… στον πάγο μέχρι το 2027, ιδιοκτήτες περιμένουν, φορολογούμενοι πιέζονται αδιάκοπα

Η αναμονή για διόρθωση των αντικειμενικών αξιών σε 12 δήμους της χώρας συμπληρώνει πλέον περισσότερα από 2,5 χρόνια, αφήνοντας ιδιοκτήτες ακινήτων σε αβεβαιότητα και πίεση. Το υπουργείο Οικονομικών είχε αναγνωρίσει τη βασιμότητα των ενστάσεων, καθώς αρκετές αντικειμενικές αξίες είχαν ξεπεράσει κατά πολύ τα πραγματικά εμπορικά επίπεδα. Παρ’ όλα αυτά, οι τελικές αποφάσεις παραπέμπονται στο μακρινό 2027, όταν θα εξεταστεί συνολικά ο χάρτης των αντικειμενικών αξιών.

Οι προσφυγές που υποβλήθηκαν από 169 δήμους το 2023 κατέδειξαν την ανάγκη αναπροσαρμογής, με πολλές ζώνες να ζητούν μειώσεις έως και 50% ή επιστροφή στα επίπεδα του 2018. Ωστόσο, μόνο 12 δήμοι υπέβαλαν πλήρως τεκμηριωμένα αιτήματα, που αφορούν 36 ζώνες σε Αγ. Αναργύρων – Καματερού, Βριλήσσια, Χαλάνδρι, Γλυφάδα, Πειραιά, Ιθάκη, Κάρπαθο, Λουτράκι, Σύμη, Πύργο, Ρόδο και Λέρο. Οι υπόλοιπες προσφυγές, ανάμεσά τους και της Αθήνας, απορρίφθηκαν λόγω ανεπαρκούς τεκμηρίωσης.

Η αρχική δέσμευση προέβλεπε ολοκλήρωση του έργου εντός 15 ημερών από τους εκτιμητές, αλλά η διαδικασία παραμένει «κολλημένη». Το παράδοξο είναι ότι ενώ οι ιδιοκτήτες περιμένουν χρόνια για διορθώσεις, προχωρά κανονικά η επέκταση του αντικειμενικού συστήματος σε περιοχές που έως σήμερα δεν είχαν ενταχθεί, συνολικά 2.167 περιοχές σε Αττική, Αχαΐα, Ηλεία, Τρίκαλα, Φλώρινα κ.ά. Η επέκταση αυτή βάζει τέλος στις στρεβλώσεις και στις συγκρούσεις με τις εφορίες, αλλά αφήνει ανοιχτή την εκκρεμότητα για τις περιοχές με αυξημένες αξίες.

Στην Αττική, νέες περιοχές όπως Βάρκιζα, Λεγραινά, Αγία Μαρίνα, Χάρακας και Πόρτο Ράφτη θα αποκτήσουν αντικειμενικές αξίες για πρώτη φορά. Παράλληλα, το οικονομικό επιτελείο αποφάσισε να διατηρήσει αμετάβλητες τις υφιστάμενες αντικειμενικές μέχρι και το 2027, σε μια κίνηση που στοχεύει, όπως εκτιμά, στην αντιμετώπιση της στεγαστικής πίεσης σε συνδυασμό με άλλα μέτρα, όπως η αναστολή ΦΠΑ στα νεόδμητα, η αναστολή του φόρου υπεραξίας και η επιδότηση ενοικίου για πρώτη κατοικία.

Η καθυστέρηση, όμως, δημιουργεί έντονη δυσαρέσκεια στους ιδιοκτήτες και αβεβαιότητα για τις επενδύσεις στην αγορά ακινήτων. Ταυτόχρονα, η πολιτική «πάγωμα έως 2027» δίνει περιορισμένο περιθώριο προσαρμογής στην αγορά, καθώς οι τιμές των ακινήτων συνεχίζουν να αυξάνονται ανεξέλεγκτα, πλήττοντας την προσιτότητα για νοικοκυριά και νέους αγοραστές.

Το Σάββατο, από το βήμα της ΔΕΘ, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να ανακοινώσει νέα μέτρα ενίσχυσης της στεγαστικής πολιτικής, με στόχο τη στήριξη των νέων και των οικογενειών. Ωστόσο, οι ιδιοκτήτες και οι φορολογούμενοι παραμένουν επιφυλακτικοί, καθώς η εμπειρία των προηγούμενων χρόνων δείχνει ότι οι εξαγγελίες συχνά αργούν να μεταφραστούν σε πρακτικά αποτελέσματα.

Η υπόθεση των αντικειμενικών αξιών αναδεικνύει, πέρα από οικονομικό ζήτημα, και ένα πρόβλημα διαχείρισης και γραφειοκρατίας: πολίτες και Δήμοι περιμένουν χρόνια για να δουν την αποκατάσταση των αδικιών, ενώ η αγορά συνεχίζει να κινείται σε συνθήκες αβεβαιότητας, με τους φορολογούμενους να καλούνται να αντέξουν τις συνέπειες των καθυστερήσεων.

Διαβάστε επίσης:

Πιστοποιητικό καλοπληρωτή για ενοικιαστές: Διαφάνεια ή νέο εργαλείο πίεσης στην αγορά στέγης;

Κάτω από τις προσδοκίες η κίνηση στην αγορά κατά τις θερινές εκπτώσεις – Οι καταναλωτές προτίμησαν τις διακοπές

ΑΑΔΕ: Αναδρομική διακοπή εργασιών για επιχειρήσεις – Τι αλλάζει με τη νέα εγκύκλιο