ΔΕΘ 2025: Προσπάθεια ενίσχυσης διαθέσιμου εισοδήματος, ενώ η παρατεταμένη ακρίβεια παραμένει πρόβλημα

Με την παρατεταμένη ακρίβεια να έχει περιορίσει σημαντικά το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών, η κυβέρνηση ετοιμάζει στη ΔΕΘ μια σειρά παρεμβάσεων που στοχεύουν στην αύξηση του πραγματικού μισθού. Το πακέτο περιλαμβάνει μισθολογικές αυξήσεις, φορολογικές ελαφρύνσεις και κοινωνικές παροχές, προσπαθώντας να δώσει ανάσα σε εργαζόμενους, συνταξιούχους και οικογένειες με παιδιά, χωρίς να υπερβαίνει τα δημοσιονομικά όρια.

Η αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού από την 1η Απριλίου 2026 αποτελεί τον βασικό πυλώνα των κυβερνητικών παρεμβάσεων. Ο βασικός μισθός θα ανέλθει από τα 880 στα 911 ευρώ, ενώ η επαναφορά των τριετιών ενισχύει σημαντικά τις αποδοχές για περισσότερους από 200.000 εργαζόμενους, με προσαυξήσεις έως και 13,5%. Για όσους συμπληρώνουν τριετία, οι μεικτές αποδοχές θα φθάσουν κοντά στα 1.000 ευρώ. Στο Δημόσιο, η μέση αύξηση θα φθάσει τα 35-40 ευρώ μεικτά τον μήνα, δηλαδή περίπου 250 ευρώ καθαρά ετησίως. Έτσι, ένας νεοπροσληφθείς εργαζόμενος με τριετία σε επιχείρηση του ιδιωτικού τομέα μπορεί να δει τις καθαρές αποδοχές του να αυξάνονται περίπου κατά 95 ευρώ μηνιαίως, αν συνυπολογιστεί και η μείωση παρακράτησης φόρου.

Η νέα φορολογική κλίμακα διατηρεί τον εισαγωγικό συντελεστή 9% και μειώνει τους ενδιάμεσους, περιορίζοντας την επιβάρυνση για τη μεσαία τάξη. Ο ανώτατος συντελεστής 44% μεταφέρεται σε εισοδήματα άνω των 50.000-55.000 ευρώ, διατηρώντας την αναλογικότητα. Ένας μισθωτός με ετήσιο εισόδημα 20.000 ευρώ και δύο παιδιά, που σήμερα πληρώνει περίπου 1.100 ευρώ φόρο, θα κερδίσει περί τα 400-500 ευρώ ετησίως λόγω του υψηλότερου αφορολόγητου και των χαμηλότερων συντελεστών. Παράλληλα, η μείωση των τεκμηρίων αφορά περισσότερους από 1,2 εκατ. φορολογούμενους και θα περιορίσει σημαντικά το φορολογικό βάρος για χαμηλόμισθους, συνταξιούχους και ελεύθερους επαγγελματίες. Για παράδειγμα, συνταξιούχος με πραγματικό εισόδημα 9.000 ευρώ αλλά τεκμήρια που τον «ανεβάζουν» στις 12.000, σήμερα πληρώνει φόρο περίπου 270 ευρώ. Με τον περιορισμό των τεκμηρίων θα απαλλαγεί πλήρως, αυξάνοντας ουσιαστικά το διαθέσιμο εισόδημα.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις οικογένειες. Το αφορολόγητο αυξάνεται κατά 1.000-2.000 ευρώ για οικογένειες με έως τρία παιδιά, ενώ για τους πολύτεκνους εξετάζονται ακόμη πιο γενναία μέτρα, με σενάρια πλήρους απαλλαγής από τον φόρο για εισοδήματα έως 40.000-50.000 ευρώ. Για παράδειγμα, ένα ζευγάρι με δύο παιδιά και εισόδημα 25.000 ευρώ θα δει την ετήσια φορολογική επιβάρυνση να μειώνεται περίπου κατά 600-700 ευρώ, συνδυάζοντας αφορολόγητο και χαμηλότερους συντελεστές.

Στους συνταξιούχους, οι αυξήσεις 2,5%-2,8% και η πιθανή κατάργηση της «προσωπικής διαφοράς» αναμένεται να δώσουν ουσιαστική ανάσα. Ένας συνταξιούχος με σύνταξη 1.050 ευρώ και προσωπική διαφορά 40 ευρώ θα δει καθαρή ενίσχυση περίπου 25 ευρώ τον μήνα, δηλαδή 300 ευρώ ετησίως. Επιπλέον, η διεύρυνση των κριτηρίων για το εφάπαξ επίδομα των 250 ευρώ καλύπτει περισσότερα νοικοκυριά, αυξάνοντας την αποτελεσματικότητα των κοινωνικών παρεμβάσεων.

Οι ένστολοι θα επωφεληθούν από νέο μισθολόγιο με αυξήσεις έως 20%, με έναν αξιωματικό που λαμβάνει σήμερα καθαρές αποδοχές 1.200 ευρώ να μπορεί να δει αύξηση 150-180 ευρώ τον μήνα. Στην αγορά ακινήτων, ο νέος ενδιάμεσος συντελεστής 25% για εισοδήματα από ενοίκια 12.000-35.000 ευρώ στοχεύει στον περιορισμό της φοροδιαφυγής και στην ενίσχυση της μακροχρόνιας μίσθωσης. Ένας ιδιοκτήτης με 20.000 ευρώ εισόδημα από μισθώματα θα εξοικονομήσει περίπου 1.000 ευρώ φόρου σε σχέση με την τρέχουσα επιβάρυνση.

Παρά τα θετικά αυτά μέτρα, ειδικοί επισημαίνουν ότι η συνολική ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος παραμένει περιορισμένη σε σχέση με τις απώλειες που έχουν καταγραφεί τα προηγούμενα χρόνια λόγω της παρατεταμένης ακρίβειας. Το δημοσιονομικό κόστος είναι σημαντικό και η πλήρης επίδραση στην κατανάλωση θα φανεί μεσοπρόθεσμα. Παρ’ όλα αυτά, το πακέτο αποτελεί σαφή προσπάθεια να δοθεί ανάσα στα νοικοκυριά, με στοχευμένες παρεμβάσεις που συνδέουν μισθούς, φόρους και κοινωνική πολιτική, χωρίς να δημιουργείται αίσθηση υπερβολικής γενναιοδωρίας ή δημοσιονομικού κινδύνου.

